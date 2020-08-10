"Ливерпуль" объявил о покупке Цимикаса

"Ливерпуль" официально объявил о приобретении левого защитника "Олимпиакоса" Костаса Цимикаса. Сделка оценивается в 11.75 млн. фунтов.

Цимикас заключил с чемпионами Премьер-Лиги пятилетний контракт и получил футболку с 21-м номером, под которым он попытается навязать конкуренцию Энди Робертсону в новом сезоне.



24-летний игрок сборной Греции дебютировал за "Олимпиакос" в декабре 2015 и с тех пор провел 86 матчей во всех соревнованиях, в том числе в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы.



Более половины из этих 86 матчей приходятся на сезон 2019/20, в котором Цимикас помог "Олимпиакосу" защитить титул чемпионата Греции с 18-очковым отрывом от ближайшего преследователя.



"Я очень счастлив и очень горд быть здесь. На мой взгляд, это крупнейший клуб в мире, так что для меня честь находиться здесь, и я буду стараться изо всех сил".



"Мне очень нравится местная лига. Я смотрел ее по телевизору и с детства мечтал поиграть здесь сам".



"Я хочу достичь наших целей: снова выиграть лигу, а также выиграть Лигу Чемпионов", — сообщил Цимикас.



