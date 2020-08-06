Зидан: "Бэйл сказал, что не хочет играть с "Сити"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сделал шокирующее признание о том, почему вингер Гарет Бэйл не поехал на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".
Несмотря на скверные отношения Зидана и Бэйла, непопадание Гарета в число 24 игроков, которых Зинедин увез в Манчестер, стало определенным сюрпризом.
Однако в данном случае Зидан не при чем. Экс-игрок "Тоттенхэма", лишь дважды выходивший на поле после коронавирусной паузы, сам решил остаться в Мадриде.
"Это был личный разговор. Он предпочел не играть. Остальное останется между нами, но он сказал, что не хочет играть".
"Есть ли у Бэйла будущее в "Реале"? Я не знаю. В данный момент он игрок "Реала", и это не изменилось. Он наш игрок. Я уважаю его, как и каждый".
"Он предпочел не играть. Это единственное, что я могу сказать вам. Все остальные приехали сюда и готовятся к матчу. Мы сосредоточены только на игре", — цитирует Зидана BBC.
06.08.2020 23:00
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Последние комментарии:
Бейл хороший игрок не сомнено, однако довольно высокомерен, своим поведением проявляющий не уважение к клубу, тренеру...
Ему стоит переходит в другой клуб и его снова полюбят. Лично он мне нравится как игрок.
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Wales. Golf. Madrid
Дурачится, и выставляет на смех королевский клуб, не каждый может это позволить. Но в отличие от Санчеса и Озила, уверен в себе и знает чего стоит, может выйти и показать.
Забавно
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Бэйл понимает, что это последний матч Реала в сезоне, решил пораньше в отпуск уехать.
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Понятное дело Сити проходит, зачем рисковать
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Кеккккк
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