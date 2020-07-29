CAS объяснил оправдательный вердикт в отошении "Сити"

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал подробный 93-страничный документ с обоснованием того, почему с "Манчестер Сити" были сняты наложенные УЕФА санкции.

Проведя трехдневные слушания по делу "Сити" в начале июня, 13 июля CAS отменил двухлетний запрет для "горожан" на участие в еврокубках, а их штраф сократил с 25 до 9 миллионов фунтов.



Во вторник CAS опубликовал детальные причины своего решения и объяснил, почему "Сити" при оправдательном вердикте все равно должен заплатить штраф.



CAS "решительно осуждает" поведение "Сити", который наотрез отказался сотрудничать со следователями УЕФА и предоставлять запрошенные документы, и надеется, что штраф станет "достаточно сильным сдерживающим фактором", чтобы другие клубы не повторяли это.



Свой отказ содействовать расследованию "горожане" объясняли предвзятостью независимого органа финансового контроля УЕФА (CFCB), однако CAS не считает выдвинутые в адрес английского клуба обвинения "надуманными" и указывает, что организация Александера Чеферина имела основания открыть дело в отношении клуба с "Этихад".



Вместе с тем CAS установил, что CFCB пошел против собственных правил, уличив "Сити" в получении незаконного финансирования — от своего владельца шейха Мансура через компанию-прослойку — в июне 2012 и январе 2013.



CFCB открыл свое расследование в отношении "Сити" только в мае 2019, тогда как правилами УЕФА предусмотрен срок давности в пять лет касательно любых нарушений правил финансового фейр-плей.



"Сити" удалось убедить CAS, что поступившие платежи были сделаны строго для пополнения капитала клуба, без попыток замаскировать эти деньги в качестве спонсорских отчислений. Суд не нашел доказательств, что "горожане" манипулировали документами или пытались их изменить задним числом.



Наконец, CAS подтвердил, что девять клубов Премьер-Лиги — "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Лестер", "Вулверхэмптон", "Бернли" и "Ньюкасл" — в совместном письме попросили Лозанну не снимать санкции с "Сити" на время рассмотрения апелляции, опасаясь, что этот процесс затянется. Однако от "горожан" такого запроса и не поступало.