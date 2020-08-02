Джеррарда звали праздновать чемпионство "Ливерпуля", но он не пришел

Стивен Джеррард Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что его звали на чемпионскую вечеринку команды Юргена Клоппа.

"Красные" лишь на прошлой неделе получили в свои руки кубок Премьер-Лиги, однако чемпионство было оформлено еще в июне, когда "Манчестер Сити" проиграл "Челси".

Тот матч конкурентов, предвкушая приятный для себя исход, игроки "Ливерпуля" собрались посмотреть на курорте Formby Hall Golf Resort, куда был приглашен и Джеррард, однако наставник "Рейнджерс" предпочел остаться в кругу семьи.

"Я был дома и смотрел по телевизору... Меня пригласили в компанию к игрокам, но я подумал, что будет правильно остаться дома с семьей и позволить игрокам самим отпраздновать и насладиться моментом".

"То была абсолютно потрясающая ночь. Обещаю вам, что в Формби не было дома счастливее, чем мой".

"Я поддерживал Юргена с первого дня, и с первого дня он заставил каждого поверить, что это будет особенное приключение".

"Поэтому я испытал безмерную гордость, когда стал свидетелем того, как он завоевал титул. Также ко мне как к бывшему игроку пришло облегчение. Для всех, кто связан с клубом, было особенным видеть наше чемпионство", — цитирует Джеррарда Liverpool Echo.


Метки Джеррард, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2020 19:00

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  1. reams 02.08.2020 19:09 # reams
    пхах, собаке решили кинуть кость, но т.к. она была картонная псине ничего не оставалось, как просто забиться обратно в конуру

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  2. largo-winch 02.08.2020 19:03 # largo-winch
    Мужик!!!! Это его бремя и ему нести его!! Добьется чемпионства будучи тренером

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  3. mr-tsoy 02.08.2020 19:03 # mr-tsoy
    Главное что не споткнулся пока праздновал:)

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