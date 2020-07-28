Саттон предсказывает возвращение титула к "Сити" в 2021 году
Экс-нападающий "Блэкберна", "Селтика" и сборной Англии Крис Саттон уверен, что ни "Челси", ни "Манчестер Юнайтед" не будут претендовать на титул Премьер-Лиги в следующем сезоне, а чемпионом станет "Манчестер Сити".
В этом сезоне "Ливерпуль" финишировал с 18 очками преимущества над "Сити", хотя в процессе дистанция между двумя первыми командами становилась еще более устрашающей.
Саттон ожидает, что та убедительная манера, в которой "Ливерпуль" завоевал титул, вдохновит "горожан" на реванш. А вот в другие клубы, включая свой бывший "Челси", Крис не верит.
"Кто выиграет лигу в 2021 году? "Манчестер Сити", и для меня это однозначно".
"Их игрокам и Пепу Гвардиоле больно от того, как сильно они отстали от "Ливерпуля". Они чувствуют себя неловко от одного только вида таблицы Премьер-Лиги".
"Камер Amazon Prime больше нет на тренировочной базе "Сити", но мы можем гарантировать, что Гвардиола продолжит проводить свои собрания и требовать от игроков проявить бойцовский дух".
"Я не представляю себе, что "Ливерпуль" снова наберет 99 очков. Конкуренция со стороны "Сити" будет жестче".
"Почему я думаю, что "Челси" или "Манчестер Юнайтед" не смогут вступить в гонку? Стандарты "Ливерпуля" и "Сити" слишком высоки".
"Команда Фрэнка Лэмпарда финишировали четвертой, но проиграла 12 матчей в лиге. Подопечные Оле Гуннара Сульшера были стабильны ближе к концу сезона, но им будет сложно поддерживать этот уровень всю дистанцию", — цитирует Саттона Daily Star.
28.07.2020 14:00
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Не зря же собираются потратить около 300 лямов, без трат будут вечно в тени великого ЛФК.
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