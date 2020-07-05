Защитник "Ньюкасла" Данни Роуз подтвердил, что не вернется в "Тоттенхэм" после завершения своей аренды.

Угодив в опалу к главному тренеру "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, в январе Роуз отправился в "Ньюкасл" на правах аренды, которая истекала 30 июня, но была продлена до конца сезона.



30-летний англичанин понимает, что у него нет шансов в Северном Лондоне, пока там работает Моуриньо, поэтому надеется заслужить постоянный контракт на "Сент-Джеймс Парк".



"В первую очередь хочу сказать, что я играю за свое будущее. Не думаю, что может быть мотивация больше этого. Я хорошо освоился здесь, я люблю парней, персонал и фанатов".



"Не нужно быть гением, чтобы понять, что мои дни в "Тоттенхэме" сочтены. Я играю за свое будущее, и это наибольшая мотивация, что только может быть".



"Это, наверное, первый раз в моей карьере, когда я оказался в такой ситуации — никогда прежде у меня не оставалось менее одного года по контракту, так что это новый опыт для меня", — цитирует Роуза Daily Mirror.