Аспиликуэта не считает судейство Тэйлора причиной поражения "Челси" в финале Кубка Англии
Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что его команда должна пенять только на себя, а не на плохое судейство Энтони Тэйлора после поражения от "Арсенала" в финале Кубка Англии.
Поведя в счете благодаря быстрому голу Кристиана Пулишича, затем "синие" позволили дважды отличиться Пьер-Эмерику Обамеянгу, в результате чего "канониры" одержали победу 2:1 и завоевали трофей.
В этом матче было несколько спорных инцидентов, включая назначение пенальти за фол Аспиликуэты, возможную игру рукой голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса за пределами своей штрафной и удаление полузащитника "Челси" Матео Ковчича.
Примечательно, что Тэйлор был рефери и на финале этих двух команд три года назад, когда "Арсенал" выиграл с этим же счетом, а Виктор Мосес был удален. Однако Сесар не готов назвать плохое судейство причиной поражения своей команды.
"Много раз, когда ситуация была 50 на 50, решение принималось в пользу "Арсенала", и то же самое было в 2017 году — но мы должны смотреть дальше этого".
"Мы должны смотреть на самих себя. Когда мы встречались с "Манчестер Юнайтед" две недели назад (в полуфинале), мы контролировали игру".
"Это больно и тяжело принять. Естественно, когда ты проигрываешь финал, это всегда больно. Мы хорошо начали матч и забили быстрый гол, который обычно вселяет уверенность в дальнейшем, однако мы не воспользовались этим".
"Мы слегка сбавили обороты и были за это наказаны", — сообщил Аспиликуэту официальному веб-сайту "Челси".
02.08.2020 21:00
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Последние комментарии:
Все по делу. Играть надо было, а не катать мяч поперёк на своей половине
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соси соси не отвлекайся)))))
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что этот говноед несет, в каждом матче с пенсами в течение многих лет арбитры им нагло подсуживали, а здесь один раз судья выдержал нейтральный паритет, дак пенсы на говно сошли, нет на этих чепушил Эвребе, а жаль
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@chelsea88
сосач где ты, почему ничего не комментируешь? дурка волнуется
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"Много раз, когда ситуация была 50 на 50, решение принималось в пользу "Арсенала", и то же самое было в 2017 году — но мы должны смотреть дальше этого".
Источник: http://fapl.ru/posts/80052/
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Адекватит, не то что местные пенсы
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