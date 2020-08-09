Итоги сезона Премьер-Лиги 2019/20. Лидеры

Завершаем подведение итогов сезона 2019/20 в Премьер-Лиге шестеркой лучших команд. Состав топ-6 оказался достаточно предсказуемым, но распределение мест внутри шестерки лучших немного удивило — "Тоттенхэм" с большим трудом попал сюда, а "Лестер" до последнего претендовал на третью-четвертую строчку.





ТОТТЕНХЭМ



Лучший бомбардир: Харри Кейн — 18

Лучший ассистент: Сон Хен Мин — 10

Лучший игрок: Харри Кейн

Разочарование: Танги Ндомбеле

Открытие: Яфет Танганга



Ожидания



То, что "Тоттенхэм" ожидает тяжелый сезон, было заметно по психологическому состоянию Маурисио Почеттино после проигранного "Ливерпулю" финала Лиги Чемпионов — аргентинец уединился на несколько недель, неспособный смириться с поражением в шаге от главного трофея европейского клубного футбола. Летом Почеттино наконец начал получать новых игроков, но вряд ли был удовлетворен точечным усилением, когда команде была необходима тотальная перезагрузка.



Сезон



Опасения Почеттино подтвердились уже на старте сезона, причем оказалось, что перезагрузка нужна была не только команде, но и самому менеджеру. Команда, создаваемая аргентинцем несколько лет, достигла своего пика развития и остро нуждалась в свежей крови, новых идеях и калибровке под новые реалии Премьер-Лиги, но Почеттино был не в состоянии что-то изменить. Аргентинец был опустошен и нуждался в отдыхе, и Даниэль Леви счет нужным расстаться с ним, позвав в качестве реаниматора команды Жозе Моуриньо. Не сказать, что команда стала выглядеть значительно лучше, но, по крайней мере, она начала стабильно набирать очки, поднялась в группу лидеров. Новый год "шпоры" начали неудачно, и карантин во многом пошел им на пользу, так как встретила его команда Моуриньо одним набранным очком в трех последних матчах. А вот после паузы "Тоттенхэм" проиграл всего раз, сумев подняться в первую шестерку. Во многом "шпорам" помогло то, что за время паузы сумел восстановиться после травмы Харри Кейн и ряд других игроков.



Оценка



Удовлетворительно. У любой команды случаются моменты, когда заканчивается один цикл и начинается другой, и "Тоттенхэм" в этом сезоне как раз поймал такой период вынужденной перезагрузки. Пока что сложно сказать, станет ли Жозе Моуриньо тем человеком, который сможет начать строительство чего-то принципиально нового на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Но то, что команда сумела финишировать в топ-6 при всех ее проблемах — неудачном старте, кадровом кризисе посреди сезона, — говорит о том, что в перспективе она может вернуться на привычные для "шпор" в последние сезоны позиции.



ЛЕСТЕР



Лучший бомбардир: Джейми Варди — 23

Лучший ассистент: Харви Барнс — 8

Лучший игрок: Джейми Варди

Разочарование: Демарай Грей

Открытие: Джеймс Джастин



Ожидания



Под руководством Брендана Роджерса во второй половине сезона 2018/19 "Лестер" демонстрировал добротную игру. Было заметно, что новый менеджер быстро разобрался в сильных и слабых сторонах вверенного ему коллектива и сумел завоевать авторитет игроков, что очень важно в такой команде как "Лестер". Потому ожидалось, что "лисы" будут одной из тех команд, которая сможет бросить вызов привычным соискателям путевок в Лигу Чемпионов и как минимум — попасть в топ-6.



Сезон



Сезон начался для "Лестера" великолепно, а после серии из восьми побед в октябре-декабре, многие поклонники "лис" стали делать ставки на их чемпионство. Команда поймала кураж после феерического выноса "Саутгемптона" со счетом 9:0, когда "лисы" просто уничтожили соперника, у которого случилась по-настоящему "черная пятница". Надежно работала новая связка центральных защитников Сеюнджю-Эванс, пришелся ко двору и начал регулярно забивать новичок Айозе Перес, великолепно провел первый круг Джеймс Мэддисон, ну а самое главное — команда была сбалансирована по всем линиям и имела запас прочности. Проблемы начались после того как травму получил Уилфрид Ндиди — один из самых полезных и недооцененных игроков "Лестера". Еще до карантина "Лестер" начал проигрывать слишком часто для соискателя путевки в Лигу Чемпионов, уступив дома тому же "Саутгемптону", сумевшему отомстить за октябрьское унижение. Казалось, что пауза пойдет команде Роджерса на пользу, и она придет в себя, но этого не случилось. Всего две победы после карантина и, как следствие, разбазаренное преимущество, добытое осенью, и потеря путевки в Лигу Чемпионов, которая, как казалось, уже была в кармане "лис".



