Юрген Клопп — Тренер Года по версии LMA
Ассоциация тренеров (League Managers Association) признала Юргена Клоппа лучшим в сезоне 2019/20.
В этом сезоне Клопп привел "Ливерпуль" к титулу Премьер-Лиги — первому титулу для "красных" с 1990 года.
В данный момент Клопп является действующим чемпионом не только Премьер-Лиги, но также Европы и мира на клубном уровне, и коллеги Юргена оценили это по достоинству, присудив 53-летнему немцу награду имени сэра Алекса Фергюсона.
"Юрген, это великолепно. Мы говорили, что "Лидс" провел 16 лет в Чемпионшипе, но "Ливерпуль" предыдущий раз выигрывал лигу аж 30 лет назад. Это невероятно".
"Ты всецело это заслужил, твоя команда демонстрировала выдающийся уровень игры. Твой характер оказал влияние на весь клуб. Это было чудесное выступление".
"Я прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в полчетвертого утра, чтобы сказать, что вы выиграли лигу! Спасибо тебе, но в любом случае ты всецело это заслужил. Хорошая работа", — сообщил сам сэр Алекс.
Добавим, Тренером Года в Чемпионшипе LMA назвала Марсело Бьелсу из "Лидса".
27.07.2020 22:25
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Последние комментарии:
Бедный кожан, теперь незнает у кого отсасывать, то ли у САФа, то ли у Клоппа?
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Все по делу. Помимо трофеев, собрал отличную команду, которая за него жилы рвёт на поле. Без сумасшедших вложений в атаку, точечно укрепив проблемные позиции. Красава
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сульшеру награду а не клопу
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Великий
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Во истину лучший в АПЛ братишки ))))))
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Милнер: Они назвали награду в честь САФА, грёбаные придурки
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Растерял кондиции после возобновления. Вероятно награда ща первую половину сезона
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гордись насекомое, трофей имени великого СЭРА АЛЕКСА.
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кто бы сомневался!Смотрите гавноеды на настоящего тренера признанного сами же тренерами ЛУЧШИМ. Специально для всех долбящихся в глаза и жопу а особенно для дырявого кажана - на фото позади Юргена на стене славы стоит цифра 19 - именно столько Ливерпуль был ЧЕМПИОНОМ АНГЛИИ . смотри запоминай и не высовывайся из под шконоря.
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Стоп, они ночуют вместе с Сафом?
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Поздравляю, но разница в том, что в честь клоппа никогда никакой трофей не назовут
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блеть, теперь САФа не хейтить что ли
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