Лэмпард хочет укрепить оборону "Челси" Стоунсом
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард надеется заполучить защитника Джонса Стоунса всего за 20 миллионов фунтов.
Сезон 2019/20 "Челси" завершил поражением 4:1 от "Баварии" в субботу вечером. В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "синие" пропустили рекордные для своего клуба 16 голов, превзойдя достижение кампании 1999/2000 (14).
Кроме того, в рамках Премьер-Лиги "Челси" пропустил 54 гола в 38 матчах, и очевидно, что дело не только в голкипере — большие вопросы есть и к игре защитников команды.
Как утверждает Daily Mirror, теперь Лэмпард хочет укрепить центр обороны своей команды с помощью Стоунса, который четыре года назад обошелся "Сити" в 47 млн. фунтов, но который совершенно растерял доверие своего наставника Хосепа Гвардиолы в этом сезоне.
Приход на "Этихад" Натана Аке только усугубляет ситуацию Джона, и "синие" видят в этом возможность заполучить 26-летнего игрока сборной Англии по выгодной цене.
Лэмпард чувствует, что ему по силам реабилитировать зашедшую в тупик карьеру Стоунса, который некогда блистал в составе "Эвертона".
09.08.2020 08:00
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збс, на эти деньги КОРОЛЬ ПЕП купит Кулибали!
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Купили бы наших легенд...Кариеса и Ловрена и усионах:)
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ну конечно правильно )! чтобы вслед раз не 7 за два матча от Баварцев получить, а все 10 )))
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Лол, надеюсь утка.
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Не думаю что укрепим оборону! Тот же Кристенсен этот Стоунс... Еще может Мустафи из Арса купить под усиление? Лемс бросай эту идею ... собирая англискую империю состава!
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Ля, возьмите Джонса нашего лучше. Такой же по скиллам, но намного дешевле. Символически пару фунтов откинете
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