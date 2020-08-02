Джеррарда звали праздновать чемпионство "Ливерпуля", но он не пришел
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что его звали на чемпионскую вечеринку команды Юргена Клоппа.
"Красные" лишь на прошлой неделе получили в свои руки кубок Премьер-Лиги, однако чемпионство было оформлено еще в июне, когда "Манчестер Сити" проиграл "Челси".
Тот матч конкурентов, предвкушая приятный для себя исход, игроки "Ливерпуля" собрались посмотреть на курорте Formby Hall Golf Resort, куда был приглашен и Джеррард, однако наставник "Рейнджерс" предпочел остаться в кругу семьи.
"Я был дома и смотрел по телевизору... Меня пригласили в компанию к игрокам, но я подумал, что будет правильно остаться дома с семьей и позволить игрокам самим отпраздновать и насладиться моментом".
"То была абсолютно потрясающая ночь. Обещаю вам, что в Формби не было дома счастливее, чем мой".
"Я поддерживал Юргена с первого дня, и с первого дня он заставил каждого поверить, что это будет особенное приключение".
"Поэтому я испытал безмерную гордость, когда стал свидетелем того, как он завоевал титул. Также ко мне как к бывшему игроку пришло облегчение. Для всех, кто связан с клубом, было особенным видеть наше чемпионство", — цитирует Джеррарда Liverpool Echo.
02.08.2020 19:00
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Последние комментарии:
пхах, собаке решили кинуть кость, но т.к. она была картонная псине ничего не оставалось, как просто забиться обратно в конуру
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Мужик!!!! Это его бремя и ему нести его!! Добьется чемпионства будучи тренером
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Главное что не споткнулся пока праздновал:)
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