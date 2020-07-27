Юрген Клопп — Тренер Года по версии LMA

Юрген Клопп Ассоциация тренеров (League Managers Association) признала Юргена Клоппа лучшим в сезоне 2019/20.

В этом сезоне Клопп привел "Ливерпуль" к титулу Премьер-Лиги — первому титулу для "красных" с 1990 года.

В данный момент Клопп является действующим чемпионом не только Премьер-Лиги, но также Европы и мира на клубном уровне, и коллеги Юргена оценили это по достоинству, присудив 53-летнему немцу награду имени сэра Алекса Фергюсона.

"Юрген, это великолепно. Мы говорили, что "Лидс" провел 16 лет в Чемпионшипе, но "Ливерпуль" предыдущий раз выигрывал лигу аж 30 лет назад. Это невероятно".

"Ты всецело это заслужил, твоя команда демонстрировала выдающийся уровень игры. Твой характер оказал влияние на весь клуб. Это было чудесное выступление".

"Я прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в полчетвертого утра, чтобы сказать, что вы выиграли лигу! Спасибо тебе, но в любом случае ты всецело это заслужил. Хорошая работа", — сообщил сам сэр Алекс.

Добавим, Тренером Года в Чемпионшипе LMA назвала Марсело Бьелсу из "Лидса".


Метки LMA, Бьелса, Клопп, Ливерпуль, Лидс, награды, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2020 22:25

Количество просмотров Просмотров: 570

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 27.07.2020 23:22 # lovrentiy
    Бедный кожан, теперь незнает у кого отсасывать, то ли у САФа, то ли у Клоппа?

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  2. mkcfc 27.07.2020 23:08 # mkcfc
    Все по делу. Помимо трофеев, собрал отличную команду, которая за него жилы рвёт на поле. Без сумасшедших вложений в атаку, точечно укрепив проблемные позиции. Красава

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  3. toha-bludsikir 27.07.2020 22:53 # toha-bludsikir
    сульшеру награду а не клопу

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  4. mikkiynwa 27.07.2020 22:52 # mikkiynwa
    Великий

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  5. roberto-89 27.07.2020 22:51 # roberto-89
    Во истину лучший в АПЛ братишки ))))))

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  6. sterlyad 27.07.2020 22:47 # sterlyad
    Милнер: Они назвали награду в честь САФА, грёбаные придурки

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  7. sterlyad 27.07.2020 22:42 # sterlyad
    Растерял кондиции после возобновления. Вероятно награда ща первую половину сезона

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  8. manutd-20champ 27.07.2020 22:39 # manutd-20champ
    гордись насекомое, трофей имени великого СЭРА АЛЕКСА.

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  9. frisby 27.07.2020 22:35 # frisby
    кто бы сомневался!Смотрите гавноеды на настоящего тренера признанного сами же тренерами ЛУЧШИМ. Специально для всех долбящихся в глаза и жопу а особенно для дырявого кажана - на фото позади Юргена на стене славы стоит цифра 19 - именно столько Ливерпуль был ЧЕМПИОНОМ АНГЛИИ . смотри запоминай и не высовывайся из под шконоря.

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  10. brown-ale 27.07.2020 22:33 # brown-ale
    Стоп, они ночуют вместе с Сафом?

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  11. januzaj00 27.07.2020 22:32 # januzaj00
    Поздравляю, но разница в том, что в честь клоппа никогда никакой трофей не назовут

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  12. largo-winch 27.07.2020 22:32 # largo-winch
    блеть, теперь САФа не хейтить что ли

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