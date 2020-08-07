"Юнайтед" заплатил 7.5 млн. фунтов Санчесу, чтобы тот ушел

За согласие на досрочное прекращение своего контракта нападающий Алексис Санчес получил компенсацию в размере 7.5 млн. фунтов от "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Интер" официально объявил о подписании трехлетнего контракта с Санчесом, который этот сезон провел в итальянском клубе на правах аренды из "Юнайтед".



Алексис воссоединился с "Интером" как свободный агент после того, как его рассчитанный до 2022 года контракт с "Юнайтед" был расторгнут.



Как сообщает The Guardian, "красные дьяволы" выплатили 31-летнему чилийцу солидное выходное пособие в размере 7.5 млн. фунтов, а "Интер" взял на себя обязательство сохранить базовую зарплату игрока в первый год (390 тыс. фунтов в неделю).



При этом Daily Mail предполагает, что компенсация Санчесу составила 9 млн. фунтов, а "Интер" будет платить Алексису 130 тыс. фунтов в неделю.



Как бы то ни было, на "Олд Траффорд" остались довольны итогом. Досрочное расставание с Санчесом позволит клубу сберечь несколько десятков миллионов фунтов в следующие два года.