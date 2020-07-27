Траоре использует детское масло, чтобы ускользать от защитников

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре использует детское масло в качестве лубриканта, чтобы легче входить в чужую оборону.

Этот сезон, который "волки" завершили на седьмой позиции в Премьер-Лиге, Траоре с полной уверенностью может назвать лучшим в своей карьере. Благодаря своей скорости и физической мощи Адама стал настоящим кошмаром для защитников.



По ходу сезона Траоре получил несколько вывихов плеча, и у тренерского штаба "Вулверхэмптона" нашлось гениальное решение, как помочь 24-летнему испанцу ускользать от обороняющихся.



"Мы делаем это, чтобы уберечь Адаму. Защитники боятся упустить его из-за его скорости, поэтому они хватают его за руку. В результате он получает вывихи".



"Из-за того, что его руки смазаны детским маслом, защитникам становится сложнее хватать его, и это помогает ему избегать новых травм", — цитирует своего инсайдера с "Молинью" The Sun.