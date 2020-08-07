"Юнайтед" заплатил 7.5 млн. фунтов Санчесу, чтобы тот ушел

Алексис Санчес За согласие на досрочное прекращение своего контракта нападающий Алексис Санчес получил компенсацию в размере 7.5 млн. фунтов от "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Интер" официально объявил о подписании трехлетнего контракта с Санчесом, который этот сезон провел в итальянском клубе на правах аренды из "Юнайтед".

Алексис воссоединился с "Интером" как свободный агент после того, как его рассчитанный до 2022 года контракт с "Юнайтед" был расторгнут.

Как сообщает The Guardian, "красные дьяволы" выплатили 31-летнему чилийцу солидное выходное пособие в размере 7.5 млн. фунтов, а "Интер" взял на себя обязательство сохранить базовую зарплату игрока в первый год (390 тыс. фунтов в неделю).

При этом Daily Mail предполагает, что компенсация Санчесу составила 9 млн. фунтов, а "Интер" будет платить Алексису 130 тыс. фунтов в неделю.

Как бы то ни было, на "Олд Траффорд" остались довольны итогом. Досрочное расставание с Санчесом позволит клубу сберечь несколько десятков миллионов фунтов в следующие два года.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2020 17:00

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  1. royal-arsenal 07.08.2020 18:14 # royal-arsenal
    МЮ клуб pidorasov!

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  2. chr1s8rown 07.08.2020 18:00 # chr1s8rown
    Видать пожалел
    Мог трохат еще 2 года

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  3. shearer1 07.08.2020 17:34 # shearer1
    Ну хоть против НЮ камбек сделал: 3-2
    от 0-2

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  4. gunars 07.08.2020 17:25 # gunars
    зашквар)))

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  5. master-fakaster 07.08.2020 17:20 # master-fakaster
    Не думал, что когда-нибудь получится обосраться больше, чем с Вероном

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  6. chelsiukpro 07.08.2020 17:20 # chelsiukpro
    MU бизнес кар...

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  7. sellman 07.08.2020 17:18 # sellman
    куколды из сперМЮ

    классика

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  8. contrario 07.08.2020 17:05 # contrario
    10 голов хоть за 2 года забил?

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