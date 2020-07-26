Коронавирус понизит призовые "Ливерпуля"

Ливерпуль Из-за пандемии коронавируса "Ливерпуль" получит пониженные призовые за свою победу в Премьер-Лиге, но это все равно будет огромная сумма.

Как известно, призовые в Премьер-Лиге складываются из двух частей. Первая одинакова для всех 20 команд, вторая зависит от итоговой позиции в таблице — это так называемые призовые, "выплачиваемые по заслугам".

При обычных обстоятельствах "Ливерпуль" получил бы 63 миллиона фунтов за первую строчку — с каждой последующей строчкой призовые "по заслугам" убывали бы 3.2 млн. фунтов.

Однако из-за остановки сезона и уступок перед бродкастерами максимальная сумма будет уменьшена на 14 процентов — до 54 млн. фунтов, а шаг снизится с 3.2 до 2.7 млн. фунтов.

Тем не менее, суммарные призовые "Ливерпуля" от Премьер-Лиги все равно внушительны — 175 млн. фунтов. Последний "Норвич", как предполагает The Times, получит 94 млн. фунтов.

Кроме того, "Ливерпуль" заранее обеспечил себе до 100 млн. фунтов будущих призовых от УЕФА за выход в Лигу Чемпионов. А вот "Манчестер Юнайтед", "Челси" или "Лестер" этой суммы недосчитаются.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, финансы

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 543

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  1. largo-winch 26.07.2020 07:49 # largo-winch
    Денег нет, но вы там держитесь!

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  2. chr1s8rown 26.07.2020 07:49 # chr1s8rown
    Клопп для джеррарда копит денжат
    Гвардижопа ж оставит после себя руины

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  3. fanstevengerrard 26.07.2020 07:07 # fanstevengerrard
    Тем не менее, суммарные призовые "Ливерпуля" от Премьер-Лиги все равно внушительны — 175 млн. фунтов.
    Кроме того, "Ливерпуль" заранее обеспечил себе до 100 млн. фунтов будущих призовых от УЕФА за выход в Лигу Чемпионов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/79889/

    Но на Вернера денег нет)

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  4. januzaj00 26.07.2020 07:07 # januzaj00
    Красавчики, не заслужили вставать в один ряд с прошлыми чемпионами

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