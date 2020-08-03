Руни сравнил Де Брюйне с Джеррардом и Гиггзом

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался, что полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне напоминает ему Стивена Джеррарда и Райана Гиггза.

Несмотря на то, что "Сити" катастрофически отстал от "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, лично Де Брюйне провел кампанию просто блестяще, забив 13 голов и отдав 20 результативных передач.



То, как 29-летний бельгиец дирижирует игрой своей команды, напоминает Руни некоторых из лучших игроков его поколения, с которыми ему довелось вместе выступать в клубе или сборной Англии.



"Нет сомнений, что Де Брюйне — это главное оружие "Манчестер Сити". Прямо сейчас он входит в тройку лучших игроков в мире".



"Играть против него никогда, никогда, никогда не бывает легко, и я навсегда запомню, как "Эвертон" использовал меня и Моргана Шнайдерлена по схеме 4-4-2 против полузащиты "Сити", состоящей из Де Брюйне, Давида Сильвы и Фернандиньо, плюс туда иногда опускался Стерлинг".



"Они абсолютно превосходили нас. Мы со Шнайдерленом стояли в центре поля и думали: "Что здесь происходит?!" Мы уступали 3:0 к 37-й минуте, владея мячом 18 процентов времени".



"Де Брюйне слегка напоминает мне Стивена Джеррарда. Он совершает эти прорывы, чуть правее центра, и раздает блестящие передачи, как Стивен в свое время. Больше всего мне нравится в нем то, что он пробует, он рискует, он не ищет легкий пас — он делает сложный".



"Ты видишь, что он, владея мячом, уже врывается на свободное пространство, тогда как другие игроки только начинают бежать. Это наибольший комплимент, что только можно сделать полузащитнику".



"Когда я играл с Райаном Гиггзом, и Гиггзи владел мячом, я совершал рывки, потому что знал, что он попытается найти меня передачей, и если эта передача получится, я выйду на удар. Де Брюйне такой же. Команды думают, что могут заставить его отдавать передачи на фланг, но он умеет протиснуть эти мячи в очень тесном пространстве", — сообщил Руни The Times.