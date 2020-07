Светская хроника за понедельник

"Челси" обратился насчет Джона Стоунса. "Ньюкасл" будет продан саудитам. Лионель Месси хочет видеть Марсело Бьелсу тренером "Барселоны". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Полузащитник "Велес Сарфилд" Тьяго Альмада отверг интерес "Манчестер Юнайтед" с "Манчестер Сити" и собирается перейти в "Лидс" к своему соотечественнику Марсело Бьелсе. (Daily Mail)



"Юнайтед" установил контакт с вингером "Баварии" Кингсли Команом. (The Athletic)



"Бавария" исключает продажу Комана. (Daily Mail)



"Юнайтед" может перехватить защитника "Лилля" Габриэля. (Daily Express)



"Челси" сделал запрос насчет защитника "Сити" Джона Стоунса. (Football Insider)



"Челси" готов предложить 27 миллионов фунтов за левого защитника "Хетафе" Марка Кукурелью. (AS)



"Наполи" отклонил предложение "Челси" в 53 млн. фунтов о покупке защитника Калиду Кулибали. (Daily Star)



Однако в "Наполи" уверяют, что им не поступал предложений по Кулибали. (Goal)



Кай Хаверц из "Байера" — цель номер один для "Челси" на это лето. (Football.London)



"Челси" допускает, что возьмет в аренду полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (ESPN)



Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага согласен на понижение своей текущей зарплаты в 150 тыс. фунтов в неделю ради перехода в другой клуб. (The Sun)



"Челси" и "Байер" сражаются за голкипера "Аякса" Андре Онану. (Voetbal International)



"Челси" может обменять Жоржиньо на полузащитника "Милана" Исмаэля Беннасера. (Daily Express)



Полузащитник дортмундской "Боруссии" Денис Закариа заинтересовал "Челси". (Bild)



Полузащитник Джеймс Уорд-Проуз отверг интерес других клубов и согласовал новый пятилетний контракт с "Саутгемптоном". (The Telegraph)



"Арсенал", "Вест Хэм" и "Эвертон" хотят арендовать защитника "Барселоны" Самюэля Умтити. i>(Mundo Deportivo)



"Вест Хэм" продаст нападающего Себастьяна Алле, в услугах которого заинтересован главный тренер "Монако" Нико Ковач. (The Sun)



"Ньюкасл" следит за нападающим "Лестера" Демараем Греем. (The Telegraph)



"Шальке-04" присоединился к числу претендентов на полузащитника "Ньюкасла" Мэтти Лонгстаффа. (Daily Star)



"Лидс" сделал запрос насчет канадского нападающего "Гента" Джонатана Дэвида, оцениваемого в 27 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



Нападающий "Барселоны" Лионель Месси потребовал от своего клуба назначить главным тренером Марсело Бьелсу из "Лидса". (The Sun)



Экс-полузащитник "Юнайтед" Маруан Феллайни забил три голова головой в течение восьми минут в Китае. (Daily Mirror)



Сделка по продаже "Ньюкасла" инвесторам из Саудовской Аравии получила одобрение Премьер-Лиги. (Daily Express)



"Юнайтед" установил новый рекорд Премьер-Лиги, заработав 14 пенальти в течение одного сезона. (The Sun)



Забив гол на 98-й минуте матча против "Лестера", вингер "Юнайтед" Джесси Лингард лишил одного из фанатов выигрыша в букмекерской конторе на 670 фунтов. (Daily Mail)