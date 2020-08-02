Аспиликуэта не считает судейство Тэйлора причиной поражения "Челси" в финале Кубка Англии

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что его команда должна пенять только на себя, а не на плохое судейство Энтони Тэйлора после поражения от "Арсенала" в финале Кубка Англии.

Поведя в счете благодаря быстрому голу Кристиана Пулишича, затем "синие" позволили дважды отличиться Пьер-Эмерику Обамеянгу, в результате чего "канониры" одержали победу 2:1 и завоевали трофей.



В этом матче было несколько спорных инцидентов, включая назначение пенальти за фол Аспиликуэты, возможную игру рукой голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса за пределами своей штрафной и удаление полузащитника "Челси" Матео Ковчича.



Примечательно, что Тэйлор был рефери и на финале этих двух команд три года назад, когда "Арсенал" выиграл с этим же счетом, а Виктор Мосес был удален. Однако Сесар не готов назвать плохое судейство причиной поражения своей команды.



"Много раз, когда ситуация была 50 на 50, решение принималось в пользу "Арсенала", и то же самое было в 2017 году — но мы должны смотреть дальше этого".



"Мы должны смотреть на самих себя. Когда мы встречались с "Манчестер Юнайтед" две недели назад (в полуфинале), мы контролировали игру".



"Это больно и тяжело принять. Естественно, когда ты проигрываешь финал, это всегда больно. Мы хорошо начали матч и забили быстрый гол, который обычно вселяет уверенность в дальнейшем, однако мы не воспользовались этим".



"Мы слегка сбавили обороты и были за это наказаны", — сообщил Аспиликуэту официальному веб-сайту "Челси".