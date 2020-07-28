Сразу восемь клубов Премьер-Лиги могут попасть в еврокубки

Сразу восемь клубов Премьер-Лиги могут быть представлены в Лиге Чемпионов и Лиге Европы в следующем сезоне.

В минувшее воскресенье был завершен сезон Премьер-Лиги. Первую четверку команд составили "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Все они получили по путевке в Лигу Чемпионов.



Также на данный момент уже известно, что в Лигу Европы попадает "Лестер" как пятая команда Премьер-Лиги и финишировавший шестым "Тоттенхэм", которому отходит путевка второго "Манчестер Сити", выигравшего Кубок Лиги.



Но к этим шести командам, которые будут представлять Англию в еврокубках, могут добавиться еще две, сообщает Sky Sports.



Так в Лигу Европы попадет "Арсенал", если обыграет "Челси" в финале Кубка Англии. Но если в матче на "Уэмбли" 1 августа победят "синие", то в Лигу Европы вместо "канониров" отправится "Вулверхэмптон" как седьмая команда Премьер-Лиги.



Также нельзя забывать, что "Вулверхэмптон" все еще продолжает путь в плей-офф этого розыгрыша Лиги Европы, и если "волки" завоюют этот трофей, то получат допуск в Лигу Чемпионов.



Таким образом, чтобы у Англии было восемь представителей в еврокубках в следующем сезоне, "Арсенал" должен выиграть Кубок Англии, а "Вулверхэмптон" — Лигу Европы.