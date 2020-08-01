Ван Галь уверен, что тренировал геев
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь признался, что некоторые его футболисты были геями.
Как известно, сейчас в британском футболе нет игрока, который бы открыто признал свою нетрадиционную ориентацию.
Однако Ван Галь, тренировавший "Юнайтед" в течение двух сезонов, не сомневается в наличии гомосексуалистов среди своих бывших подопечных, хотя лично никто в этом ему не признавался.
"Да, геи есть в футболе, но их не много. Футбольный мир не является отражением общества".
"Я часто думал, что мои игроки — геи. У меня были подозрения насчет определенных игроков. Но если игрок не хочет этого признать, лучше я не буду усложнять ему жизнь".
"Я не скажу, в каком клубе, но я работал с игроками, про которых думал, что они — геи. Я хочу защитить таких игроков. Большинство из них состоят в браке с женщинами и имеют детей. Я не могу раскрыть их".
"Я привык спрашивать игроков, есть ли у них подружка. Лишь со временем я понял, что нужно спрашивать, есть ли у них партнер".
"За свою карьеру я заметил, что геи являются более креативными игроками. А такого рода игроки имеют большую ценность для футбола".
"Другими словами, их любят за их футбольные навыки. Понимаете, что я имею ввиду? Я могу ошибаться насчет всего этого, но обычно я не очень часто ошибаюсь в своей жизни", — сообщил Ван Галь голландской ЛГБТ-газете Gaykrant.
01.08.2020 16:00
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Последние комментарии:
Я привык спрашивать игроков, есть ли у них подружка. Лишь со временем я понял, что нужно спрашивать, есть ли у них партнер".
Источник: http://fapl.ru/posts/80026/?c=1
Мммм
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Стоит признать,что и среди наших болельшиков Ливерпуля ,есть один заднеприводный гомодрил...это Scouser2005
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Он разве был в аснле?
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Ну такое себе. Вот если бы он не подозревал, а точно знал.
Так то и я могу подозревать свяких Шоу и Бельеринов.
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Ждем каминаут от scholes22
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и потекли жопы манкоблиадей и намокли труселя фанатов чертей: у всех в голове один вопрос: кто же он , кто же он? манкобляцкий вжопугандон!
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На фапле много геев...Кожан и Безпися главные среди них
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На фото не хватает Погбеца,Лингарда и Де Гея
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Только не геев, а пидарасов.
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«Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь признался, что некоторые его футболисты были геями.»
Норм прикорм от Михи) Ну а по факту у Ван Гала, походу, крыша норм течёт. Что не высказывание, то бред какой-то.
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"За свою карьеру я заметил, что геи являются более креативными игроками. А такого рода игроки имеют большую ценность для футбола".
Источник: http://fapl.ru/posts/80026/?c=1
Найс круг подозреваемых сократил
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он прикалывается что-ли
все итак знают что в англии он работал в клубе пидарасов
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некоторые его команды*
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