"Сити" размялся на "Норвиче"

Кевин Де Брюйне В своем последнем матче перед схваткой с "Реалом" в Лиге Чемпионов "Манчестер Сити" размялся на "Норвиче", отправив в ворота худшей команды Премьер-Лиги пять безответных мячей.

Матч на "Этихад" начался неожиданно. На восьмой минуте Онель Эрнандес дальним ударом поразил ближний угол ворот Эдерсона, однако хозяевам повезло — система VAR обнаружила офсайд.

Ответ "Сити" не заставил себя ждать. Рахим Стерлинг прострелил во вратарскую, и хотя Давиду Сильве пробить не дали, мяч достался Габриэлю Жезусу — 1:0.

"Горожане" полностью контролировали игру, но для полного спокойствия им не хватало второго гола. В компенсированное к первому тайму время цель была достигнута. Кевин Де Брюйне раскачал опекуна на подступах к штрафной и нанес неберущийся удар — 2:0.

Игра была сделана, но в концовке "Сити" активизировался и оформил еще три гола. Сперва Стерлинг получил в штрафной передачу от Де Брюйне и переиграл Крула — 3:0. Затем Рияд Махрез ударом по центру забил четвертый — 4:0. И, наконец, Де Брюйне оформил дубль обводящим ударом из пределов штрафной — 5:0.

"Манчестер Сити" — "Норвич". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Норвич, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2020 20:30

Количество просмотров Просмотров: 397

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Последние комментарии:




  1. qwerd 26.07.2020 21:22 # qwerd
    Сити молодцы, надеюсь размажут Реал. Как говорится, рамос будет есть газон.

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  2. barstreetboy 26.07.2020 21:04 # barstreetboy
    КОРОЛИ!!!

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  3. arhangel777 26.07.2020 21:04 # arhangel777
    Эххх как же жалко что это была последняя игра El Mago в АПЛ((( Давида будет очень не хватать((( Удачи ему во всем!
    C’mon City!!!

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  4. mc-od 26.07.2020 21:02 # mc-od
    KPACUBO провожаем EL MAGO!

    Источник: http://fapl.ru/posts/79887/?c=1

    Не то что некоторые.)) Кароч, КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  5. sir-alex-67 26.07.2020 20:50 # sir-alex-67
    В своем последнем матче перед схваткой с "Реалом" в Лиге Чемпионов "Манчестер Юнайтед"

    Источник: http://fapl.ru/posts/79906/



    АХАХХААХАХАХА

    (ответить)

  6. kler 26.07.2020 20:47 # kler
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  7. griezmann 26.07.2020 20:41 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  8. toha-bludsikir 26.07.2020 20:37 # toha-bludsikir
    истинные короли!

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