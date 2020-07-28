"Юнайтед" охладел к Грилишу

Джек Грилиш "Манчестер Юнайтед" охладел к атакующему полузащитнику "Астон Виллы" Джеку Грилишу.

Грилиш обещал стать одной из двух больших целей "Юнайтед" на летнее трансферное окно, наряду с вингером дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо.

И если над трансфером Санчо "красные дьяволы" уже вовсе работают, договариваясь о размере компенсации и структуре платежей, то в отношении Грилиша клуб с "Олд Траффорд" бездействует.

Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер является большим поклонником таланта Грилиша, однако "Астон Вилле" удалось избежать вылета из Премьер-Лиги, и это резко удорожает трансфер Джека.

В данный момент "вилланы" хотят за Грилиша более 80 миллионов фунтов, и это делает переход 24-летнего полузащитника в "Юнайтед" маловероятным.

Sky Sports отмечает, что в Грилише "дьяволов" отпугивает не только цена. На "Олд Траффорд" сомневаются, подходит ли Джек для команды Сульшера в ее нынешнем состоянии.


Метки Астон Вилла, Грилиш, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 746

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Последние комментарии:




  1. alexomck 28.07.2020 23:18 # alexomck
    реальный топапь, не перейдет в ближайшее время перегореть может.

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  2. sterlyad 28.07.2020 23:14 # sterlyad
    Грилиш- это ликвид Тотенхэма, не надо его у них под носом воровать

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  3. danilych89 28.07.2020 23:04 # danilych89
    На "Олд Траффорд" сомневаются, подходит ли Джек для команды Сульшера в ее нынешнем состоянии.

    Источник: http://fapl.ru/posts/79953/
    ну наконец-то там кто-то думать начал.

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