Итоги сезона Премьер-Лиги 2019/20. Аутсайдеры

Сезон Премьер-Лиги 2019/20 завершен, а значит настало время подвести его итоги. Следуя традиции, насчет с низов турнирной таблицы.





НОРВИЧ СИТИ



Лучший бомбардир: Теему Пукки — 11

Лучший ассистент: Эмилиано Буэндиа — 7

Лучший игрок: Теему Пукки

Разочарование: —

Открытие: Тодд Кантуэлл



Ожидания



"Норвич" прыгнул заметно выше своей головы, выиграв Чемпионшип сезоном ранее. Коллектив Даниэля Фарке очень много пропускал во втором дивизионе, что обещало множество проблем в Премьер-Лиге. "Норвич" не выглядел командой, способной хорошо адаптироваться к элите. "Канарейки" считались претендентом на быстрое возвращение назад, следуя также традициям клуба в этом столетии.



Сезон



Первая же игра с "Ливерпулем" показала, что стиль игры "Норвича" сделает его уязвимым в матчах с более классными оппонентами. Победа над "Манчестер Сити" шокировала, но была исключением из общего правила. По ходу сезона "Норвич" становился все хуже, Теему Пукки стал забивать все реже, и стало очевидно, что команда Даниэля Фарке просто не готова к выступлению на этом уровне. Немецкий тренер не предпринял попыток как-то изменить игру команды, и во второй половине сезона "Норвич" был уже не только уязвим в обороне, но и очень предсказуем в атаке. В 2020 "канарейки" страдали, и по итогу их статус худшей команды сезона не вызывал сомнения. Поддержать шансы до последних недель им позволило только то, что внизу таблицы была установлена слишком низкая планка.



Оценка



Неудовлетворительно. Это не провал, учитывая, что "Норвич" был слаб изначально — как в кадровом, так и в игроком плане. Но, даже по своим меркам, клуб попрощался с элитой слишком просто, и похвалить подопечных Даниэля Фарке не за что. Даже слабейшие на бумаге должны давать какой-то бой, а "Норвич" капитулировал без возражений, проиграв все свои матчи после коронавирусной паузы.



УОТФОРД



Лучший бомбардир: Трой Дини — 10

Лучший ассистент: Жерар Деулофеу — 5

Лучший игрок: Уилл Хьюз

Разочарование: Абдулай Дукуре

Открытие: —



Ожидания



"Уотфорд" завершил предыдущий сезон на солидном 11-м месте и вышел в финал Кубка Англии. Но контекст важнее: команда Хави Грасии концовку сезона провалила, а в самом финале с "Манчестер Сити" уступила 0:6. В клубе (что бывает редко) решили оставить тренера на еще один сезон, сделали пару заметных приобретений и надеялись на повторение прежних результатов. В целом, того же от "Уотфорда" ждали и остальные — традиционно неровного сезона, но спокойного финиша во второй половине кампании.



Сезон



Грасия лишился своей работы еще в сентябре, клуб вернул Кике Санчеса Флореса, но только после появления Найджела Пирсона в декабре "шершни" начали побеждать. К середине сезона казалось, что "Уотфорд" обречен на вылет, но невероятные результаты третьего менеджера в середине кампании подарили команде надежду, которая жила до последнего тура. Сезон "шершни" завершали уже без Пирсона, что подчеркивало, в каком управленческом кризисе "Уотфорд" оказался в этом году. "Шершни" стали первыми, кто победил в чемпионате "Ливерпуль" (еще и 3:0), но этот успех теряется на фоне провального сезона в целом.



Оценка



Плохо. "Уотфорд" провел пять лет в элите, но однажды это должно было случиться. Система управления клубом дала сбой, новички вроде Исмаилы Сарра смогли только на коротком отрезке оживить команду. Стараний Найджела Пирсона на "Викаридж Роуд" тоже не оценили — и заслуженно отправились на вылет.



БОРНМУТ



Лучший бомбардир: Каллум Уилсон — 8

Лучший ассистент: Диего Рико, Джошуа Кинг, Райан Фрэйзер — 4

Лучший игрок: Аарон Рамсдейл

Разочарование: Райан Фрэйзер

Открытие: —



Ожидания



"Борнмут" стал предсказуемым и даже скучным. Все знали, что команда Эдди Хау будет периодически показывать выдающуюся игру, но отсутствие стабильности и слабая оборона наверняка не позволят финишировать ей в верхней части таблицы. О возможной борьбе за выживание речь не шла.



Сезон



"Борнмут" был шестым, когда победил "Саутгемптон" 20 сентября. Хау и футболисты говорили о том, что на этот раз им нужно не упустить свой шанс — и выдать серию положительных результатов. "Борнмут" также разнообразил свою игру, став много забивать после стандартных положений. Но команду впереди ждали всего шесть побед, две из которых — на самом финише. "Борнмут" сильно пострадал от кадровых проблем. Хау также пыталась разнообразить игру команды, но в процессе были утрачены основы — вместе с потерей Райана Фрэйзера и спадом в игре Каллума Уилсона. Затем проблемы перешли в психологическую плоскость, и полностью оправиться от них команда так и не сумела. "Борнмуту" не хватило одного положительного результата, чтобы обойти "Астон Виллу".



