Дженас советует "Юнайтед" подписать Вертонгена
Экс-игрок "Тоттенхэма" Джермейн Дженас посоветовал "Манчестер Юнайтед" подписать центрального защитника Яна Вертонгена.
В минувший понедельник Вертонген подтвердил, что его истекающий контракт с "Тоттенхэмом" не будет продлен. За восемь лет в Северном Лондоне Ян провел 232 матча, заработав репутацию одного из лучших игроков Премьер-Лиги на своей позиции.
Вертонгена сватают во множество клубов, включая "Манчестер Сити" и "Эвертон", однако Дженас считает, что 33-летний бельгиец мог бы стать идеальным партнером для Харри Магуайра из "Юнайтед".
"Я продолжаю его рекламировать налево и направо, но что поделать — теперь Вертонген свободный агент, и это лучший вариант среди центральных защитников, которые доступны безо всякой платы".
"Если расположить Харри Магуайра справа, а слева поставить центрального защитника, который любит играть с мячом, их оборона может преобразиться. И опять же — он свободный агент".
"У "Манчестер Юнайтед" есть своя голова на плечах, у них есть план, но в плане оборонительной игры они далеко позади лидеров".
Я был озадачен, наблюдая его каждую неделю на трибуне, потому что я знаю, насколько хорош этот игрок. Я играл вместе с ним, я наблюдал за ним, и для "Юнайтед" есть смысл взять его свободным агентом", — сообщил Дженас BBC Radio 5 Live.
Сам Вертонген также высказался насчет своих планов на будущее, дав понять, что не будет тянуть с выбором нового клуба.
"Скорее всего, я определюсь раньше, чем позже. Сейчас я изучаю варианты, чтобы сделать хороший выбор. Как вы знаете, в этом году окно будет открыто дольше, чем в прошлом, поэтому у нас есть время, чтобы определить лучший вариант", — поведал Вертонген talkSPORT.
29.07.2020 10:00
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да-да, пусть подпишут, грязный игрочишка в грязную командешку, норм
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Был бы лет на 5 моложе, а так ничем не хуже Магуайра
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