"Ливерпуль" догоняет МЮ в рейтинге самых дорогих клубов мира

Маркус Рэшфорд и Виргил Ван Дейк "Ливерпуль" сократил отставание от "Манчестер Юнайтед" в рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира.

Независимая консалтинговая компания Brand Finance каждый год выпускает отчет, анализирующий финансы крупнейших футбольных клубов планеты.

В свежем издании рейтинга лидерство осталось за "Реалом", хотя из-за эффекта от пандемии коронавируса Королевский клуб подешевел на 13.8 процентов — до 1.286 млрд. фунтов.

Второе место осталось за "Барселоной", которая стойко перенесла экономический кризис и теперь оценивается в 1.280 млрд. фунтов — незначительно больше, чем год назад.

Следом идут "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", причем из этой английской тройки только "красные" смогли увеличить свою стоимость — сразу на шесть процентов, до 1.143 млрд. фунтов.

В топ-10 также вошли "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

Аналитики также установили, что из-за пандемии коронавируса 50 самых дорогих клубов мира за год подешевели суммарно на 680 млн. фунтов — или на 3.7%.

Топ-10 самых дорогих клубов мира


Метки Brand Finance, Ливерпуль, рейтинги, финансы

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 29.07.2020 18:06 # gerrard08
    По трофеям уже перегнали, остались мелочи.

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  2. chelsea2009 29.07.2020 17:59 # chelsea2009
    Хотелось бы увидеть таблицу с долгами этих клубов.

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  3. alexomck 29.07.2020 17:26 # alexomck
    ежегодные условные оценки по совокупности чего-то там:)
    ясен, что Арсенал и Шпоры, со своими современными стадиками, куда интереснее Челси.

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  4. mikkiynwa 29.07.2020 17:24 # mikkiynwa
    Челси АХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХААХАХ

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  5. brown-ale 29.07.2020 17:23 # brown-ale
    Залипательная анимашка.

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  6. raimbek1 29.07.2020 17:22 # raimbek1
    Никому в Англии не достичь величия МЮ

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  7. great-alexander 29.07.2020 17:21 # great-alexander
    Тоесть зеропуки выиграл ЛЧ и АПЛ до сих пор не догнали скумов которые с 2013 года вообще без серьезных трофеев и часто без ЛЧ?)))
    ппц бомжи

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  8. fanstevengerrard 29.07.2020 17:01 # fanstevengerrard
    Хуя как челси, ТТХ и Арсенал высоко.

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  9. scholes22 29.07.2020 17:01 # scholes22
    Обоссанные мешки - эти ваши, портовые хуесосы

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