Оценка



Хорошо. Несмотря на то, что "Лестер" оказался в роли вороны, которая упустила увесистый кусок сыра, когда все начали видеть в команде Роджерса будущего участника Лиги Чемпионов, сезон "лис" стоит признать очень хорошим. У этой команды есть большие перспективы, так как большинство ее лидеров находятся в том возрасте, когда от них можно ждать прогресса — как индивидуального, так и командного. "Лестер" планирует продажу одного основного игрока, чтобы погасить негативные последствия карантина, но им, скорее всего, станет Бен Чилуэлл, замена которому в лице Джеймса Джастина у Роджерса уже имеется.



ЧЕЛСИ



Лучший бомбардир: Тэмми Абрахэм — 15

Лучший ассистент: Виллиан — 7

Лучший игрок: Сесар Аспиликуэта

Разочарование: Кепа Аррисабалага

Открытие: Мейсон Маунт



Ожидания



Конечно же, ожидался сложнейший сезон для "Челси" — команда не имела возможности покупать новых игроков ввиду трансферного бана, вдобавок лишилась Эдена Азара и сменила менеджера, сделав ставку на родного и перспективного, но не имевшего богатого тренерского опыта Фрэнка Лэмпарда. Задачей-максимум на сезон для Фрэнка было попадание в Лигу Чемпионов, задачей-минимум — не пролететь мимо еврокубков и создать платформу для новой команды — из числа имеющих игроков и воспитанников академии.



Сезон



Уже сейчас можно говорить, что Фрэнк Лэмпард блестяще справился с поставленными перед ним задачами. Хоть его тренерская карьера в "Челси" и началась с разгромного поражения от "Манчестер Юнайтед", но то, что оно было во многом случайным, "синие" доказали уже вскоре, выдав шестиматчевую победную серию в октябре-ноябре. Лэмпард спокойно интегрировал в основной состав вчерашних дублеров Маунта, Томори, Джеймса, а Тэмми Абрахэм и вовсе стал главной ударной силой команды. "Челси" недоставало стабильности и в первую очередь — надежности в обороне, но прогресс был заметен, а средний возраст основного состава стремительно уменьшался. Настоящими откровениями первого круга стали Маунт и Абрахэм, а когда молодежь немного подсела во втором круге, на помощь команде пришли опытные Жиру, Виллиан, Маркос Алонсо, вдобавок окончательно освоился Кристиан Пулишич. Стабильно же весь сезон провел разве что Сесар Аспиликуэта. Также стоит отметить, что селекционеры клуба ранее промахнулись с заменой Тибо Куртуа в лице Кепы Аррисабалаги, который оказался не готов к футболу Премьер-Лиги и вскоре должен покинуть клуб.



Оценка



Хорошо. Финишировать в топ-4, выйти в финал Кубка Англии и пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов — отличный комплексный результат для команды, оказавшейся в сложном положении под руководством неопытного менеджера, с рядом молодых игроков в основе. У "Челси" регулярно наблюдались проблемы в обороне, но их можно объяснить нестабильной игрой основного голкипера и нехваткой квалифицированных кадров в защите. Впрочем, пока не очень понятно, почему, сняв трансферный запрет, "Челси" усиливает исключительно атаку, которая была не так уж и плоха в этом сезоне.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД



Лучший бомбардир: Маркус Рэшфорд, Антони Мартиаль — по 17

Лучший ассистент: Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш — по 7

Лучший игрок: Бруну Фернандеш

Разочарование: Поль Погба

Открытие: Мейсон Гринвуд



Ожидания



После того как эффект нового менеджера выветрился, и "Манчестер Юнайтед" в концовке сезона 2018/19 снова стал выглядеть инертным и беззубым, в новом сезоне ожидалась скорая отставка Оле Гуннара Сульшера и приход на его место Маурисио Почеттино или Массимилиано Аллегри. В норвежца не верили, а решение дать ему шанс и полноценную предсезонку с командой называли большой ошибкой руководства МЮ, так как Сульшер действительно не впечатлил весной, не сумев удержать команду на том кураже, который подарил его приход посреди сезона вместе с отставкой Моуриньо. Новички не виделись тем усилением, которое выведет "красных дьяволов" на новый уровень, а менеджеру, как казалось, не хватало харизмы и понимания того, как сделать команду сильнее.



