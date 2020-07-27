Юрген Клопп — Тренер Года по версии LMA

Ассоциация тренеров (League Managers Association) признала Юргена Клоппа лучшим в сезоне 2019/20.

В этом сезоне Клопп привел "Ливерпуль" к титулу Премьер-Лиги — первому титулу для "красных" с 1990 года.



В данный момент Клопп является действующим чемпионом не только Премьер-Лиги, но также Европы и мира на клубном уровне, и коллеги Юргена оценили это по достоинству, присудив 53-летнему немцу награду имени сэра Алекса Фергюсона.



"Юрген, это великолепно. Мы говорили, что "Лидс" провел 16 лет в Чемпионшипе, но "Ливерпуль" предыдущий раз выигрывал лигу аж 30 лет назад. Это невероятно".



"Ты всецело это заслужил, твоя команда демонстрировала выдающийся уровень игры. Твой характер оказал влияние на весь клуб. Это было чудесное выступление".



"Я прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в полчетвертого утра, чтобы сказать, что вы выиграли лигу! Спасибо тебе, но в любом случае ты всецело это заслужил. Хорошая работа", — сообщил сам сэр Алекс.



Добавим, Тренером Года в Чемпионшипе LMA назвала Марсело Бьелсу из "Лидса".