Ван Галь уверен, что тренировал геев

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь признался, что некоторые его футболисты были геями.

Как известно, сейчас в британском футболе нет игрока, который бы открыто признал свою нетрадиционную ориентацию.



Однако Ван Галь, тренировавший "Юнайтед" в течение двух сезонов, не сомневается в наличии гомосексуалистов среди своих бывших подопечных, хотя лично никто в этом ему не признавался.



"Да, геи есть в футболе, но их не много. Футбольный мир не является отражением общества".



"Я часто думал, что мои игроки — геи. У меня были подозрения насчет определенных игроков. Но если игрок не хочет этого признать, лучше я не буду усложнять ему жизнь".



"Я не скажу, в каком клубе, но я работал с игроками, про которых думал, что они — геи. Я хочу защитить таких игроков. Большинство из них состоят в браке с женщинами и имеют детей. Я не могу раскрыть их".



"Я привык спрашивать игроков, есть ли у них подружка. Лишь со временем я понял, что нужно спрашивать, есть ли у них партнер".



"За свою карьеру я заметил, что геи являются более креативными игроками. А такого рода игроки имеют большую ценность для футбола".



"Другими словами, их любят за их футбольные навыки. Понимаете, что я имею ввиду? Я могу ошибаться насчет всего этого, но обычно я не очень часто ошибаюсь в своей жизни", — сообщил Ван Галь голландской ЛГБТ-газете Gaykrant.