Сезон



Изначально пессимистические прогнозы насчет будущего Сульшера подтверждались — начала сезон команда ровно так же, как завершила предыдущий, с нестабильной игрой, проблемами в области создания голевых моментов и местом во второй половине таблицы к девятому туру. Наверное, спасли норвежца от отставки победы над "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" в начале декабря — к тому времени команда стала оживать, налаживалась игра в атаке, а в зимнее трансферное окно клуб приобрел Бруну Фернандеша — игрока, который перевернул все в игре "Юнайтед". После того, как трансферное окно закрылось, а португалец освоился в команде, МЮ не проиграл ни одного матча — Бруну сам выдал семь голевых передач и восемь мячей, а "дьяволы" стали абсолютно лучшей командой второго круга, потеряв очки только в пяти матчах из 14 последних. Команда принялась много забивать, создавать голевые моменты с невиданной ранее легкостью, а рядом с Бруну ожил Антони Мартиаль, начал прогрессировать Мейсон Гринвуд, вернулся на прежний высокий уровень Неманья Матич. Когда же после карантина вернулся после травмы Маркус Рэшфорд, линия атаки "Юнайтед" приобрела угрожающий вид, и уже о тройке нападения "дьяволов" начали говорить как о самой эффективной атакующей конструкции лиги, позабыв на время о мерсисайдском трио Салах-Мане-Фирмино.



Оценка



Хорошо. Если соотносить результат "Юнайтед" с предсезонными ожиданиями, третье место в любом случае будет считаться хорошим итогом сезона. А ведь "Юнайтед" еще и имеет отличные шансы выиграть трофей, оставаясь фаворитом прерванной Лиги Европы. Если же оценить игру команды во второй половине сезона, оценка работы, проведенной Сульшером должна быть еще более высокой, так как в тройку команда попадала и с Моуриньо, но такой игры, как сейчас, не демонстрировала уже давно — в первую очередь в атаке.



МАНЧЕСТЕР СИТИ



Лучший бомбардир: Рахим Стерлинг — 20

Лучший ассистент: Кевин Де Брюйне — 20

Лучший игрок: Кевин Де Брюйне

Разочарование: Джон Стоунс

Открытие: Фил Фоден



Ожидания



В случае с "Манчестер Сити" в любом турнире ожидание может быть только одно — борьба за победу. Но было ощущение, что титулами на внутренней арене команда Гвардиолы уже немного наелась, и ее основным приоритетом будет победа в Лиге Чемпионов, вдобавок соперник в лице "Ливерпуля" выглядел настолько мотивированным и нацеленным именно на победу в Премьер-Лиге, что шансы "горожан" немного мрачнели на фоне такого настроя команды Клоппа. "Сити" не стал в межсезонье серьезно усиливать состав, так как Пеп не любит большого раздутого ростера, предпочитая обходиться 18-20 игроками основной обоймы. Да и не нуждалась команда в глобальном усилении, так как выглядела в предыдущем сезоне близкой к идеалу.



Сезон



Тот ход, который набрал "Манчестер Сити" в чемпионате, мог бы стать чемпионским в каком-то другом сезоне, но когда рядом был сконцентрированный на победе в Премьер-Лиге "Ливерпуль", шансов выдержать такую гонку у "горожан" не было. Вдобавок они как раз испытывали проблемы с концентрацией и регулярно разбазаривали уйму голевых моментов. Наверное, сыграли с "Сити" злую шутку то, что эти самые голевые шансы создавались легко и непринужденно, но в некоторых матчах в нужный момент "горожане" впадали в ступор и не знали что делать, когда сценарий игры складывался не в их пользу. В первую очередь стоит выделить поражения в первом круге от "Норвича" и "Вулверхэмптона", которые позволили "Ливерпулю" оторваться на приличную дистанцию, а затем добить конкурента в личной встрече. Некоторое время "Сити" даже находился за спиной у "Лестера", но вернулся на второе место в 22-м туре и дальше шел по дистанции с регулярно случавшимися обломами. Самое обидное для болельщиков то, что "Сити" проиграл "Манчестер Юнайтед" и дома, и на выезде, чего не случалось уже много лет, но завершила чемпионат команда пятью уверенными победами, подарив надежду на триумф в Лиге Чемпионов в августе.



