Джеррарда звали праздновать чемпионство "Ливерпуля", но он не пришел

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что его звали на чемпионскую вечеринку команды Юргена Клоппа.

"Красные" лишь на прошлой неделе получили в свои руки кубок Премьер-Лиги, однако чемпионство было оформлено еще в июне, когда "Манчестер Сити" проиграл "Челси".



Тот матч конкурентов, предвкушая приятный для себя исход, игроки "Ливерпуля" собрались посмотреть на курорте Formby Hall Golf Resort, куда был приглашен и Джеррард, однако наставник "Рейнджерс" предпочел остаться в кругу семьи.



"Я был дома и смотрел по телевизору... Меня пригласили в компанию к игрокам, но я подумал, что будет правильно остаться дома с семьей и позволить игрокам самим отпраздновать и насладиться моментом".



"То была абсолютно потрясающая ночь. Обещаю вам, что в Формби не было дома счастливее, чем мой".



"Я поддерживал Юргена с первого дня, и с первого дня он заставил каждого поверить, что это будет особенное приключение".



"Поэтому я испытал безмерную гордость, когда стал свидетелем того, как он завоевал титул. Также ко мне как к бывшему игроку пришло облегчение. Для всех, кто связан с клубом, было особенным видеть наше чемпионство", — цитирует Джеррарда Liverpool Echo.