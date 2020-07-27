Траоре использует детское масло, чтобы ускользать от защитников
Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре использует детское масло в качестве лубриканта, чтобы легче входить в чужую оборону.
Этот сезон, который "волки" завершили на седьмой позиции в Премьер-Лиге, Траоре с полной уверенностью может назвать лучшим в своей карьере. Благодаря своей скорости и физической мощи Адама стал настоящим кошмаром для защитников.
По ходу сезона Траоре получил несколько вывихов плеча, и у тренерского штаба "Вулверхэмптона" нашлось гениальное решение, как помочь 24-летнему испанцу ускользать от обороняющихся.
"Мы делаем это, чтобы уберечь Адаму. Защитники боятся упустить его из-за его скорости, поэтому они хватают его за руку. В результате он получает вывихи".
"Из-за того, что его руки смазаны детским маслом, защитникам становится сложнее хватать его, и это помогает ему избегать новых травм", — цитирует своего инсайдера с "Молинью" The Sun.
27.07.2020 11:00
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Ну Михайло!!! Как всегда жжешь со статейками
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чтобы он не использовал, но в каждом матче против него есть константа - Алонсо хавает этого распиаренного бомжа на раз два
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Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре использует детское масло в качестве лубриканта, чтобы легче входить в чужую оборону.
Источник: http://fapl.ru/posts/79919/
Но у пенсов вчера видать в попце осталась анальная затычка, поэтому вхождения с лубрикантом не произошло
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