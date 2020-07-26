Варди получил "Золотую бутсу", Эдерсон — "Золотую перчатку"

Джейми Варди "Золотая бутса" и "Золотая перчатка" по итогам сезона Премьер-Лиги 2019/20 достались нападающему "Лестера" Джейми Варди и голкиперу "Манчестер Сити" Эдерсону, соответственно.

"Лестер" завершил этот сезон домашним поражением 0:2 от "Манчестер Юнайтед" и не попал в Лигу Чемпионов. Легким утешением для Варди, попавшего в крестовину ворот Давида Де Хеа, стало звание лучшего бомбардира Премьер-Лиги за 23 гола — Пьер-Эмерик Обмеянг из "Арсенала" и Данни Ингс из "Саутгемптона" остановились на отметке в 22 мяча, хотя и отличились в 38-м туре.

Эдерсон в свою очередь в заключительном туре отпраздновал победу 5:0 над "Норвичем". Таким образом, на счету бразильца 16 матчей без пропущенных голов в этом сезоне — на один больше, чем у Ника Поупа, чей "Бернли" сегодня уступил дома "Брайтону" (1:2).

В "Сити" ушла еще одна индивидуальная награда, и это никого не удивило. Кевин Де Брюйне стал лучшим плеймейкером Премьер-Лиги за 20 результативных передач — это повторение знаменитого рекорда Тьерри Анри из "Арсенала".


Метки Варди, Де Брюйне, Золотая бутса, Золотая перчатка, Лестер, Манчестер Сити, награды, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2020 21:10

Количество просмотров Просмотров: 695

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Последние комментарии:




  1. coon4 26.07.2020 21:31 # coon4
    клоп получил золотой страпон

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  2. kojan 26.07.2020 21:23 # kojan
    а зеропукам золотой геморрой...

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  3. m-ballack 26.07.2020 21:22 # m-ballack
    А Кепа?

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  4. gerrard08 26.07.2020 21:16 # gerrard08
    Алиссон слишком большую фору дал, пропустив половину чемпика.

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  5. jumanji 26.07.2020 21:14 # jumanji
    И тут зеропуки обоссаны с прыщавым Алисоном

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