Оценка



Плохо. В историческом контексте Футбольная Лига — естественная среда обитания для "Борнмута". Но за 11 лет Эдди Хау приучил к постоянному, иногда сказочному, росту клуба. Команда провела свою худшую кампанию под руководством Хау, а также впервые в этой эпохе сделала шаг назад. Обиднее всего был даже не вылет, а то, что все это случилось неожиданно, а Хау так и не смог остановить падение команды, что удавалось ему прежде.



АСТОН ВИЛЛА



Лучший бомбардир: Джек Грилиш — 8

Лучший ассистент: Джек Грилиш — 6

Лучший игрок: Джек Грилиш

Разочарование: Уэсли Мораес

Открытие: Дуглас Луис



Ожидания



C финансами у "Виллы" был порядок, и клуб такого масштаба не может возвращаться в Премьер-Лигу только лишь с целью выжить. При этом Дин Смит не имел шанса сформировать собственную команду. Он принял "Виллу" по ходу сезона в Чемпионшипе, мотивировал игроков на выдающийся финиш и победу в плей-офф, но "Вилла" опережала график. Команда, вышедшая в элиту в мае 2019, к ней готова не была. Подписание более десятка новых футболистов (большинство — без опыта в Премьер-Лиге) тоже выглядело сомнительной идеей. Напрашивались аналогии с прошлогодним "Фулхэмом", который тоже очень хотел показать амбиции сразу после "промоушна", но вылетел без боя.



Сезон



"Вилла" не спешила валиться, подобно "Фулхэму". Команда быстро стала ассоциироваться со смелой атакующей игрой, но при этом плохой обороной и коллективной наивностью. Джек Грилиш блистал, но "Вилла" все еще не была полноценной командой, а покупка бразильца Уэсли не решила вопрос с центрфорвардом. Не помогла потеря голкипера Тома Хитона в середине кампании, после которой перед Дином Смитом также возник нерешаемый вратарский вопрос. "Вилла" вышла в финал Кубка Лиги, но в чемпионате Дин Смит безостановочно тушил пожары, разбираясь с очередным кризисом. Он решил их вовремя. По ходу карантина "Вилла" поработала над игрой в обороне, и в последние недели чемпионата именно это позволило им обойти конкурентов.



Оценка



Удовлетворительно. Нужно сделать скидку на то, что "Вилла" играла свой первый сезон после возвращения. Клуб также усложнил себе задачу массовой закупкой игроков прошлым летом, и в таких условиях просто сохранить место в элите — уже удача. Дин Смит будет надеяться, что теперь, спустя полтора года в клубе, ему наконец удастся сформировать полноценную команду и избавиться от роли кризисного менеджера.





ВЕСТ ХЭМ



Лучший бомбардир: Мичейл Антонио — 10

Лучший ассистент: Пабло Форнальс, Роберт Снодграсс — 5

Лучший игрок: Деклан Райс

Разочарование: Фелипе Андерсон

Открытие: Томаш Соучек



Ожидания



В случае с "Вест Хэмом" важно разделять ожидания клуба и тех, кто наблюдает за ним со стороны. После первой нестабильной кампании Мануэля Пеллегрини "Вест Хэм" еще раз хорошо инвестировал в состав. Руководство было уверено, что лондонцам по силам ворваться в еврокубковую зону, усилившись футболистами вроде Себастьяна Алле и Пабло Форнальса. При взгляде со стороны возникали сомнения. Все-таки это "Вест Хэм", и проблемой для Пеллегрини в первый сезон во многом была мотивация игроков, пришедших на хорошие деньги.



Сезон



"Вест Хэм" начал с 0:5 в домашней игре с "Манчестер Сити", но в следующий раз команда проиграла только 5 октября. С того момента дела и пошли под откос. Символом провальной трансферной работы дуэта Пеллегрини и его спортивного директора Марио Хусильоса стал голкипер Роберто Хименес, вынужденно ставший в ворота по ходу сезона ввиду травмы Лукаша Фабиаски. "Вест Хэм" снова попал в борьбу за выживание, и клуб снова позвал на помощь Дэвида Мойеса. На этот раз шотландец получил контракт на полтора года и гарантии того, что он сохранит работу в случае успеха в борьбе за выживания. Мойес начал с 4:0 в матче с "Борнмутом", но ему потребовалось время, чтобы преобразить "Вест Хэм". Большую роль в этом сыграли зимние подписания нового менеджера — Томаш Соучек и Джаррод Боуэн. "Вест Хэм" ожил перед карантином, выдав несколько солидных матчей. Летом команда Мойеса стартовала с двух поражений, но вскоре напомнила о своем потенциале. Безусловно, определяющую роль сыграл Мичейл Антонио, ставший в конце сезона, возможно, лучшим игроком Премьер-Лиги.



