Лейтон Бэйнс завершил игровую карьеру

Защитник "Эвертона" Лейтон Бэйнс объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 35 лет.

Бэйнс начал свою профессиональную карьеру в "Уигане", за который сыграл 162 матча и с которым проделал путь из Лиги Один до Премьер-Лиги.



В 2007 году Лейтон присоединился к "Эвертону" и с тех пор провел 420 матчей за мерсисайдский клуб. Также защитник 30 раз надевал футболку сборной Англии и ездил на ЧМ-2014.



Однако за два последних сезона Бэйнс лишь 17 раз появлялся на поле, проигрывая конкуренцию Люке Диню на своей позиции.



Контракт Бэйнса истекал вместе с этим сезоном, и, несмотря на предложение клуба продлить сотрудничество на 12 месяцев, Лейтон решил повесить бутсы на гвоздь.



Последним матчем в карьере Бэйнса стало поражение от "Борнмута" со счетом 1:3 в последнем туре Премьер-Лиги.