Варди получил "Золотую бутсу", Эдерсон — "Золотую перчатку"

"Золотая бутса" и "Золотая перчатка" по итогам сезона Премьер-Лиги 2019/20 достались нападающему "Лестера" Джейми Варди и голкиперу "Манчестер Сити" Эдерсону, соответственно.

"Лестер" завершил этот сезон домашним поражением 0:2 от "Манчестер Юнайтед" и не попал в Лигу Чемпионов. Легким утешением для Варди, попавшего в крестовину ворот Давида Де Хеа, стало звание лучшего бомбардира Премьер-Лиги за 23 гола — Пьер-Эмерик Обмеянг из "Арсенала" и Данни Ингс из "Саутгемптона" остановились на отметке в 22 мяча, хотя и отличились в 38-м туре.



Эдерсон в свою очередь в заключительном туре отпраздновал победу 5:0 над "Норвичем". Таким образом, на счету бразильца 16 матчей без пропущенных голов в этом сезоне — на один больше, чем у Ника Поупа, чей "Бернли" сегодня уступил дома "Брайтону" (1:2).



В "Сити" ушла еще одна индивидуальная награда, и это никого не удивило. Кевин Де Брюйне стал лучшим плеймейкером Премьер-Лиги за 20 результативных передач — это повторение знаменитого рекорда Тьерри Анри из "Арсенала".