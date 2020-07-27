"Челси" приступает к решению вратарского вопроса

"Челси" приступает к решению своего вратарского вопроса, планируя избавиться от Кепы Аррисабалаги и приобрести нового первого номера.

Решение главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда выпустить на важнейший матч всего сезона — против "Вулверхэмптона" накануне — 38-летнего Вилли Кабальеро является неутешительным вердиктом для Кепы. По всей видимости, самому дорогому голкиперу в мире придется покинуть "Стэмфорд Бридж" этим летом.



Как сообщает Daily Mail, "Челси" готов отпустить Кепу, купленного два года назад за 72 миллиона фунтов у "Атлетика" из Бильабо", за 50 млн. фунтов, но даже эту сумму выручить будет непросто, поэтому "синие" открыты к предложениям насчет аренды.



Приоритетной целью Лэмпарда на замену Кепе ранее назывался Ян Облак из "Атлетико", однако отступные 27-летнего словенца составляют 109 млн. фунтов, и это чересчур для "Челси".



Куда более доступными вариантами для "синих" являются Ник Поуп из "Бернли" и Андре Онана из "Аякса", а Daily Mirror добавляет, что лондонский клуб может предложить 55 млн. фунтов за Дина Хендерсона, если тот не получит гарантий насчет позиции первого номера в "Манчестер Юнайтед".