"Ливерпуль" нашел дублера для Робертсона в "Норвиче"

Тодд Кантуэлл и Джамал Льюис "Ливерпуль" может приобрести Джамала Льюиса из "Норвича" на роль дублера для своего левого защитника Энди Робертсона.

В данный момент Робертсон является практически незаменимым в "Ливерпуле" — просто потому, что у главного тренера Юргена Клоппа нет другого игрока, для которого левый фланг обороны является профильной позицией.

По информации Goal, "красные" уж наводит справки насчет Льюиса, который, как и несколько других молодых звезд "Норвича", может быть доступен для трансфера ввиду вылета "канареек" из Премьер-Лиги.

22-летний Льюис оценивается в 20 миллионов фунтов, и если "Ливерпуль" выплатит эту сумму, то сделает Джамала самым дорогим игроком в истории североирландского футбола.

Belfast Telegraph добавляет, что интерес к Льюису может проявить и "Лестер", если будет вынужден продать Бена Чилуэлла.

В любом случае, Льюис — не единственная кандидатура для "Ливерпуля", который также присматривается к Ллойду Келли из "Борнмута". Плюсом 21-летнего англичанина является то, что он также способен сыграть центрального защитника, а это немаловажно для Клоппа в свете вероятного расставания с Деяном Ловреном.


Метки Ливерпуль, Льюис, Норвич

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 22.07.2020 15:16 # alexander-arnold
    в свете вероятного расставания с Деяном Ловреном.

    у редакторов есть способность видеть будещее?

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  2. ilovemanutd 22.07.2020 15:15 # ilovemanutd
    Судя по имени он справа

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  3. alexomck 22.07.2020 15:14 # alexomck
    гробить карьеру на лавке? хотя


    По информации Goal

    Источник: http://fapl.ru/posts/79818/

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  4. sterlyad 22.07.2020 15:01 # sterlyad
    Они же вроде академию хотели заигрывать.

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