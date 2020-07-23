Лэмпард посоветовал "Ливерпулю" не зазнаваться

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард призвал своих коллег из "Ливерпуля" не становиться "слишком высокомерными" после стычки с Юргеном Клоппом.

В среду вечером "Ливерпуль" не позволил "Челси" испортить свою чемпионскую церемонию, выиграв предварявший ее матч со счетом 5:3.



У бровки полыхали не менее горячие страсти, чем в игре. За мгновения до того, как счет стал 2:0 в пользу "красных", Лэмпард поругался с Клоппом и его штабом, вспомнив об этом инциденте после матча.



"На мой взгляд, там не было фола Ковачича. Многие из решений были против нас. Но у меня нет проблем с Юргеном Клоппом, он великолепно руководит своей командой".



"Нужно отдать должное "Ливерпулю", они выиграли лигу, но одновременно не становитесь слишком высокомерными из-за этого. Таков был мой посыл, но это в прошлом. Во время игры ты можешь слегка поддаться эмоциям, но и только", — сообщил Лэмпард Sky Sports.