Руни сравнил Де Брюйне с Джеррардом и Гиггзом
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался, что полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне напоминает ему Стивена Джеррарда и Райана Гиггза.
Несмотря на то, что "Сити" катастрофически отстал от "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, лично Де Брюйне провел кампанию просто блестяще, забив 13 голов и отдав 20 результативных передач.
То, как 29-летний бельгиец дирижирует игрой своей команды, напоминает Руни некоторых из лучших игроков его поколения, с которыми ему довелось вместе выступать в клубе или сборной Англии.
"Нет сомнений, что Де Брюйне — это главное оружие "Манчестер Сити". Прямо сейчас он входит в тройку лучших игроков в мире".
"Играть против него никогда, никогда, никогда не бывает легко, и я навсегда запомню, как "Эвертон" использовал меня и Моргана Шнайдерлена по схеме 4-4-2 против полузащиты "Сити", состоящей из Де Брюйне, Давида Сильвы и Фернандиньо, плюс туда иногда опускался Стерлинг".
"Они абсолютно превосходили нас. Мы со Шнайдерленом стояли в центре поля и думали: "Что здесь происходит?!" Мы уступали 3:0 к 37-й минуте, владея мячом 18 процентов времени".
"Де Брюйне слегка напоминает мне Стивена Джеррарда. Он совершает эти прорывы, чуть правее центра, и раздает блестящие передачи, как Стивен в свое время. Больше всего мне нравится в нем то, что он пробует, он рискует, он не ищет легкий пас — он делает сложный".
"Ты видишь, что он, владея мячом, уже врывается на свободное пространство, тогда как другие игроки только начинают бежать. Это наибольший комплимент, что только можно сделать полузащитнику".
"Когда я играл с Райаном Гиггзом, и Гиггзи владел мячом, я совершал рывки, потому что знал, что он попытается найти меня передачей, и если эта передача получится, я выйду на удар. Де Брюйне такой же. Команды думают, что могут заставить его отдавать передачи на фланг, но он умеет протиснуть эти мячи в очень тесном пространстве", — сообщил Руни The Times.
03.08.2020 00:05
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Последние комментарии:
Джеррард круче
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главный скользун мирового футбола Кевину и в геморрой не ровня... Кевин брал АПЛ, а лучший подскользнувшийся аж целых три раза был вторым в АПЛ...
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и где плять Скоулз? ах да, этого астматика даже партнёры не вспоминают, настолько он был невзрачен.
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