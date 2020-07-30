Новая форма "Тоттенхэма" на сезон 2020/21 (ФОТО)

"Тоттенхэм" официально представил домашний и выездной комплекты своей новой формы на сезон 2020/21.

На четвертый сезон по контракту, рассчитанному до 2033 года, компания Nike решила использовать традиционный для "шпор" белый цвет в качестве базы с добавлением светло-серого.



Двухцветные рукава и v-образный вырез горловины с желтой полоской гармонично дополняют дизайн домашней футболки.



При изготовлении выездного комплекта технический спонсор "Тоттенхэма" позволил себе больше вольностей, сделав ставку на насыщенный зеленый цвет — в такой форме чаще играли голкиперы, но фанаты "шпор" могут провести параллели, например, с потрясающей победой над "Аяксом" в Лиге Чемпионов в 2019 году.































