Новая форма "Тоттенхэма" на сезон 2020/21 (ФОТО)

Новая форма Тоттенхэма "Тоттенхэм" официально представил домашний и выездной комплекты своей новой формы на сезон 2020/21.

На четвертый сезон по контракту, рассчитанному до 2033 года, компания Nike решила использовать традиционный для "шпор" белый цвет в качестве базы с добавлением светло-серого.

Двухцветные рукава и v-образный вырез горловины с желтой полоской гармонично дополняют дизайн домашней футболки.

При изготовлении выездного комплекта технический спонсор "Тоттенхэма" позволил себе больше вольностей, сделав ставку на насыщенный зеленый цвет — в такой форме чаще играли голкиперы, но фанаты "шпор" могут провести параллели, например, с потрясающей победой над "Аяксом" в Лиге Чемпионов в 2019 году.

Новая форма Тоттенхэма

Новая форма Тоттенхэма

Новая форма Тоттенхэма

Новая форма Тоттенхэма

Новая форма Тоттенхэма

Новая форма Тоттенхэма

Новая форма Тоттенхэма

Новая форма Тоттенхэма


Метки Nike, Тоттенхэм, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 421

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Последние комментарии:




  1. liverbro 30.07.2020 13:25 # liverbro
    В принципе неплохо.хоть что-то новое в мире формы

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  2. januzaj00 30.07.2020 13:22 # januzaj00
    Для ле самое то

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  3. lfc-krr 30.07.2020 13:17 # lfc-krr
    Форма - как Тоттенхэм

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  4. brown-ale 30.07.2020 13:14 # brown-ale
    Not great, not terrible.
    Типичный Найк.

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  5. anabanana94 30.07.2020 13:08 # anabanana94
    Выездная вообще ни о чём, домашняя ещё более менее)

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  6. thegodfather 30.07.2020 13:05 # thegodfather
    гівно

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  7. ilovemanutd 30.07.2020 13:05 # ilovemanutd
    http://i.piccy.info/i9/c456c6a2bd54c62f1155605e1b654441/1596103356/18154/1390028/dsadasd.jpg

    Кек

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  8. sterlyad 30.07.2020 13:03 # sterlyad
    На главную, как с формой арса

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  9. uyga 30.07.2020 13:03 # uyga
    ну какой то зашквар, у челси конечно еще хуже
    пока у манситюков с принтом бассейна самая красивая

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