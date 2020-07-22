Мойес назвал разницу между ним и Сульшером в "Юнайтед"

Дэвид Мойес и Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес посетовал, что "Манчестер Юнайтед" не был так же терпелив к нему, как к Оле Гуннару Сульшеру.

Став преемником сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, Мойес не продержался на "Олд Траффорд" и одного полного сезона.

В преддверии выезда к "красным дьяволам" в среду вечером Мойес выразил восхищение соперником, а также указал на то, что боссы "Юнайтед" научились терпению.

"Оле сложно начинал, но разница между Оле и мной в том, что ему дали время".

"Он приглашает игроков из академии, чем "Юнайтед" всегда славился. Сейчас у них очень интересные молодые игроки, которых они сами и вырастили... Это удивительный клуб и замечательное место. На мой взгляд, это крупнейший клуб мира, и я предвкушаю свое возвращение туда", — цитирует Мойеса ESPN.


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Мойес, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 998

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 22.07.2020 10:32 # gerrard08
    "На мой взгляд, это крупнейший клуб мира"

    Источник: http://fapl.ru/posts/79812/

    лол, это даже не крупнейший клуб в Англии.

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  2. manutd-20champ 22.07.2020 10:25 # manutd-20champ
    дайте мойше состав пеликанов и он сделает их чемпионами.
    всё просто.

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  3. ilovemanutd 22.07.2020 10:11 # ilovemanutd
    На мой взгляд, это крупнейший клуб мира, и я предвкушаю свое возвращение туда

    Чего бля?

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  4. sir-alexferguson 22.07.2020 09:41 # sir-alexferguson
    ты как тренер полный ноль пидрилла. непоятно далеко ли от тебя ушел норвег но он х,отя бы уeбка феллайни не приводил в команду. и по 90 навесов за матч не показывал

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  5. drogba11cool 22.07.2020 09:20 # drogba11cool
    Разница в том, что один борется за выживание в АПЛ, а другой за место в ЛЧ.

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  6. vyrentz 22.07.2020 09:10 # vyrentz
    А еще Мойес является настоящим тренером, а не куклой.

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