Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Челси" сделал предложение по Марк-Андре Тер Штегену. Рауль Хименес направляется в "Манчестер Юнайтед". Джон Стоунс может достаться "Вест Хэму" всего за 20 миллионов фунтов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Полузащитник Тиаго Алькантара, которого сватают в "Ливерпуль", по-прежнему настроен покинуть "Баварию". (Sky Sports)

"Челси" сделал предложение по голкиперу "Барселоны" Марк-Андре Тер Штегену. (Cadena Ser)

"Манчестер Сити" и "Челси" охотятся за защитником "Атлетико" Хосе Хименесом. (ESPN)

Также "Челси" и "Сити" следя за защитником Давидом Алабой, который никак не договорится с "Баварией" о новом контракте. (The Telegraph)

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет купить вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо как можно скорее. (ESPN)

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес направляется в "Юнайтед". (RTP)

"Барселона" возобновила интерес к защитнику "Юнайтед" Диогу Далоту. (Mundo Deportivo)

Голкипер Серхио Ромеро хочет обсудить с "Юнайтед" свое будущее, учитывая возможное возвращение в клуб Дина Хендерсона. (The Sun)

"Рома" может пригласить экс-защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена, потому что никак не договорится о выкупе Криса Смоллинга у "Юнайтед". (Il Messaggero)

"Тоттенхэм" проявляет интерес к вингеру Ивану Перишичу, который принадлежит "Интеру". (The Guardian)

"Тоттенхэм" не заинтересован в продаже полузащитника Танги Ндомбеле. (Sky Sports)

"Эвертон" и "Црвена Звезда" поспорят за покинувшего "Зенит" защитника Бранислава Ивановича. (Daily Star)

"Вест Хэм" может подписать защитника "Сити" Джона Стоунса всего за 20 миллионов фунтов. (The Sun)

Правый защитник "Славии" и сборной Чехии Владимир Цоуфал заинтересовал "Вест Хэм", "Саутгемптон" и "Брайтон". (The Independent)

"Брайтон" хочет приобрести полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса. (Daily Mirror)

"Лестер" готовит предложение по вингеру "Борнмута" Дэвиду Бруксу. (Daily Express)

"Лидс" нацелился на защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза и полузащитника "Эвертона" Фабиана Дельфа. (Daily Star)

Другое

Тренер Крис Хьютон заинтересован в работе с вылетевшим из Премьер-Лиги "Уотфордом". (Daily Mail)

У "Сити" сохраняется бронь на уикенд в отеле Hilton при "Уэмбли", несмотря на невыход в финал Кубка Англии. (Daily Mirror)

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала поддержал инициативу Common Goal Хуана Маты из "Юнайтед" и теперь будет отчислять 1 процентов от своей зарплаты на благотворительность. (Daily Mail)

Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. (The Telegraph)

Новая форма "Тоттенхэма" полностью сделана из переработанных пластиковых бутылок. (Evening Standard)


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Автор mihajlo   

Дата 31.07.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 379

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  1. scholes22 31.07.2020 14:05 # scholes22
    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!
    Пожизненно!!!

    (ответить)

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