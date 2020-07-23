Лэмпард посоветовал "Ливерпулю" не зазнаваться

Юрген Клопп и Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард призвал своих коллег из "Ливерпуля" не становиться "слишком высокомерными" после стычки с Юргеном Клоппом.

В среду вечером "Ливерпуль" не позволил "Челси" испортить свою чемпионскую церемонию, выиграв предварявший ее матч со счетом 5:3.

У бровки полыхали не менее горячие страсти, чем в игре. За мгновения до того, как счет стал 2:0 в пользу "красных", Лэмпард поругался с Клоппом и его штабом, вспомнив об этом инциденте после матча.

"На мой взгляд, там не было фола Ковачича. Многие из решений были против нас. Но у меня нет проблем с Юргеном Клоппом, он великолепно руководит своей командой".

"Нужно отдать должное "Ливерпулю", они выиграли лигу, но одновременно не становитесь слишком высокомерными из-за этого. Таков был мой посыл, но это в прошлом. Во время игры ты можешь слегка поддаться эмоциям, но и только", — сообщил Лэмпард Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2020 07:00

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Последние комментарии:




  1. udaff 23.07.2020 08:14 # udaff
    А Лемпард-то с гнильцой оказался... Превосходный выбор для Челси.

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  2. chr1s8rown 23.07.2020 08:11 # chr1s8rown
    Чуть не нанес травму сука кочочич

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  3. yela 23.07.2020 07:38 # yela
    Действительно, кто такой Клопп в сравнении с Лампардом и его великой карьерой. Тем более тренерский потенциал у англичанина и тот выше, если включить мозги. Но при этом он остаётся скромным человеком, в то время, когда немец излучает лицемерие через свои меняные зубы с рожей бомжа. Время такое переменчивое, как ветерок: оп, подуло и ливер снова на своем месте, как в последние 30 лет.

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  4. gucuneinan 23.07.2020 07:28 # gucuneinan
    Лампуша знал заранее, что Арнольд вколотит в 9ку. Поэтому и ныл.

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  5. drogba11cool 23.07.2020 07:26 # drogba11cool
    30 лет, для них это необычно :D

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  6. quavo 23.07.2020 07:19 # quavo
    даа, лэмпусси та еще плакса

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  7. alexomck 23.07.2020 07:15 # alexomck
    кажись Лампард нашел свою нишу для нытья - опять судьи плохие:)

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  8. januzaj00 23.07.2020 07:12 # januzaj00
    Многие из решений были против нас

    Источник: http://fapl.ru/posts/79830/#reply

    На матч против МЮ денег хватило занести судьям, а в этом решили не заносить, надеясь, что пуки будут на отъебись играть

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