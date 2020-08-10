"Ливерпуль" объявил о покупке Цимикаса
"Ливерпуль" официально объявил о приобретении левого защитника "Олимпиакоса" Костаса Цимикаса. Сделка оценивается в 11.75 млн. фунтов.
Цимикас заключил с чемпионами Премьер-Лиги пятилетний контракт и получил футболку с 21-м номером, под которым он попытается навязать конкуренцию Энди Робертсону в новом сезоне.
24-летний игрок сборной Греции дебютировал за "Олимпиакос" в декабре 2015 и с тех пор провел 86 матчей во всех соревнованиях, в том числе в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы.
Более половины из этих 86 матчей приходятся на сезон 2019/20, в котором Цимикас помог "Олимпиакосу" защитить титул чемпионата Греции с 18-очковым отрывом от ближайшего преследователя.
"Я очень счастлив и очень горд быть здесь. На мой взгляд, это крупнейший клуб в мире, так что для меня честь находиться здесь, и я буду стараться изо всех сил".
"Мне очень нравится местная лига. Я смотрел ее по телевизору и с детства мечтал поиграть здесь сам".
"Я хочу достичь наших целей: снова выиграть лигу, а также выиграть Лигу Чемпионов", — сообщил Цимикас.
10.08.2020 21:45
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Последние комментарии:
это крупнейший клуб в мире
Источник: http://fapl.ru/posts/80218/
А сходу и не скажешь, что пенс
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пизда всем челсям
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Еще на одного е6учего кол6асника стало больше
Источник: http://fapl.ru/posts/80218/?c=1
и зис ис хорошо
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Еще на одного е6учего кол6асника стало больше
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Должен дать бой Робберту.
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86 матчей за пять лет к 24 годам? Что за кот в мешке. У Гринвуда в 18 немногим меньше.
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ИМХО лучше бы дали классическую 3 вместо 21. 4 Фабиньо, Ван Дейку 6.
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Добро пожаловать в семью.
YNWA!!!
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