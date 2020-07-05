Роуз подтвердил, что не вернется в "Тоттенхэм"

Данни Роуз Защитник "Ньюкасла" Данни Роуз подтвердил, что не вернется в "Тоттенхэм" после завершения своей аренды.

Угодив в опалу к главному тренеру "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, в январе Роуз отправился в "Ньюкасл" на правах аренды, которая истекала 30 июня, но была продлена до конца сезона.

30-летний англичанин понимает, что у него нет шансов в Северном Лондоне, пока там работает Моуриньо, поэтому надеется заслужить постоянный контракт на "Сент-Джеймс Парк".

"В первую очередь хочу сказать, что я играю за свое будущее. Не думаю, что может быть мотивация больше этого. Я хорошо освоился здесь, я люблю парней, персонал и фанатов".

"Не нужно быть гением, чтобы понять, что мои дни в "Тоттенхэме" сочтены. Я играю за свое будущее, и это наибольшая мотивация, что только может быть".

"Это, наверное, первый раз в моей карьере, когда я оказался в такой ситуации — никогда прежде у меня не оставалось менее одного года по контракту, так что это новый опыт для меня", — цитирует Роуза Daily Mirror.


Метки Роуз, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2020 16:00

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  1. dallaslp 05.07.2020 16:41 # dallaslp
    "Не нужно быть гением, чтобы понять, что я жду пока в Касле появятся бабки"

    Источник: http://fapl.ru/posts/79468/?c=1

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  2. alexomck 05.07.2020 16:16 # alexomck
    врядли там кто-то расстроится.

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  3. iceteam 05.07.2020 16:06 # iceteam
    Начал плкать из-за своей ниггерской темы, вот и нах там оказался не нужен. Слабак

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