Мойес назвал разницу между ним и Сульшером в "Юнайтед"
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес посетовал, что "Манчестер Юнайтед" не был так же терпелив к нему, как к Оле Гуннару Сульшеру.
Став преемником сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, Мойес не продержался на "Олд Траффорд" и одного полного сезона.
В преддверии выезда к "красным дьяволам" в среду вечером Мойес выразил восхищение соперником, а также указал на то, что боссы "Юнайтед" научились терпению.
"Оле сложно начинал, но разница между Оле и мной в том, что ему дали время".
"Он приглашает игроков из академии, чем "Юнайтед" всегда славился. Сейчас у них очень интересные молодые игроки, которых они сами и вырастили... Это удивительный клуб и замечательное место. На мой взгляд, это крупнейший клуб мира, и я предвкушаю свое возвращение туда", — цитирует Мойеса ESPN.
22.07.2020 09:00
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Последние комментарии:
"На мой взгляд, это крупнейший клуб мира"
Источник: http://fapl.ru/posts/79812/
лол, это даже не крупнейший клуб в Англии.
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дайте мойше состав пеликанов и он сделает их чемпионами.
всё просто.
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На мой взгляд, это крупнейший клуб мира, и я предвкушаю свое возвращение туда
Чего бля?
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ты как тренер полный ноль пидрилла. непоятно далеко ли от тебя ушел норвег но он х,отя бы уeбка феллайни не приводил в команду. и по 90 навесов за матч не показывал
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Разница в том, что один борется за выживание в АПЛ, а другой за место в ЛЧ.
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А еще Мойес является настоящим тренером, а не куклой.
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