Оценка



Неудовлетворительно. Решение вернуть Мойса было правильным, его команда показала потенциал в концовке, но всего этого не должно было быть изначально. Вместо места в еврокубках "Вест Хэм" получил новую борьбу за выживание, уволил еще одного менеджера и еще раз перекроил свою структуру. С другой стороны, лондонцы оправдали надежды, в очередной раз подтвердив, что скучно с ними не бывает.



БРАЙТОН



Лучший бомбардир: Нил Мопе — 10

Лучший ассистент: Паскаль Гросс — 4

Лучший игрок: Льюис Данк

Разочарование: Алиреза Джаханбакш

Открытие: Леандро Троссард



Ожидания



По итогам прошлого сезона "Брайтон" попрощался с Крисом Хьютоном, несмотря на то, что тот в очередной раз выполнил фактическую задачу. Тем не менее, регресс в игре "чаек" был заметен, и технический директор Дэн Ансуорт решил сделать разворот в сторону более молодого и романтичного менеджера. Им стал Грэм Поттер, прославившийся своей работой в Швеции. В Англии у Поттера был только один сезон во главе "Суонси". Несмотря на отсутствие больших успехов, Поттер впечатлил руководство "Брайтона" умением работать с молодежью и ставить команде игру в короткий пас. "Брайтон" решил избавиться от своей зависимости имени Гленна Мюррея, подписав лучшего бомбардира Чемпионшипа Нила Мопе. Ожидания были сдержанными. Несмотря на все изменения, перед клубом стояла та же задача — сохранить место в Премьер-Лиге.



Сезон



Поттер быстро взялся на изменение стиля игры "Брайтона". Из состава пропали Шейн Даффи и Мюррей, но зато к требованиям здорово адаптировался Льюис Данк. Результаты принципиально не отличались от периода Хьютона, но "чайки" могли похвалиться эффектной победой над "Тоттенхэмом" 3:0 и высоким процентом точных передач в середине поля. Проблемы начались в январе-феврале, когда "Брайтон" попал в затяжную серию без побед. Это заставило Поттера отойти от своих принципов с целью сохранить место в Премьер-Лиге. Тренер преуспел. Свои ключевые результаты летом "Брайтон" добыл, играя, как команда Хьютона. Мопе проявил себя неплохо, забив 10 голов. Также в лице Леандро Троссарда "Брайтон" наконец подписал полезного для себя атакующего полузащитника с континента.



Оценка



Удовлетворительно. Поттер выполнил основную задачу и проявил гибкость в нужный момент. Нельзя сказать, что команда совершила рывок, но решением клубного руководства себя в любом случае оправдало, и контракт с Поттером "чайки" поспешили продлить еще осенью. Пока "Брайтон" полностью устраивает направление, в котором ведет команду экс-тренер "Суонси".



КРИСТАЛ ПЭЛАС



Лучший бомбардир: Джордан Айю — 9

Лучший ассистент: Джеймс Макартур, Уилфрид Заха — 3

Лучший игрок: Джордан Айю

Разочарование: Уилфрид Заха

Открытие: —



Ожидания



Прошлым летом "Кристал Пэлас" активно работал на рынке — правда, больше по запросам других клубов. Блеснувшего Ван-Биссаку продали в "Манчестер Юнайтед", Уилфрида Заху оградили от интереса "Арсенала" и "Эвертона". Сами "орлы" только лишь сделали полноценным игроком команды Джордана Айю, взяли свободным агентом Гари Кэхилла, приобрели опытного Джеймса Маккарти за 3.5 миллиона и арендовали у "Эвертона" Дженка Тосуна. Ожидания от "Пэлас" с Роем Ходжсоном во главе не изменились. Ограниченный кадрами состав, оборонительный футбол, пару сюрпризов в играх с грандами и финиш в середине таблицы.



Сезон



"Пэлас" ожидания оправдал полностью. У команды были разные серии, но ее футбол практически не менялся, а Ходжсон выглядел гарантией итогового результата. Плохо провел нынешнюю кампанию Заха, но при этом удивил бомбардирским талантом Айю. "Пэлас" забил всего 31 мяч, но каким-то образом гарантировал себе место в Премьер-Лиге еще до карантина. Ходжсон продлил соглашение с клубом, который полностью устраивает менеджер, выполняющий приземленные задачи без финансовой поддержки.



Оценка



Удовлетворительно. "Орлы" проиграли семь подряд матчей на финише, но случилось это после того, как они обеспечили себе спокойную жизнь. Единственной победой над грандом остался успех на "Олд Траффорд" в начале кампании. В целом, абсолютное прогнозируемое выступление лондонцев.



Иван Громиков, специально для FAPL.ru