Лэмпард возмущен удалением Ковачича в финале

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его полузащитник Матео Ковачич не заслуживал удаления в финале Кубка Англии против "Арсенала".

На 73-й минуте субботнего матча на "Уэмбли" Ковачич получил вторую желтую карточку после довольно безобидного единоборства с полузащитником "канониров" Гранитом Джакой, хотя тот и изобразил страшную боль. Оставшись вдесятером, "синие" уже не смогли устроить финального штурма и потерпели поражение 2:1.



Возможно, обратившись к видеоассистенту или самостоятельно посмотрев повторы по монитору у бровки, рефери Энтони Тэйлор и изменил бы свое решение, но правила запрещают системе VAR оспаривать инциденты, связанные с показом желтой карточки, даже если она вторая для игрока. Это кажется Лэмпарду нелепым.



"Что это за правило такое? Тебе никогда нельзя было оспаривать вторую желтую карточку. Полагаю, это из-за кого-нибудь очень упрямого, кто не хочет признавать очевидные недоразумения".



"Если у нас есть VAR, то замечательно, давайте использовать ее по-максимуму, чтобы мы могли принять правильное решение. Здесь этого и близко нет, и это изменило игру".



"В концовке мы все равно слегка подвергли их давлению, и я не могу винить парней за то, как он старались. Но это ничуть не тянуло на красную карточку".



"Тем не менее, я всегда стараюсь возвращаться к нам самим, и мы были недостаточно хороши, чтобы выиграть финал", — сообщил Лэмпард beIN Sports.



