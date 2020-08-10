"Ливерпуль" объявил о покупке Цимикаса

Костас Цимикас "Ливерпуль" официально объявил о приобретении левого защитника "Олимпиакоса" Костаса Цимикаса. Сделка оценивается в 11.75 млн. фунтов.

Цимикас заключил с чемпионами Премьер-Лиги пятилетний контракт и получил футболку с 21-м номером, под которым он попытается навязать конкуренцию Энди Робертсону в новом сезоне.

24-летний игрок сборной Греции дебютировал за "Олимпиакос" в декабре 2015 и с тех пор провел 86 матчей во всех соревнованиях, в том числе в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы.

Более половины из этих 86 матчей приходятся на сезон 2019/20, в котором Цимикас помог "Олимпиакосу" защитить титул чемпионата Греции с 18-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

"Я очень счастлив и очень горд быть здесь. На мой взгляд, это крупнейший клуб в мире, так что для меня честь находиться здесь, и я буду стараться изо всех сил".

"Мне очень нравится местная лига. Я смотрел ее по телевизору и с детства мечтал поиграть здесь сам".

"Я хочу достичь наших целей: снова выиграть лигу, а также выиграть Лигу Чемпионов", — сообщил Цимикас.

Костас Цимикас


Метки Ливерпуль, Олимпиакос, трансферы, Цимикас

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2020 21:45

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  1. keane16 10.08.2020 21:56 # keane16
    это крупнейший клуб в мире

    Источник: http://fapl.ru/posts/80218/

    А сходу и не скажешь, что пенс

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  2. gormartin 10.08.2020 21:55 # gormartin
    пизда всем челсям

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  3. lfcynwa 10.08.2020 21:53 # lfcynwa
    Еще на одного е6учего кол6асника стало больше

    Источник: http://fapl.ru/posts/80218/?c=1

    и зис ис хорошо

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  4. gucman 10.08.2020 21:53 # gucman
    Еще на одного е6учего кол6асника стало больше

    (ответить)

  5. bushwacka 10.08.2020 21:52 # bushwacka
    Должен дать бой Робберту.

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  6. empry 10.08.2020 21:51 # empry
    86 матчей за пять лет к 24 годам? Что за кот в мешке. У Гринвуда в 18 немногим меньше.

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  7. lahmatyj 10.08.2020 21:51 # lahmatyj
    ИМХО лучше бы дали классическую 3 вместо 21. 4 Фабиньо, Ван Дейку 6.

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  8. b84 10.08.2020 21:46 # b84
    Добро пожаловать в семью.
    YNWA!!!

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