Лэмпард хочет укрепить оборону "Челси" Стоунсом

Джон Стоунс Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард надеется заполучить защитника Джонса Стоунса всего за 20 миллионов фунтов.

Сезон 2019/20 "Челси" завершил поражением 4:1 от "Баварии" в субботу вечером. В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "синие" пропустили рекордные для своего клуба 16 голов, превзойдя достижение кампании 1999/2000 (14).

Кроме того, в рамках Премьер-Лиги "Челси" пропустил 54 гола в 38 матчах, и очевидно, что дело не только в голкипере — большие вопросы есть и к игре защитников команды.

Как утверждает Daily Mirror, теперь Лэмпард хочет укрепить центр обороны своей команды с помощью Стоунса, который четыре года назад обошелся "Сити" в 47 млн. фунтов, но который совершенно растерял доверие своего наставника Хосепа Гвардиолы в этом сезоне.

Приход на "Этихад" Натана Аке только усугубляет ситуацию Джона, и "синие" видят в этом возможность заполучить 26-летнего игрока сборной Англии по выгодной цене.

Лэмпард чувствует, что ему по силам реабилитировать зашедшую в тупик карьеру Стоунса, который некогда блистал в составе "Эвертона".


Метки Манчестер Сити, Стоунс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. gandalf 09.08.2020 08:53 # gandalf
    збс, на эти деньги КОРОЛЬ ПЕП купит Кулибали!

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  2. liverpool1892est 09.08.2020 08:38 # liverpool1892est
    Купили бы наших легенд...Кариеса и Ловрена и усионах:)

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  3. dedyl9 09.08.2020 08:30 # dedyl9
    ну конечно правильно )! чтобы вслед раз не 7 за два матча от Баварцев получить, а все 10 )))

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  4. m-ballack 09.08.2020 08:21 # m-ballack
    Лол, надеюсь утка.

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  5. chelsiukpro 09.08.2020 08:19 # chelsiukpro
    Не думаю что укрепим оборону! Тот же Кристенсен этот Стоунс... Еще может Мустафи из Арса купить под усиление? Лемс бросай эту идею ... собирая англискую империю состава!

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  6. januzaj00 09.08.2020 08:15 # januzaj00
    Ля, возьмите Джонса нашего лучше. Такой же по скиллам, но намного дешевле. Символически пару фунтов откинете

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