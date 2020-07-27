Траоре использует детское масло, чтобы ускользать от защитников

Адама Траоре Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре использует детское масло в качестве лубриканта, чтобы легче входить в чужую оборону.

Этот сезон, который "волки" завершили на седьмой позиции в Премьер-Лиге, Траоре с полной уверенностью может назвать лучшим в своей карьере. Благодаря своей скорости и физической мощи Адама стал настоящим кошмаром для защитников.

По ходу сезона Траоре получил несколько вывихов плеча, и у тренерского штаба "Вулверхэмптона" нашлось гениальное решение, как помочь 24-летнему испанцу ускользать от обороняющихся.

"Мы делаем это, чтобы уберечь Адаму. Защитники боятся упустить его из-за его скорости, поэтому они хватают его за руку. В результате он получает вывихи".

"Из-за того, что его руки смазаны детским маслом, защитникам становится сложнее хватать его, и это помогает ему избегать новых травм", — цитирует своего инсайдера с "Молинью" The Sun.


Метки Вулверхэмптон, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2020 11:00

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  1. sam77 27.07.2020 11:15 # sam77
    Ну Михайло!!! Как всегда жжешь со статейками

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  2. farot 27.07.2020 11:08 # farot
    чтобы он не использовал, но в каждом матче против него есть константа - Алонсо хавает этого распиаренного бомжа на раз два

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  3. mufc1994 27.07.2020 11:05 # mufc1994
    Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре использует детское масло в качестве лубриканта, чтобы легче входить в чужую оборону.

    Источник: http://fapl.ru/posts/79919/

    Но у пенсов вчера видать в попце осталась анальная затычка, поэтому вхождения с лубрикантом не произошло

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