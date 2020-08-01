Ван Галь уверен, что тренировал геев

Маркус Рэшфорд и Луи Ван Галь Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь признался, что некоторые его футболисты были геями.

Как известно, сейчас в британском футболе нет игрока, который бы открыто признал свою нетрадиционную ориентацию.

Однако Ван Галь, тренировавший "Юнайтед" в течение двух сезонов, не сомневается в наличии гомосексуалистов среди своих бывших подопечных, хотя лично никто в этом ему не признавался.

"Да, геи есть в футболе, но их не много. Футбольный мир не является отражением общества".

"Я часто думал, что мои игроки — геи. У меня были подозрения насчет определенных игроков. Но если игрок не хочет этого признать, лучше я не буду усложнять ему жизнь".

"Я не скажу, в каком клубе, но я работал с игроками, про которых думал, что они — геи. Я хочу защитить таких игроков. Большинство из них состоят в браке с женщинами и имеют детей. Я не могу раскрыть их".

"Я привык спрашивать игроков, есть ли у них подружка. Лишь со временем я понял, что нужно спрашивать, есть ли у них партнер".

"За свою карьеру я заметил, что геи являются более креативными игроками. А такого рода игроки имеют большую ценность для футбола".

"Другими словами, их любят за их футбольные навыки. Понимаете, что я имею ввиду? Я могу ошибаться насчет всего этого, но обычно я не очень часто ошибаюсь в своей жизни", — сообщил Ван Галь голландской ЛГБТ-газете Gaykrant.


Метки Ван Галь, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 01.08.2020 17:11 # largo-winch
    Я привык спрашивать игроков, есть ли у них подружка. Лишь со временем я понял, что нужно спрашивать, есть ли у них партнер".


    Источник: http://fapl.ru/posts/80026/?c=1

    Мммм

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  2. liverpool1892est 01.08.2020 16:56 # liverpool1892est
    Стоит признать,что и среди наших болельшиков Ливерпуля ,есть один заднеприводный гомодрил...это Scouser2005

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  3. chelsea88 01.08.2020 16:53 # chelsea88
    Он разве был в аснле?

    (ответить)

  4. fc-oil 01.08.2020 16:48 # fc-oil
    Ну такое себе. Вот если бы он не подозревал, а точно знал.
    Так то и я могу подозревать свяких Шоу и Бельеринов.

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  5. liverbro 01.08.2020 16:45 # liverbro
    Ждем каминаут от scholes22

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  6. winnerd 01.08.2020 16:36 # winnerd
    и потекли жопы манкоблиадей и намокли труселя фанатов чертей: у всех в голове один вопрос: кто же он , кто же он? манкобляцкий вжопугандон!

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  7. liverpool1892est 01.08.2020 16:32 # liverpool1892est
    На фапле много геев...Кожан и Безпися главные среди них

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  8. liverpool1892est 01.08.2020 16:27 # liverpool1892est
    На фото не хватает Погбеца,Лингарда и Де Гея

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  9. gerrard08 01.08.2020 16:22 # gerrard08
    Только не геев, а пидарасов.

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  10. sausage 01.08.2020 16:22 # sausage
    «Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь признался, что некоторые его футболисты были геями.»

    Норм прикорм от Михи) Ну а по факту у Ван Гала, походу, крыша норм течёт. Что не высказывание, то бред какой-то.

    (ответить)

  11. januzaj00 01.08.2020 16:16 # januzaj00
    "За свою карьеру я заметил, что геи являются более креативными игроками. А такого рода игроки имеют большую ценность для футбола".

    Источник: http://fapl.ru/posts/80026/?c=1

    Найс круг подозреваемых сократил

    (ответить)

  12. superperez101 01.08.2020 16:06 # superperez101
    он прикалывается что-ли
    все итак знают что в англии он работал в клубе пидарасов

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  13. jack-willsher 01.08.2020 16:02 # jack-willsher
    некоторые его команды*

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