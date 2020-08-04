Заха доступен для трансфера за 30 млн. фунтов
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха может быть продан этим летом всего за 30 миллионов фунтов.
Заха отчаянно порывался покинуть "Селхерст Парк" еще прошлым летом, однако тогда "орлы" установили заградительную цену в 70 млн. фунтов за своего лучшего игрока, из-за чего Уилфрид не смог перейти ни в "Арсенал", ни в "Эвертон".
Спустя год Заха не утратил свое желание уйти на повышение, и в "Пэлас" понимают, что не могут бесконечно удерживать Уилфрида против его воли. К тому же на том, чтобы опустить несчастного игрока из клуба, настаивает главный тренер Рой Ходжсон.
В сложившейся ситуации, дабы привлечь интерес других клубов, "Пэлас" готов довольствоваться компенсацией всего в 30 млн. фунтов за 27-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара, утверждает The Sun.
Вырученные за Заху деньги "орлы" позволят Ходжсону инвестировать назад в состав. Среди возможных претендентов на Уилфрида называются "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Эвертон".
04.08.2020 11:00
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Последние комментарии:
В Челси его
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КП конечно молодцы, могли в то лето норм навариться, а теперь его и за 30 не каждый возмет
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Рой может что угодно обещать, а руководство решит по своему.
зе сан и 30кк, такое...
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вот и замена Виллиану, такой же нытик негритос и жутко нестабильный, но на банку пойдет
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