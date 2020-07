Светская хроника за среду

Тиаго Алькантана перейдет в "Ливерпуль". "Челси" нацелился на Марк-Андре Тер Штегена. Жена Месута Озила хочет в Турцию. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантана перейдет в "Ливерпуль", несмотря на интерес других клубов Премьер-Лиги. (Daily Express)



"Челси" внимательно следит за ситуацией вокруг голкипера Марк-Андре Тер Штегена, который никак не договорится с "Барселоной" о новом контракте. (Mundo Deportivo)



"Челси" направит официальное предложение о покупке вингера "Байера" Кая Хаверца, как только оформит путевку в Лигу Чемпионов. (ESPN)



Голкипер Дин Хендерсон снова уйдет в аренду, если не сможет стать первым номером "Манчестер Юнайтед". (The Times)



"Манчестер Сити" выигрывает борьбу за вингера "Валенсии" Феррана Торреса, заполучить которого также хочет дортмундская "Боруссия". (Bild)



"Сити" столкнулся с конкуренцией со стороны "Юнайтед" и "Челси" в борьбе за защитника "Борнмута" Натана Аке. (The Sun)



Жена Месута Озила настаивает на том, чтобы полузащитник ушел из "Арсенала" и отправился в Турцию. (Bild)



"Эвертон" уже согласовал условия личного контракта с полузащитником "Саутгемптона" Пьер-Эмилем Хейбьергом. (Daily Echo)



"Тоттенхэм" улучшит свое предложение по Хейбьергу. (The Times)



Подтвердив свою прописку в Премьер-Лиге, "Вест Хэм" будет обязан выкупить арендованного полузащитника Томаша Соучека у "Славии" за 18.9 млн. фунтов. (The Telegraph)



Нападающий "Астон Виллы" Мбвана Саматта направляется в "Фенербахче". (Takvim)



Голкипер ПСЖ Альфонс Ареоля, принадлежащий "Реалу", может перейти в английский клуб и уже купил жилье в Лондоне. (Marca)



Другое



Игроки Бундеслиги проголосовали за Юргена Клоппа из "Ливерпуля" как за лучшего тренера в мире. (Daily Mirror)



"Ювентус" собирается пригласить Маурисио Почеттино на место Маурицио Сарри и уже начал переговоры с представителями экс-тренера "Тоттенхэма". (La Stampa)



Бывший защитник "Юнайтед" Лоран Блан может возглавить "Барселону". (Daily Mail)



Сделка по приобретению "Ньюкасла" саудитами находится под угрозой срыва. "Сороки" готовятся вступить в новый сезон с Майком Эшли в качестве владельца клуба. (Daily Mirror)



Стив Брюс останется главным тренером "Ньюкасла", если Генри Морисс станет новым владельцем клуба. (The Telegraph)



В случае попадания в Лигу Чемпионов "Юнайтед" выплатит "Спортингу" бонус в 9 млн. фунтов за Бруну Фернандеша. (The Sun)