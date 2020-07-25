Моуриньо пошутил, что ему положена медаль

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пошутил, что он заслуживает медаль в этом сезоне.

"Шпоры" подходят к воскресному дерби с "Кристал Пэлас", надеясь подняться на шестую позицию в Премьер-Лиге. Для этого им нужно сыграть лучше, чем "Вулверхэмптону", который гостит у "Челси".



Возглавивший "Тоттенхэм" в ноябре Моуриньо воодушевлен тем рывком, который совершила команда при нем, и надеется на дальнейшее движение в следующем сезоне.



"Если бы имели значение индивидуальные достижения, то я бы сказал следующее: я четвертый в лиге".



"Я пришел, когда мы были на 14-й строчке. В трех очках от "Арсенала" и в 11 от зоны Лиги Чемпионов. Я был бы четвертым, если бы лига стартовала в тот момент, но на самом деле я не важен — важен "Тоттенхэм".



"Плохо ли быть четвертым в этой лиге? Решайте сами. Если хотите немного посмеяться, то я скажу вот еще какую вещь: я чемпион пяти последних матчей. Можете дать мне медаль — я чемпион пяти последних матчей и набрал 13 очков".



"Я постоянно стараюсь изо всех сил. Доказывать что-либо? Меня это не волнует. Я просто стараюсь изо всех сил, а самый важный для мня матч — это следующий матч, самый важный сезон — следующий сезон. Такова моя натура, меня нельзя мотивировать или подвергнуть давлению какими-то внешними вещами".



"Мне это не нужно. Поэтому я предвкушаю следующий сезон, я очень хочу, чтобы начался следующий сезон, и такова моя натура", — цитирует Моуриньо Evening Standard.