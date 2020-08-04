Светская хроника за вторник

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" совершил прорыв в переговорах о покупке Джейдона Санчо. "Челси" устроит распродажу игроков. "Арсенал" планирует усилиться Филиппе Коутиньо и Томасом Партеем. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" совершил прорыв в переговорах о покупке вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо общей стоимостью в 105 миллионов фунтов. (Daily Mirror)

"Юнайтед" отложит на концовку трансферного окна вопрос, покупать или нет плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша. (Daily Mail)

"Юнайтед" уступает "Эвертону" в борьбе за защитника "Лилля" Габриэля. (ESPN)

"Челси" выставляет на трансфер четырех своих защитников: Курта Зума, Андреаса Кристенсена, Эмерсона Палмери и Маркоса Алонсо. (The Times)

Вингер "Валенсии" Ферран Торрес может перейти в "Манчестер Сити" за 37 млн. фунтов уже сегодня. (L'Equipe)

"Арсенал" надеется подписать полузащитников Филиппе Коутиньо из "Барселоны" и Томаса Партея из "Атлетико". (The Times)

Всего "Челси" может продать до 10 игроков этим летом, включая полузащитника Нголо Канте. (Daily Mail)

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг требует от своего клуба подписать вингера "Барселоны" Усмана Дембеле. (Le 10 Sport)

Вингер "Брентфорда" Саид Бенрахма и атакующий полузащитник КПР Эберечи Эзе находятся на радаре у "Арсенала". (Football.London)

КПР отклонил предложение "Кристал Пэлас" в 12 млн. фунтов плюс бонусы о покупке Эзе. (The Guardian)

ПСЖ готов продать экс-полузащитника "Эвертона" Идриссу Гейе, который может быть интересен "Вулверхэмптону". (Le 10 Sport)

"Эвертон", "Тоттенхэм", ПСВ и "РБ Лейпциг" хотят южнокорейского защитника Кима Мин Джэ. (Gazzetta dello Sport)

"Астон Вилла", "Лидс", "Ньюкасл" и "Вест Хэм" заинтересованы в полузащитнике "Кристал Пэлас" Джеймсе Маккарти. (90min)

Другое

Покинувший "Борнмут" Эдди Хау сделает паузу и отдохнет, прежде чем возьмется за новую работу. (Daily Mail)

"Борнмут" побеседует с главным тренером "Фулхэма" Скоттом Паркером, если "дачники" проиграют финал плей-офф Чемпионшипа "Брентфорду". (Daily Mail)

Бывший ассистент главного тренера "Челси" Эдди Ньютон возглавил турецкий "Трабзонспор". (The Guardian)

"Челси" уговаривает другие клубы Премьер-Лиги продлить правило о пяти заменах на следующий сезон. (The Times)

Экс-нападающий "Челси" Дидье Дрогба выдвинул свою кандидатуру на должность главы Федерации футбола Кот-д'Ивуара. (The Independent)

Новым титульным спонсором "Кристал Пэлас" стала букмекерская контора W88. (Football.London)

FA понизила в два раза призовые за победу в каждом раунде Кубка Англии в следующем сезоне. (Daily Mirror)


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Автор mihajlo   

Дата 04.08.2020 16:00

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  1. lfcynwa 04.08.2020 16:14 # lfcynwa
    "Челси" выставляет на трансфер четырех своих защитников: Курта Зума, Андреаса Кристенсена, Эмерсона Палмери и Маркоса Алонсо. (The Times)

    Источник: http://fapl.ru/posts/80085/

    тут только один защитник - Алонсо

    и тот частично

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  2. feldkurat 04.08.2020 16:09 # feldkurat
    "Всего "Челси" может продать до 10 игроков этим летом, включая полузащитника Нголо Канте".

    Разогнать команду не проблема.
    Проблема собрать команду.

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  3. mancunia-planet 04.08.2020 16:06 # mancunia-planet
    Как обычно, любая хроника начинается со слухов о МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД!
    Санчо почти оформлен, будет очередной пздатый трансфер Олега!

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