"Ливерпуль" догоняет МЮ в рейтинге самых дорогих клубов мира
"Ливерпуль" сократил отставание от "Манчестер Юнайтед" в рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира.
Независимая консалтинговая компания Brand Finance каждый год выпускает отчет, анализирующий финансы крупнейших футбольных клубов планеты.
В свежем издании рейтинга лидерство осталось за "Реалом", хотя из-за эффекта от пандемии коронавируса Королевский клуб подешевел на 13.8 процентов — до 1.286 млрд. фунтов.
Второе место осталось за "Барселоной", которая стойко перенесла экономический кризис и теперь оценивается в 1.280 млрд. фунтов — незначительно больше, чем год назад.
Следом идут "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", причем из этой английской тройки только "красные" смогли увеличить свою стоимость — сразу на шесть процентов, до 1.143 млрд. фунтов.
В топ-10 также вошли "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал".
Аналитики также установили, что из-за пандемии коронавируса 50 самых дорогих клубов мира за год подешевели суммарно на 680 млн. фунтов — или на 3.7%.
29.07.2020 17:00
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По трофеям уже перегнали, остались мелочи.
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Хотелось бы увидеть таблицу с долгами этих клубов.
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ежегодные условные оценки по совокупности чего-то там:)
ясен, что Арсенал и Шпоры, со своими современными стадиками, куда интереснее Челси.
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Челси АХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХААХАХ
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Залипательная анимашка.
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Никому в Англии не достичь величия МЮ
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Тоесть зеропуки выиграл ЛЧ и АПЛ до сих пор не догнали скумов которые с 2013 года вообще без серьезных трофеев и часто без ЛЧ?)))
ппц бомжи
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Хуя как челси, ТТХ и Арсенал высоко.
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Обоссанные мешки - эти ваши, портовые хуесосы
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