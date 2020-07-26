"Сити" размялся на "Норвиче"
В своем последнем матче перед схваткой с "Реалом" в Лиге Чемпионов "Манчестер Сити" размялся на "Норвиче", отправив в ворота худшей команды Премьер-Лиги пять безответных мячей.
Матч на "Этихад" начался неожиданно. На восьмой минуте Онель Эрнандес дальним ударом поразил ближний угол ворот Эдерсона, однако хозяевам повезло — система VAR обнаружила офсайд.
Ответ "Сити" не заставил себя ждать. Рахим Стерлинг прострелил во вратарскую, и хотя Давиду Сильве пробить не дали, мяч достался Габриэлю Жезусу — 1:0.
"Горожане" полностью контролировали игру, но для полного спокойствия им не хватало второго гола. В компенсированное к первому тайму время цель была достигнута. Кевин Де Брюйне раскачал опекуна на подступах к штрафной и нанес неберущийся удар — 2:0.
Игра была сделана, но в концовке "Сити" активизировался и оформил еще три гола. Сперва Стерлинг получил в штрафной передачу от Де Брюйне и переиграл Крула — 3:0. Затем Рияд Махрез ударом по центру забил четвертый — 4:0. И, наконец, Де Брюйне оформил дубль обводящим ударом из пределов штрафной — 5:0.
"Манчестер Сити" — "Норвич". Отчет о матче
26.07.2020 20:30
Просмотров: 397
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сити молодцы, надеюсь размажут Реал. Как говорится, рамос будет есть газон.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Эххх как же жалко что это была последняя игра El Mago в АПЛ((( Давида будет очень не хватать((( Удачи ему во всем!
C’mon City!!!
(ответить)
KPACUBO провожаем EL MAGO!
Источник: http://fapl.ru/posts/79887/?c=1
Не то что некоторые.)) Кароч, КОРОЛИ!!!
(ответить)
В своем последнем матче перед схваткой с "Реалом" в Лиге Чемпионов "Манчестер Юнайтед"
Источник: http://fapl.ru/posts/79906/
АХАХХААХАХАХА
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
истинные короли!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий