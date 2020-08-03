Роуз надеется снова сыграть за "Тоттенхэм"

Защитник Данни Роуз заявил, что надеется провести следующий сезон в "Тоттенхэме".

Не поладив с главным тренером "шпор" Жозе Моуриньо, на вторую половину этого сезона Роуз отправился в аренду в "Ньюкасл".



Данни уже говорил, что открыт к постоянному контракту с "сороками", а также заверил, что не вернется в "Тоттенхэм".



Однако сейчас 30-летний англичанин уже не столь категоричен и вполне допускает, что вернется в Северный Лондон — но только ради фанатов.



"Я с радостью останусь в "Тоттенхэме" на свои заключительные 10-11 месяцев по контракту. Я был бы счастлив сделать это. Я не хочу ничего сильнее, кроме как еще раз сыграть перед этими фанатами".



"Моим последним матчем за "Тоттенхэм" было поражение 1:0 от "Ливерпуля", и в то время я даже подумать не мог, что, возможно, больше никогда не сыграю за клуб. Сильнее всего я хочу еще раз сыграть перед фанатами "Тоттенхэма", чтобы заново почувствовать все те моменты, которые мы пережили вместе за эти годы".



"Они всегда были добры ко мне. Возможно, в прошлом я давал им поводы, чтобы не быть такими добрыми со мной, но они знают, что в каждом матче я выкладывался без остатка. Я продолжу делать это до тех пор, пока связан контрактом с "Тоттенхэмом", — цитирует Роуза The Independent.