Лэмпард посоветовал "Ливерпулю" не зазнаваться
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард призвал своих коллег из "Ливерпуля" не становиться "слишком высокомерными" после стычки с Юргеном Клоппом.
В среду вечером "Ливерпуль" не позволил "Челси" испортить свою чемпионскую церемонию, выиграв предварявший ее матч со счетом 5:3.
У бровки полыхали не менее горячие страсти, чем в игре. За мгновения до того, как счет стал 2:0 в пользу "красных", Лэмпард поругался с Клоппом и его штабом, вспомнив об этом инциденте после матча.
"На мой взгляд, там не было фола Ковачича. Многие из решений были против нас. Но у меня нет проблем с Юргеном Клоппом, он великолепно руководит своей командой".
"Нужно отдать должное "Ливерпулю", они выиграли лигу, но одновременно не становитесь слишком высокомерными из-за этого. Таков был мой посыл, но это в прошлом. Во время игры ты можешь слегка поддаться эмоциям, но и только", — сообщил Лэмпард Sky Sports.
23.07.2020 07:00
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Последние комментарии:
А Лемпард-то с гнильцой оказался... Превосходный выбор для Челси.
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Чуть не нанес травму сука кочочич
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Действительно, кто такой Клопп в сравнении с Лампардом и его великой карьерой. Тем более тренерский потенциал у англичанина и тот выше, если включить мозги. Но при этом он остаётся скромным человеком, в то время, когда немец излучает лицемерие через свои меняные зубы с рожей бомжа. Время такое переменчивое, как ветерок: оп, подуло и ливер снова на своем месте, как в последние 30 лет.
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Лампуша знал заранее, что Арнольд вколотит в 9ку. Поэтому и ныл.
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30 лет, для них это необычно :D
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даа, лэмпусси та еще плакса
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кажись Лампард нашел свою нишу для нытья - опять судьи плохие:)
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Многие из решений были против нас
Источник: http://fapl.ru/posts/79830/#reply
На матч против МЮ денег хватило занести судьям, а в этом решили не заносить, надеясь, что пуки будут на отъебись играть
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