Оценка



Удовлетворительно. Занять место ниже второго "Сити" вряд ли мог, а вот составить конкуренцию "Ливерпулю" не получилось категорически — "горожане" проигрывали основному противнику в концентрации и мотивации, что было не слишком профессионально со стороны игроков со столь внушительными контрактами. Сезон еще может стать для "Сити" хорошим и даже отличным, если удастся выиграть Лигу чемпионов, но уже тот факт, что юристам клуба удалось победить УЕФА в суде, отменив исключение из еврокубков, говорит о том, что этот сезон стоит принять таким, каким он был. Потому что все могло быть намного хуже, если бы "Сити" действительно отлучили от Лиги Чемпионов.



ЛИВЕРПУЛЬ



Лучший бомбардир: Мохамед Салах — 19

Лучший ассистент: Трент Александер-Арнольд — 13

Лучший игрок: Джордан Хендерсон

Разочарование: Джердан Шакири

Открытие: нет



Ожидания



"Ливерпуль" настолько долго ждал чемпионского титула, что когда на "Энфилд Роуд" появилась команда, способная бороться за любые трофеи, должен был наступить сезон, в котором объявят "крестовый поход" за золотыми медалями чемпионата Англии. Это случилось летом 2019 года, когда все люди, причастные к "Ливерпулю", осознали, что нужно сконцентрироваться на главной задаче и сделать все возможное, чтобы чемпионский кубок приехал в Ливерпуль. Мерсисайдцы были готовы к тому, чтобы выиграть чемпионство и годом ранее, но "Манчестер Сити" оказался чуточку стабильнее. Теперь же "Ливерпулю" нужно было провести сезон настолько ровно и безукоризненно, чтобы у "горожан" не было шансов подняться выше команды Клоппа.



Сезон



По большому счету именно так "Ливерпуль" и провел свой долгожданный чемпионский сезон — с максимальной концентрацией, маниакальным желанием идеально распределить силы и свести к минимуму элемент случайности, часто мешавший команде подняться на первое место ранее. Побочным эффектом столь серьезного подхода к набору очков в чемпионате стало падение зрелищности игры "Ливерпуля", но болельщики были готовы закрыть глаза на это, ради достижения главной цели — победы в чемпионате. "Ливерпуль" редко громил соперников, но еще реже в его матчах в чемпионате интрига жила до последних минут. Как следствие — до 30-го тура, когда Премьер-Лига ушла на карантин, "Ливерпуль" потерял всего четыре очка — в выездных матчах с "Манчестер Юнайтед" и "Уотфордом", внезапно разбившим "красных" на кураже после назначения Найджела Пирсона. После паузы "Ливерпуль" был не так стабилен и уверен в себе, но чемпионскую задачу удалось выполнить уже во второй игре после возобновления чемпионата, а дальше команда просто ушла в заслуженный загул, получив оплеуху от главного конкурента сразу же после чемпионского коридора, который "Сити" устроил чемпиону по давней традиции.



Оценка



Отлично. Какой бы ни была концовка чемпионата и эстетическое впечатление от игры нового прагматичного и рационального "Ливерпуля", Юрген Клопп воплотил в реальность мечты нескольких поколений болельщиков "красных", чем автоматически возвысил себя до уровня Богов мерсисайдского Пантеона — Билла Шенкли и Боба Пейсли. Хотелось бы, чтобы после выполнения "задачи столетия" "Ливерпуль" снова раскрепостился и заиграл так, как умеет: ярко, задорно и весело, в первую очередь — в атаке. Но если команда будет штамповать титулы и в своем нынешнем прагматичном стиле — вряд ли кто упрекнет за что-то Клоппа на "Энфилде".



См. также: Итоги сезона Премьер-Лиги. Середняки

Итоги сезона Премьер-Лиги 2019/20. Аутсайдеры



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru