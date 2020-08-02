МЮ — 10-й самый дорогой спортивный клуб мира

"Манчестер Юнайтед" занял 10-е место в списке самых дорогих спортивных клубов мира по рейтингу журнала Forbes.

Всего лишь 10 лет назад, спустя пять лет после своего приобретения семейством Глэйзеров, "Юнайтед" возглавлял этот рейтинг, но в 2020 году самым дорогим спортивным клубом мира является оцениваемый в 4.2 млрд. фунтов "Даллас Ковбойз" из американского футбола.



При этом "красных дьяволов" Forbes оценил в 2.9 млн. фунтов — из числа футбольных клубов дороже только "Реал" (3.2 млн. фунтов) и "Барселона" (3.1 млн. фунтов).



Следующим клубом Премьер-Лиги в рейтинге Forbes идет "Манчестер Сити" — только 34-е место и оценочная стоимость в 2.1 млрд. фунтов. В топ-50 также вошли "Челси" (37-й, 2 млрд. фунтов) и "Арсенал" (50-й, 1.7 млрд. фунтов).



