"Ливерпуль" не договорился по Льюису и покупает Цимикаса

"Ливерпуль" находится на пороге приобретения левого защитника "Олимпиакоса" и сборной Греции Константиноса Цимикаса.

Изначально целью номер один главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на роль дублера для Энди Робертсона был Джамал Льюис из "Норвича", однако вылетевший в Чемпионшип клуб отклонил предложение чемпионов Премьер-Лиги в 10 миллионов фунтов.



Двум клубам так и не удалось договориться по Льюису, поэтому "Ливерпуль" переключился на второе имя в своем шорт-листе, и "Олимпиакос" оказался гораздо сговорчивее.



Как сообщает The Independent, Цимикас уже в начале следующей недели прибудет в Англию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с "красными".



24-летний грек, за плечами у которого опыт выступлений в еврокубках и на международном уровне, обойдется "Ливерпулю" в 13 млн. евро (11.75 млн. фунтов).