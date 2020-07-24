Артета признал, что Дини был прав насчет яиц "Арсенала"

Трой Дини Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что капитан "Арсенала" Трой Дини попал в точку, когда заявил об отсутствии характера у "канониров".

Несмотря на то, что тренировочные базы "Арсенала" и "Уотфорда" разделяет только изгородь, две этих команды никогда не считались принципиальными соперниками — но так было только до 2017 года.

В октябре 2017, во время последнего сезона Арсена Венгера на тренерском мостике "Арсенала", "канониры" потерпели обиднейшее поражение 2:1 на "Викаридж Роуд", ведя в счете.

Тогда Дини произнес знаменитую фразу о том, что "Арсеналу" "не хватает яиц". С тех пор все изменилось: фанаты клуба с "Эмирейтс" возненавидели Троя, а матчи против вечного аутсайдера превратились в настоящие дерби.

Столь резкую реакцию Артета объясняет тем, что Дини попал в больное место. Об этом Микель рассказал в преддверии воскресной встречи с "Уотфордом", от которой зависит прописка "шершней" в Премьер-Лиге.

"Когда ты жаждешь мести, или ты злишься и хочешь исправиться, значит сказанное, наверное, является правдой".

"Если ты не считаешь сказанное правдой или думаешь, что сказанное не отражает твой подход к матчам, то это просто не влияет на тебя", — цитирует Артету The Guardian.


Метки Арсенал, Артета, Дини, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 955

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 24.07.2020 09:39 # wengerrrro
    Артета может нас к успеху привести. и начать можно с выброса вротфорда в чш)

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  2. redevilsfun 24.07.2020 09:24 # redevilsfun
    Я думал, что хуже уже их никто не унизит, но не тут-то было)

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  3. stretfordend 24.07.2020 09:09 # stretfordend
    Артета норм чел

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  4. lahmatyj 24.07.2020 09:02 # lahmatyj
    У Артеты есть яйца, дабы признать, что у Арсенала нет яиц.

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