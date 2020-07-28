Саттон предсказывает возвращение титула к "Сити" в 2021 году

Экс-нападающий "Блэкберна", "Селтика" и сборной Англии Крис Саттон уверен, что ни "Челси", ни "Манчестер Юнайтед" не будут претендовать на титул Премьер-Лиги в следующем сезоне, а чемпионом станет "Манчестер Сити".

В этом сезоне "Ливерпуль" финишировал с 18 очками преимущества над "Сити", хотя в процессе дистанция между двумя первыми командами становилась еще более устрашающей.



Саттон ожидает, что та убедительная манера, в которой "Ливерпуль" завоевал титул, вдохновит "горожан" на реванш. А вот в другие клубы, включая свой бывший "Челси", Крис не верит.



"Кто выиграет лигу в 2021 году? "Манчестер Сити", и для меня это однозначно".



"Их игрокам и Пепу Гвардиоле больно от того, как сильно они отстали от "Ливерпуля". Они чувствуют себя неловко от одного только вида таблицы Премьер-Лиги".



"Камер Amazon Prime больше нет на тренировочной базе "Сити", но мы можем гарантировать, что Гвардиола продолжит проводить свои собрания и требовать от игроков проявить бойцовский дух".



"Я не представляю себе, что "Ливерпуль" снова наберет 99 очков. Конкуренция со стороны "Сити" будет жестче".



"Почему я думаю, что "Челси" или "Манчестер Юнайтед" не смогут вступить в гонку? Стандарты "Ливерпуля" и "Сити" слишком высоки".



"Команда Фрэнка Лэмпарда финишировали четвертой, но проиграла 12 матчей в лиге. Подопечные Оле Гуннара Сульшера были стабильны ближе к концу сезона, но им будет сложно поддерживать этот уровень всю дистанцию", — цитирует Саттона Daily Star.