"Ливерпуль" не договорился по Льюису и покупает Цимикаса
"Ливерпуль" находится на пороге приобретения левого защитника "Олимпиакоса" и сборной Греции Константиноса Цимикаса.
Изначально целью номер один главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на роль дублера для Энди Робертсона был Джамал Льюис из "Норвича", однако вылетевший в Чемпионшип клуб отклонил предложение чемпионов Премьер-Лиги в 10 миллионов фунтов.
Двум клубам так и не удалось договориться по Льюису, поэтому "Ливерпуль" переключился на второе имя в своем шорт-листе, и "Олимпиакос" оказался гораздо сговорчивее.
Как сообщает The Independent, Цимикас уже в начале следующей недели прибудет в Англию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с "красными".
24-летний грек, за плечами у которого опыт выступлений в еврокубках и на международном уровне, обойдется "Ливерпулю" в 13 млн. евро (11.75 млн. фунтов).
09.08.2020 18:00
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Видимо, Клопп решил собрать всех защитников, которые не умеют обороняться.
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Тор трансферы подъехали
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и зарплату не будет просить как обои
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вот так вот дела делаются
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о, дратути кириякос
обожаю зерпук)
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