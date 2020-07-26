Лейтон Бэйнс завершил игровую карьеру

Лейтон БэйнсЗащитник "Эвертона" Лейтон Бэйнс объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 35 лет.

Бэйнс начал свою профессиональную карьеру в "Уигане", за который сыграл 162 матча и с которым проделал путь из Лиги Один до Премьер-Лиги.

В 2007 году Лейтон присоединился к "Эвертону" и с тех пор провел 420 матчей за мерсисайдский клуб. Также защитник 30 раз надевал футболку сборной Англии и ездил на ЧМ-2014.

Однако за два последних сезона Бэйнс лишь 17 раз появлялся на поле, проигрывая конкуренцию Люке Диню на своей позиции.

Контракт Бэйнса истекал вместе с этим сезоном, и, несмотря на предложение клуба продлить сотрудничество на 12 месяцев, Лейтон решил повесить бутсы на гвоздь.

Последним матчем в карьере Бэйнса стало поражение от "Борнмута" со счетом 1:3 в последнем туре Премьер-Лиги.


Метки Бэйнс, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2020 20:55

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Последние комментарии:




  1. kojan 26.07.2020 21:34 # kojan
    Одинаково с Джеррардом трофеев АПЛ.

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    Источник: http://fapl.ru/posts/79908/
    у подскользнувшегося аж три вторых места в АПЛ, не хамам балам...

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  2. dark-lord 26.07.2020 21:30 # dark-lord
    Крутейший игрок был. Помню его красавец дубль со штрафных в ворота, если не ошибаюсь, Болтона. 2 неберучки шлёпнул Яаскелайнену. Бэйнс всегда был в полном порядке во всех компонентах своей позиции.

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  3. largo-winch 26.07.2020 21:24 # largo-winch
    Время всех забирает. Удачи ему, увижу на улице, попрошу автограф

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  4. optimus 26.07.2020 21:05 # optimus
    Жизнь надо прожить так, чтобы тебе в 35 лет предлагали ещё годик поработать за пару миллионов фунтов, а ты мог вежливо отказаться и уйти на отдых.

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  5. aliluya-nn 26.07.2020 21:00 # aliluya-nn
    Крутой был игрок

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  6. brown-ale 26.07.2020 20:59 # brown-ale
    Одинаково с Джеррардом трофеев АПЛ.

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  7. bluehonorcfc9 26.07.2020 20:59 # bluehonorcfc9
    Эх его штрафные.

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  8. skychnie-oboi 26.07.2020 20:57 # skychnie-oboi
    Лузер - ни одного трофея не выиграл.
    Всю жизнь отдать 3-й команде Ливерпуля и остаться ни с чем.

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  9. m-ballack 26.07.2020 20:56 # m-ballack
    Лучий после Кэшли, здоровья.

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