Дженас советует "Юнайтед" подписать Вертонгена

Экс-игрок "Тоттенхэма" Джермейн Дженас посоветовал "Манчестер Юнайтед" подписать центрального защитника Яна Вертонгена.

В минувший понедельник Вертонген подтвердил, что его истекающий контракт с "Тоттенхэмом" не будет продлен. За восемь лет в Северном Лондоне Ян провел 232 матча, заработав репутацию одного из лучших игроков Премьер-Лиги на своей позиции.



Вертонгена сватают во множество клубов, включая "Манчестер Сити" и "Эвертон", однако Дженас считает, что 33-летний бельгиец мог бы стать идеальным партнером для Харри Магуайра из "Юнайтед".



"Я продолжаю его рекламировать налево и направо, но что поделать — теперь Вертонген свободный агент, и это лучший вариант среди центральных защитников, которые доступны безо всякой платы".



"Если расположить Харри Магуайра справа, а слева поставить центрального защитника, который любит играть с мячом, их оборона может преобразиться. И опять же — он свободный агент".



"У "Манчестер Юнайтед" есть своя голова на плечах, у них есть план, но в плане оборонительной игры они далеко позади лидеров".



Я был озадачен, наблюдая его каждую неделю на трибуне, потому что я знаю, насколько хорош этот игрок. Я играл вместе с ним, я наблюдал за ним, и для "Юнайтед" есть смысл взять его свободным агентом", — сообщил Дженас BBC Radio 5 Live.



Сам Вертонген также высказался насчет своих планов на будущее, дав понять, что не будет тянуть с выбором нового клуба.



"Скорее всего, я определюсь раньше, чем позже. Сейчас я изучаю варианты, чтобы сделать хороший выбор. Как вы знаете, в этом году окно будет открыто дольше, чем в прошлом, поэтому у нас есть время, чтобы определить лучший вариант", — поведал Вертонген talkSPORT.