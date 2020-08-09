Лэмпард: "У "Челси" много работы, но мы вернемся"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал вылет из Лиги Чемпионов и пообещал, что его команда восстановит свою былую мощь.

В обоих встречах 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" "синие" показали себя командой другого уровня — более низкого уровня.



"Челси" потерпел поражение 7:1 по сумме двух матчей и вылетел из турнира, однако Лэмпард чувствует, что его молодая команда получила ценный опыт и в будущем станет лучше.



"Сыграть против "Баварии" со всем ее опытом — это хорошее упражнение для нас и многих наших игроков, проводящих свой дебютный сезон. Учитывая колоссальную разницу в опыте, я увидел много хороших вещей в команде, но были и плохие вещи".



"Мы совершали индивидуальные ошибки, благодаря которым они забивали голы. Когда подобное происходит на таком уровне, тебе конец. Я вижу, куда хочу двигаться, и я знаю, что мы вернемся".



"Мы находимся в процессе создания команды, и у нас много работы. Случившееся не является нормой для "Челси". За последние 20 лет у "Челси" были команды, находящиеся на своем пике, и были игроки, находящиеся на своем пике. Азар и Коста, Терри и Дрогба. Мы сражались за титул год за годом, регулярно достигали финалов и полуфиналов. Сейчас этого нет".



"В лице Эдена Азара мы потеряли практически лучшего игрока в лиге. Обычно "Челси" не ставит перед собой задачу финишировать на четвертом месте, потому что мы хотим большего, но у нас есть ощущение, что мы кое-чего добились с этим коллективом. Теперь настало время подумать, как мы можем прибавить".



"Мы будем искать усиление и уже кое-чего добились в этом отношении. Есть ощущение, что нам чего-то не хватает, тогда как другие клубы тратили и становились лучше. Комплектация состава — важная часть футбола. Пора подумать, как и где мы можем стать лучше", — сообщил Лэмпард BT Sport.