Зидан: "Бэйл сказал, что не хочет играть с "Сити"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сделал шокирующее признание о том, почему вингер Гарет Бэйл не поехал на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

Несмотря на скверные отношения Зидана и Бэйла, непопадание Гарета в число 24 игроков, которых Зинедин увез в Манчестер, стало определенным сюрпризом.



Однако в данном случае Зидан не при чем. Экс-игрок "Тоттенхэма", лишь дважды выходивший на поле после коронавирусной паузы, сам решил остаться в Мадриде.



"Это был личный разговор. Он предпочел не играть. Остальное останется между нами, но он сказал, что не хочет играть".



"Есть ли у Бэйла будущее в "Реале"? Я не знаю. В данный момент он игрок "Реала", и это не изменилось. Он наш игрок. Я уважаю его, как и каждый".



"Он предпочел не играть. Это единственное, что я могу сказать вам. Все остальные приехали сюда и готовятся к матчу. Мы сосредоточены только на игре", — цитирует Зидана BBC.