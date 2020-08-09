"Ливерпуль" не договорился по Льюису и покупает Цимикаса

Константинос Цимикас "Ливерпуль" находится на пороге приобретения левого защитника "Олимпиакоса" и сборной Греции Константиноса Цимикаса.

Изначально целью номер один главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на роль дублера для Энди Робертсона был Джамал Льюис из "Норвича", однако вылетевший в Чемпионшип клуб отклонил предложение чемпионов Премьер-Лиги в 10 миллионов фунтов.

Двум клубам так и не удалось договориться по Льюису, поэтому "Ливерпуль" переключился на второе имя в своем шорт-листе, и "Олимпиакос" оказался гораздо сговорчивее.

Как сообщает The Independent, Цимикас уже в начале следующей недели прибудет в Англию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с "красными".

24-летний грек, за плечами у которого опыт выступлений в еврокубках и на международном уровне, обойдется "Ливерпулю" в 13 млн. евро (11.75 млн. фунтов).


Метки Ливерпуль, Льюис, Норвич, Олимпиакос, Цимикас

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 373

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 09.08.2020 18:19 # brown-ale
    Видимо, Клопп решил собрать всех защитников, которые не умеют обороняться.

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  2. largo-winch 09.08.2020 18:19 # largo-winch
    Тор трансферы подъехали

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  3. superperez101 09.08.2020 18:08 # superperez101
    и зарплату не будет просить как обои

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  4. superperez101 09.08.2020 18:08 # superperez101
    вот так вот дела делаются

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  5. thegodfather 09.08.2020 18:07 # thegodfather
    о, дратути кириякос

    обожаю зерпук)

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