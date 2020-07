Светская хроника за пятницу

"Челси" сделал предложение по Марк-Андре Тер Штегену. Рауль Хименес направляется в "Манчестер Юнайтед". Джон Стоунс может достаться "Вест Хэму" всего за 20 миллионов фунтов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Полузащитник Тиаго Алькантара, которого сватают в "Ливерпуль", по-прежнему настроен покинуть "Баварию". (Sky Sports)



"Челси" сделал предложение по голкиперу "Барселоны" Марк-Андре Тер Штегену. (Cadena Ser)



"Манчестер Сити" и "Челси" охотятся за защитником "Атлетико" Хосе Хименесом. (ESPN)



Также "Челси" и "Сити" следя за защитником Давидом Алабой, который никак не договорится с "Баварией" о новом контракте. (The Telegraph)



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет купить вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо как можно скорее. (ESPN)



Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес направляется в "Юнайтед". (RTP)



"Барселона" возобновила интерес к защитнику "Юнайтед" Диогу Далоту. (Mundo Deportivo)



Голкипер Серхио Ромеро хочет обсудить с "Юнайтед" свое будущее, учитывая возможное возвращение в клуб Дина Хендерсона. (The Sun)



"Рома" может пригласить экс-защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена, потому что никак не договорится о выкупе Криса Смоллинга у "Юнайтед". (Il Messaggero)



"Тоттенхэм" проявляет интерес к вингеру Ивану Перишичу, который принадлежит "Интеру". (The Guardian)



"Тоттенхэм" не заинтересован в продаже полузащитника Танги Ндомбеле. (Sky Sports)



"Эвертон" и "Црвена Звезда" поспорят за покинувшего "Зенит" защитника Бранислава Ивановича. (Daily Star)



"Вест Хэм" может подписать защитника "Сити" Джона Стоунса всего за 20 миллионов фунтов. (The Sun)



Правый защитник "Славии" и сборной Чехии Владимир Цоуфал заинтересовал "Вест Хэм", "Саутгемптон" и "Брайтон". (The Independent)



"Брайтон" хочет приобрести полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса. (Daily Mirror)



"Лестер" готовит предложение по вингеру "Борнмута" Дэвиду Бруксу. (Daily Express)



"Лидс" нацелился на защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза и полузащитника "Эвертона" Фабиана Дельфа. (Daily Star)



Другое



Тренер Крис Хьютон заинтересован в работе с вылетевшим из Премьер-Лиги "Уотфордом". (Daily Mail)



У "Сити" сохраняется бронь на уикенд в отеле Hilton при "Уэмбли", несмотря на невыход в финал Кубка Англии. (Daily Mirror)



Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала поддержал инициативу Common Goal Хуана Маты из "Юнайтед" и теперь будет отчислять 1 процентов от своей зарплаты на благотворительность. (Daily Mail)



Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. (The Telegraph)



Новая форма "Тоттенхэма" полностью сделана из переработанных пластиковых бутылок. (Evening Standard)