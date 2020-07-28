Сразу восемь клубов Премьер-Лиги могут попасть в еврокубки

Давид Луис и Адама Траоре Сразу восемь клубов Премьер-Лиги могут быть представлены в Лиге Чемпионов и Лиге Европы в следующем сезоне.

В минувшее воскресенье был завершен сезон Премьер-Лиги. Первую четверку команд составили "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Все они получили по путевке в Лигу Чемпионов.

Также на данный момент уже известно, что в Лигу Европы попадает "Лестер" как пятая команда Премьер-Лиги и финишировавший шестым "Тоттенхэм", которому отходит путевка второго "Манчестер Сити", выигравшего Кубок Лиги.

Но к этим шести командам, которые будут представлять Англию в еврокубках, могут добавиться еще две, сообщает Sky Sports.

Так в Лигу Европы попадет "Арсенал", если обыграет "Челси" в финале Кубка Англии. Но если в матче на "Уэмбли" 1 августа победят "синие", то в Лигу Европы вместо "канониров" отправится "Вулверхэмптон" как седьмая команда Премьер-Лиги.

Также нельзя забывать, что "Вулверхэмптон" все еще продолжает путь в плей-офф этого розыгрыша Лиги Европы, и если "волки" завоюют этот трофей, то получат допуск в Лигу Чемпионов.

Таким образом, чтобы у Англии было восемь представителей в еврокубках в следующем сезоне, "Арсенал" должен выиграть Кубок Англии, а "Вулверхэмптон" — Лигу Европы.


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, Лига Европы, Лига Чемпионов, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1357

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 28.07.2020 15:48 # alexomck
    при таких раскладах Челси обязан проиграть в финале КА, канеш, если они не крысы.

    (ответить)

  2. gidro-met 28.07.2020 15:26 # gidro-met
    Скорее Арс но не Волки

    (ответить)

  3. sexan 28.07.2020 15:19 # sexan
    Ну за волков то потяно топим в ЛЕ, а вот с Арсеналом иначе, этот кубок нам нужнее.

    (ответить)

  4. meshuggah 28.07.2020 15:03 # meshuggah
    "Арсенал" должен выиграть Кубок Англии

    Источник: http://fapl.ru/posts/79945/
    Это фантастика

    (ответить)

  5. chelsea88 28.07.2020 15:02 # chelsea88
    Занимательно, но не будет такого по объективным причинам.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Parimatch


Поиск: