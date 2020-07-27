"Челси" приступает к решению вратарского вопроса

Кепа Аррисабалага "Челси" приступает к решению своего вратарского вопроса, планируя избавиться от Кепы Аррисабалаги и приобрести нового первого номера.

Решение главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда выпустить на важнейший матч всего сезона — против "Вулверхэмптона" накануне — 38-летнего Вилли Кабальеро является неутешительным вердиктом для Кепы. По всей видимости, самому дорогому голкиперу в мире придется покинуть "Стэмфорд Бридж" этим летом.

Как сообщает Daily Mail, "Челси" готов отпустить Кепу, купленного два года назад за 72 миллиона фунтов у "Атлетика" из Бильабо", за 50 млн. фунтов, но даже эту сумму выручить будет непросто, поэтому "синие" открыты к предложениям насчет аренды.

Приоритетной целью Лэмпарда на замену Кепе ранее назывался Ян Облак из "Атлетико", однако отступные 27-летнего словенца составляют 109 млн. фунтов, и это чересчур для "Челси".

Куда более доступными вариантами для "синих" являются Ник Поуп из "Бернли" и Андре Онана из "Аякса", а Daily Mirror добавляет, что лондонский клуб может предложить 55 млн. фунтов за Дина Хендерсона, если тот не получит гарантий насчет позиции первого номера в "Манчестер Юнайтед".


Метки Аррисабалага, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2020 21:00

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  1. gerrard08 27.07.2020 21:54 # gerrard08
    Как сообщает Daily Mail, "Челси" готов отпустить Кепу, купленного два года назад за 72 миллиона фунтов у "Атлетика" из Бильабо", за 50 млн. фунтов, но даже эту сумму выручить будет непросто, поэтому "синие" открыты к предложениям насчет аренды.

    Источник: http://fapl.ru/posts/79931/

    лол, гк уровня Кариуса 50 лямов. будьте реалистами, если кто-то за него даст хотяб 10-15 уже успехом будет.

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  2. chr1s8rown 27.07.2020 21:52 # chr1s8rown
    Лумп просто завидует что он самый дорогой кипер и вот чливает его по чельчийский

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  3. loveunited89 27.07.2020 21:47 # loveunited89
    Кепа отличный играющий тренер.

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  4. petertosh 27.07.2020 21:42 # petertosh
    Поупа заворачивайте! Он в полтора раза больше Кепы, уже поэтому лучше в раме будет стоять)

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  5. element 27.07.2020 21:31 # element
    Было бы неплохо. Изначально этот трансфер вызывал большие вопросы и непонятно откуда такая цена за довольно посредственного вратаря, никих особо ярких достижений в Алтетике у него не было. Кипер может и не плохой, но это просто не игрок топ уровня что-бы стоять в рамке Челси. Игрок уровня Севильи или Валенсии, красная цена 25млн, но никак не 72 за которые он стал самым дорогим в мире.

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  6. cristean2 27.07.2020 21:29 # cristean2
    Поупа или Хендерсона зацепить бы, второй вряд-ли захочет сидеть под ДеХев после такого сезона, надо этим пользоваться

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  7. largo-winch 27.07.2020 21:27 # largo-winch
    Одна беда его стоимость, другая зарплата. Короче вызывайте Киллера

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  8. drogba11cool 27.07.2020 21:21 # drogba11cool
    Да Челси может сотни миллионов тратить и им поxyu, владелец мультимиллиардер.

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  9. suddenly 27.07.2020 21:15 # suddenly
    Что вы все пристали к Кепе? Он в первую очередь тренер, потом уже вратарь. Не просто совмещать две должности в клубе одновременно. Парень старается как может.

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  10. tigerpool 27.07.2020 21:14 # tigerpool
    Все топы имеют норм киперов, а не топам он не по карману. Короче членсюкам еще долго мучаться с ним. Удачи!

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  11. mkcfc 27.07.2020 21:08 # mkcfc
    Если бы не эта дырка были бы на 3 месте

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  12. chelsiukpro 27.07.2020 21:05 # chelsiukpro
    Однозначно решение! С таким кипером только за топ4 бородся а надо в след году за 2 место минимум! А через сезончик можно и за чемпик!

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  13. whitenigger 27.07.2020 21:04 # whitenigger
    Решение простое, новый контракт легенде Кепе на 5 лет с зп 500 000, лютейший топ, затащил синих в ТОП-4

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