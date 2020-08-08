Варан: "Не могу объяснить свои ошибки"
Защитник "Реала" Рафаэль Варан взял на себя вину за поражение 2:1 от "Манчестер Сити" на "Этихад".
Судьбу ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов предрешили две грубейших ошибки Варана. В каждом из таймов Рафаэль совершил по щедрому подарку Габриэлю Жезусу, который в первом случае ассистировал Рахиму Стерлингу, а во втором отличился сам.
27-летний француз, которого часто называют одним из лучших защитников мира, затрудняется объяснить свои действия в этих ситуациях, при этом не побоявшись после матча выйти к прессе.
"Я хочу показать свое лицо, потому что это поражение на меня. Я беру ответственность на себя".
"Мы хорошо подготовились, но на таком уровне ошибки очень дорого тебе обходятся. Я не могу объяснить эти ошибки — такое просто случается. Это был сложный вечер для меня".
"Мне жаль своих партнеров по команде. Мне грустно от того, что мы вылетели. Подобное нечасто случается в моей карьере. Теперь нам нужно проявить характер", — цитирует Варана talkSPORT.
08.08.2020 07:00
Просмотров: 754
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Проплатили Рафаэля?)))
(ответить)
"Я хочу показать свое лицо, потому что это поражение на меня. Я беру ответственность на себя".
Источник: http://fapl.ru/posts/80164/
Переводчик от Бога
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий