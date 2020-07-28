"Юнайтед" охладел к Грилишу

"Манчестер Юнайтед" охладел к атакующему полузащитнику "Астон Виллы" Джеку Грилишу.

Грилиш обещал стать одной из двух больших целей "Юнайтед" на летнее трансферное окно, наряду с вингером дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо.



И если над трансфером Санчо "красные дьяволы" уже вовсе работают, договариваясь о размере компенсации и структуре платежей, то в отношении Грилиша клуб с "Олд Траффорд" бездействует.



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер является большим поклонником таланта Грилиша, однако "Астон Вилле" удалось избежать вылета из Премьер-Лиги, и это резко удорожает трансфер Джека.



В данный момент "вилланы" хотят за Грилиша более 80 миллионов фунтов, и это делает переход 24-летнего полузащитника в "Юнайтед" маловероятным.



Sky Sports отмечает, что в Грилише "дьяволов" отпугивает не только цена. На "Олд Траффорд" сомневаются, подходит ли Джек для команды Сульшера в ее нынешнем состоянии.