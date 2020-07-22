Мойес назвал разницу между ним и Сульшером в "Юнайтед"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес посетовал, что "Манчестер Юнайтед" не был так же терпелив к нему, как к Оле Гуннару Сульшеру.

Став преемником сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, Мойес не продержался на "Олд Траффорд" и одного полного сезона.



В преддверии выезда к "красным дьяволам" в среду вечером Мойес выразил восхищение соперником, а также указал на то, что боссы "Юнайтед" научились терпению.



"Оле сложно начинал, но разница между Оле и мной в том, что ему дали время".



"Он приглашает игроков из академии, чем "Юнайтед" всегда славился. Сейчас у них очень интересные молодые игроки, которых они сами и вырастили... Это удивительный клуб и замечательное место. На мой взгляд, это крупнейший клуб мира, и я предвкушаю свое возвращение туда", — цитирует Мойеса ESPN.