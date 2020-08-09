Лэмпард хочет укрепить оборону "Челси" Стоунсом

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард надеется заполучить защитника Джонса Стоунса всего за 20 миллионов фунтов.

Сезон 2019/20 "Челси" завершил поражением 4:1 от "Баварии" в субботу вечером. В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "синие" пропустили рекордные для своего клуба 16 голов, превзойдя достижение кампании 1999/2000 (14).



Кроме того, в рамках Премьер-Лиги "Челси" пропустил 54 гола в 38 матчах, и очевидно, что дело не только в голкипере — большие вопросы есть и к игре защитников команды.



Как утверждает Daily Mirror, теперь Лэмпард хочет укрепить центр обороны своей команды с помощью Стоунса, который четыре года назад обошелся "Сити" в 47 млн. фунтов, но который совершенно растерял доверие своего наставника Хосепа Гвардиолы в этом сезоне.



Приход на "Этихад" Натана Аке только усугубляет ситуацию Джона, и "синие" видят в этом возможность заполучить 26-летнего игрока сборной Англии по выгодной цене.



Лэмпард чувствует, что ему по силам реабилитировать зашедшую в тупик карьеру Стоунса, который некогда блистал в составе "Эвертона".