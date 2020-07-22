"Ливерпуль" нашел дублера для Робертсона в "Норвиче"
"Ливерпуль" может приобрести Джамала Льюиса из "Норвича" на роль дублера для своего левого защитника Энди Робертсона.
В данный момент Робертсон является практически незаменимым в "Ливерпуле" — просто потому, что у главного тренера Юргена Клоппа нет другого игрока, для которого левый фланг обороны является профильной позицией.
По информации Goal, "красные" уж наводит справки насчет Льюиса, который, как и несколько других молодых звезд "Норвича", может быть доступен для трансфера ввиду вылета "канареек" из Премьер-Лиги.
22-летний Льюис оценивается в 20 миллионов фунтов, и если "Ливерпуль" выплатит эту сумму, то сделает Джамала самым дорогим игроком в истории североирландского футбола.
Belfast Telegraph добавляет, что интерес к Льюису может проявить и "Лестер", если будет вынужден продать Бена Чилуэлла.
В любом случае, Льюис — не единственная кандидатура для "Ливерпуля", который также присматривается к Ллойду Келли из "Борнмута". Плюсом 21-летнего англичанина является то, что он также способен сыграть центрального защитника, а это немаловажно для Клоппа в свете вероятного расставания с Деяном Ловреном.
22.07.2020 15:00
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в свете вероятного расставания с Деяном Ловреном.
у редакторов есть способность видеть будещее?
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Судя по имени он справа
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гробить карьеру на лавке? хотя
По информации Goal
Источник: http://fapl.ru/posts/79818/
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Они же вроде академию хотели заигрывать.
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