Аке согласовал контракт с "Манчестер Сити"

Защитник "Борнмута" Натан Аке согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити".

На прошлой неделе вылетевший из Премьер-Лиги "Борнмут" принял предложение "Сити" о покупке Аке в размере 41 миллиона фунтов, включая 1 млн. фунтов в виде бонусов.



"Челси", который в 2017 году и продал Натана "Борнмуту" за 20 млн. фунтов, обладает правом перебить любое предложение, которое может поступить "вишенкам" по игроку сборной Голландии, однако на "Стэмфорд Бридж" решили этим правом не пользоваться.



Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, в самое ближайшее время Аке присоединится к "Сити". 25-летний уже даже договорился об условиях контракта, который ему остается подписать после прохождения медобследования.



Добавим, Натану предстоит стать вторым приобретением команды Хосепа Гвардиолы в это трансферное окно после вингера Феррана Торреса, завершившего переход в "Сити" из "Валенсии" накануне.