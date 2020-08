Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" совершил прорыв в переговорах о покупке Джейдона Санчо. "Челси" устроит распродажу игроков. "Арсенал" планирует усилиться Филиппе Коутиньо и Томасом Партеем. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" совершил прорыв в переговорах о покупке вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо общей стоимостью в 105 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



"Юнайтед" отложит на концовку трансферного окна вопрос, покупать или нет плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша. (Daily Mail)



"Юнайтед" уступает "Эвертону" в борьбе за защитника "Лилля" Габриэля. (ESPN)



"Челси" выставляет на трансфер четырех своих защитников: Курта Зума, Андреаса Кристенсена, Эмерсона Палмери и Маркоса Алонсо. (The Times)



Вингер "Валенсии" Ферран Торрес может перейти в "Манчестер Сити" за 37 млн. фунтов уже сегодня. (L'Equipe)



"Арсенал" надеется подписать полузащитников Филиппе Коутиньо из "Барселоны" и Томаса Партея из "Атлетико". (The Times)



Всего "Челси" может продать до 10 игроков этим летом, включая полузащитника Нголо Канте. (Daily Mail)



Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг требует от своего клуба подписать вингера "Барселоны" Усмана Дембеле. (Le 10 Sport)



Вингер "Брентфорда" Саид Бенрахма и атакующий полузащитник КПР Эберечи Эзе находятся на радаре у "Арсенала". (Football.London)



КПР отклонил предложение "Кристал Пэлас" в 12 млн. фунтов плюс бонусы о покупке Эзе. (The Guardian)



ПСЖ готов продать экс-полузащитника "Эвертона" Идриссу Гейе, который может быть интересен "Вулверхэмптону". (Le 10 Sport)



"Эвертон", "Тоттенхэм", ПСВ и "РБ Лейпциг" хотят южнокорейского защитника Кима Мин Джэ. (Gazzetta dello Sport)



"Астон Вилла", "Лидс", "Ньюкасл" и "Вест Хэм" заинтересованы в полузащитнике "Кристал Пэлас" Джеймсе Маккарти. (90min)



Другое



Покинувший "Борнмут" Эдди Хау сделает паузу и отдохнет, прежде чем возьмется за новую работу. (Daily Mail)



"Борнмут" побеседует с главным тренером "Фулхэма" Скоттом Паркером, если "дачники" проиграют финал плей-офф Чемпионшипа "Брентфорду". (Daily Mail)



Бывший ассистент главного тренера "Челси" Эдди Ньютон возглавил турецкий "Трабзонспор". (The Guardian)



"Челси" уговаривает другие клубы Премьер-Лиги продлить правило о пяти заменах на следующий сезон. (The Times)



Экс-нападающий "Челси" Дидье Дрогба выдвинул свою кандидатуру на должность главы Федерации футбола Кот-д'Ивуара. (The Independent)



Новым титульным спонсором "Кристал Пэлас" стала букмекерская контора W88. (Football.London)



FA понизила в два раза призовые за победу в каждом раунде Кубка Англии в следующем сезоне. (Daily Mirror)