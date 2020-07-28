"Юнайтед" охладел к Грилишу
"Манчестер Юнайтед" охладел к атакующему полузащитнику "Астон Виллы" Джеку Грилишу.
Грилиш обещал стать одной из двух больших целей "Юнайтед" на летнее трансферное окно, наряду с вингером дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо.
И если над трансфером Санчо "красные дьяволы" уже вовсе работают, договариваясь о размере компенсации и структуре платежей, то в отношении Грилиша клуб с "Олд Траффорд" бездействует.
Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер является большим поклонником таланта Грилиша, однако "Астон Вилле" удалось избежать вылета из Премьер-Лиги, и это резко удорожает трансфер Джека.
В данный момент "вилланы" хотят за Грилиша более 80 миллионов фунтов, и это делает переход 24-летнего полузащитника в "Юнайтед" маловероятным.
Sky Sports отмечает, что в Грилише "дьяволов" отпугивает не только цена. На "Олд Траффорд" сомневаются, подходит ли Джек для команды Сульшера в ее нынешнем состоянии.
28.07.2020 23:00
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Последние комментарии:
реальный топапь, не перейдет в ближайшее время перегореть может.
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Грилиш- это ликвид Тотенхэма, не надо его у них под носом воровать
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На "Олд Траффорд" сомневаются, подходит ли Джек для команды Сульшера в ее нынешнем состоянии.
Источник: http://fapl.ru/posts/79953/
ну наконец-то там кто-то думать начал.
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