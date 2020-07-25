Артета объяснил обилие травм в "Арсенале"

Наставник "Арсенала" Микель Артета связал обилие травм в своей команде с чрезвычайно насыщенным графиком матчей.

В воскресенье против "Уотфорда" подопечные Артеты проведут свой 12-й матч за 39 последних дней. "Канониры" завершают сезон Премьер-Лиги без ряда игроков первой команды, включая Бернда Лено, Пабло Мари, Калума Чемберса и Габриэля Мартинелли.



Очередной потерей "Арсенала" стал защитник Шкодран Мустафи, повредивший заднюю поверхность "Арсенала" против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд, и Артета винит в этом расписание.



"Травма Мустафи связана с расписанием, потому что нам приходится подвергать своих игроков риску. За последние недели мы потеряли больших игроков с травмами: нашего голкипера, центральных защитников, Мартинелли, центральных полузащитников..."



"Но что поделать. Это беспрецедентные времена из-за COVID. Мы знали, каким испытанием это станет. Мы обязаны подстраивать свои планы, чтобы не рисковать чересчур своими игроками, но порой это неминуемо. У нас просто нет нужного количества игроков, и им приходится играть снова и снова", — цитирует Артету The Guardian.