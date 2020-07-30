Новая форма "Тоттенхэма" на сезон 2020/21 (ФОТО)
"Тоттенхэм" официально представил домашний и выездной комплекты своей новой формы на сезон 2020/21.
На четвертый сезон по контракту, рассчитанному до 2033 года, компания Nike решила использовать традиционный для "шпор" белый цвет в качестве базы с добавлением светло-серого.
Двухцветные рукава и v-образный вырез горловины с желтой полоской гармонично дополняют дизайн домашней футболки.
При изготовлении выездного комплекта технический спонсор "Тоттенхэма" позволил себе больше вольностей, сделав ставку на насыщенный зеленый цвет — в такой форме чаще играли голкиперы, но фанаты "шпор" могут провести параллели, например, с потрясающей победой над "Аяксом" в Лиге Чемпионов в 2019 году.
30.07.2020 13:00
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Последние комментарии:
В принципе неплохо.хоть что-то новое в мире формы
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Для ле самое то
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Форма - как Тоттенхэм
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Not great, not terrible.
Типичный Найк.
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Выездная вообще ни о чём, домашняя ещё более менее)
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гівно
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http://i.piccy.info/i9/c456c6a2bd54c62f1155605e1b654441/1596103356/18154/1390028/dsadasd.jpg
Кек
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На главную, как с формой арса
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ну какой то зашквар, у челси конечно еще хуже
пока у манситюков с принтом бассейна самая красивая
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