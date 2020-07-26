Коронавирус понизит призовые "Ливерпуля"

Из-за пандемии коронавируса "Ливерпуль" получит пониженные призовые за свою победу в Премьер-Лиге, но это все равно будет огромная сумма.

Как известно, призовые в Премьер-Лиге складываются из двух частей. Первая одинакова для всех 20 команд, вторая зависит от итоговой позиции в таблице — это так называемые призовые, "выплачиваемые по заслугам".



При обычных обстоятельствах "Ливерпуль" получил бы 63 миллиона фунтов за первую строчку — с каждой последующей строчкой призовые "по заслугам" убывали бы 3.2 млн. фунтов.



Однако из-за остановки сезона и уступок перед бродкастерами максимальная сумма будет уменьшена на 14 процентов — до 54 млн. фунтов, а шаг снизится с 3.2 до 2.7 млн. фунтов.



Тем не менее, суммарные призовые "Ливерпуля" от Премьер-Лиги все равно внушительны — 175 млн. фунтов. Последний "Норвич", как предполагает The Times, получит 94 млн. фунтов.



Кроме того, "Ливерпуль" заранее обеспечил себе до 100 млн. фунтов будущих призовых от УЕФА за выход в Лигу Чемпионов. А вот "Манчестер Юнайтед", "Челси" или "Лестер" этой суммы недосчитаются.