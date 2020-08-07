"Юнайтед" заплатил 7.5 млн. фунтов Санчесу, чтобы тот ушел
За согласие на досрочное прекращение своего контракта нападающий Алексис Санчес получил компенсацию в размере 7.5 млн. фунтов от "Манчестер Юнайтед".
Накануне "Интер" официально объявил о подписании трехлетнего контракта с Санчесом, который этот сезон провел в итальянском клубе на правах аренды из "Юнайтед".
Алексис воссоединился с "Интером" как свободный агент после того, как его рассчитанный до 2022 года контракт с "Юнайтед" был расторгнут.
Как сообщает The Guardian, "красные дьяволы" выплатили 31-летнему чилийцу солидное выходное пособие в размере 7.5 млн. фунтов, а "Интер" взял на себя обязательство сохранить базовую зарплату игрока в первый год (390 тыс. фунтов в неделю).
При этом Daily Mail предполагает, что компенсация Санчесу составила 9 млн. фунтов, а "Интер" будет платить Алексису 130 тыс. фунтов в неделю.
Как бы то ни было, на "Олд Траффорд" остались довольны итогом. Досрочное расставание с Санчесом позволит клубу сберечь несколько десятков миллионов фунтов в следующие два года.
07.08.2020 17:00
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МЮ клуб pidorasov!
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Видать пожалел
Мог трохат еще 2 года
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Ну хоть против НЮ камбек сделал: 3-2
от 0-2
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зашквар)))
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Не думал, что когда-нибудь получится обосраться больше, чем с Вероном
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MU бизнес кар...
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куколды из сперМЮ
классика
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10 голов хоть за 2 года забил?
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