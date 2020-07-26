Лейтон Бэйнс завершил игровую карьеру
Защитник "Эвертона" Лейтон Бэйнс объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 35 лет.
Бэйнс начал свою профессиональную карьеру в "Уигане", за который сыграл 162 матча и с которым проделал путь из Лиги Один до Премьер-Лиги.
В 2007 году Лейтон присоединился к "Эвертону" и с тех пор провел 420 матчей за мерсисайдский клуб. Также защитник 30 раз надевал футболку сборной Англии и ездил на ЧМ-2014.
Однако за два последних сезона Бэйнс лишь 17 раз появлялся на поле, проигрывая конкуренцию Люке Диню на своей позиции.
Контракт Бэйнса истекал вместе с этим сезоном, и, несмотря на предложение клуба продлить сотрудничество на 12 месяцев, Лейтон решил повесить бутсы на гвоздь.
Последним матчем в карьере Бэйнса стало поражение от "Борнмута" со счетом 1:3 в последнем туре Премьер-Лиги.
26.07.2020 20:55
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Одинаково с Джеррардом трофеев АПЛ.
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Источник: http://fapl.ru/posts/79908/
у подскользнувшегося аж три вторых места в АПЛ, не хамам балам...
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Крутейший игрок был. Помню его красавец дубль со штрафных в ворота, если не ошибаюсь, Болтона. 2 неберучки шлёпнул Яаскелайнену. Бэйнс всегда был в полном порядке во всех компонентах своей позиции.
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Время всех забирает. Удачи ему, увижу на улице, попрошу автограф
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Жизнь надо прожить так, чтобы тебе в 35 лет предлагали ещё годик поработать за пару миллионов фунтов, а ты мог вежливо отказаться и уйти на отдых.
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Крутой был игрок
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Одинаково с Джеррардом трофеев АПЛ.
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Эх его штрафные.
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Лузер - ни одного трофея не выиграл.
Всю жизнь отдать 3-й команде Ливерпуля и остаться ни с чем.
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Лучий после Кэшли, здоровья.
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