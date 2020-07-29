"Ливерпуль" догоняет МЮ в рейтинге самых дорогих клубов мира

"Ливерпуль" сократил отставание от "Манчестер Юнайтед" в рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира.

Независимая консалтинговая компания Brand Finance каждый год выпускает отчет, анализирующий финансы крупнейших футбольных клубов планеты.



В свежем издании рейтинга лидерство осталось за "Реалом", хотя из-за эффекта от пандемии коронавируса Королевский клуб подешевел на 13.8 процентов — до 1.286 млрд. фунтов.



Второе место осталось за "Барселоной", которая стойко перенесла экономический кризис и теперь оценивается в 1.280 млрд. фунтов — незначительно больше, чем год назад.



Следом идут "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", причем из этой английской тройки только "красные" смогли увеличить свою стоимость — сразу на шесть процентов, до 1.143 млрд. фунтов.



В топ-10 также вошли "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал".



Аналитики также установили, что из-за пандемии коронавируса 50 самых дорогих клубов мира за год подешевели суммарно на 680 млн. фунтов — или на 3.7%.







