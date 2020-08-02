Аспиликуэта не считает судейство Тэйлора причиной поражения "Челси" в финале Кубка Англии

Сесар Аспиликуэта и Пьер-Эмерик Обамеянг Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что его команда должна пенять только на себя, а не на плохое судейство Энтони Тэйлора после поражения от "Арсенала" в финале Кубка Англии.

Поведя в счете благодаря быстрому голу Кристиана Пулишича, затем "синие" позволили дважды отличиться Пьер-Эмерику Обамеянгу, в результате чего "канониры" одержали победу 2:1 и завоевали трофей.

В этом матче было несколько спорных инцидентов, включая назначение пенальти за фол Аспиликуэты, возможную игру рукой голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса за пределами своей штрафной и удаление полузащитника "Челси" Матео Ковчича.

Примечательно, что Тэйлор был рефери и на финале этих двух команд три года назад, когда "Арсенал" выиграл с этим же счетом, а Виктор Мосес был удален. Однако Сесар не готов назвать плохое судейство причиной поражения своей команды.

"Много раз, когда ситуация была 50 на 50, решение принималось в пользу "Арсенала", и то же самое было в 2017 году — но мы должны смотреть дальше этого".

"Мы должны смотреть на самих себя. Когда мы встречались с "Манчестер Юнайтед" две недели назад (в полуфинале), мы контролировали игру".

"Это больно и тяжело принять. Естественно, когда ты проигрываешь финал, это всегда больно. Мы хорошо начали матч и забили быстрый гол, который обычно вселяет уверенность в дальнейшем, однако мы не воспользовались этим".

"Мы слегка сбавили обороты и были за это наказаны", — сообщил Аспиликуэту официальному веб-сайту "Челси".


Метки Арсенал, Аспиликуэта, Кубок Англии, рефери, Тэйлор, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 924

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  1. mkcfc 02.08.2020 22:09 # mkcfc
    Все по делу. Играть надо было, а не катать мяч поперёк на своей половине

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  2. b84 02.08.2020 21:41 # b84
    соси соси не отвлекайся)))))

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  3. reams 02.08.2020 21:39 # reams
    что этот говноед несет, в каждом матче с пенсами в течение многих лет арбитры им нагло подсуживали, а здесь один раз судья выдержал нейтральный паритет, дак пенсы на говно сошли, нет на этих чепушил Эвребе, а жаль

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  4. kpax92 02.08.2020 21:38 # kpax92
    @chelsea88

    сосач где ты, почему ничего не комментируешь? дурка волнуется

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  5. thegodfather 02.08.2020 21:10 # thegodfather
    "Много раз, когда ситуация была 50 на 50, решение принималось в пользу "Арсенала", и то же самое было в 2017 году — но мы должны смотреть дальше этого".


    Источник: http://fapl.ru/posts/80052/

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  6. januzaj00 02.08.2020 21:04 # januzaj00
    Адекватит, не то что местные пенсы

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