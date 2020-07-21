"Кристал Пэлас" подписал Натана Фергюсона

Натан Фергюсон "Кристал Пэлас" объявил о приобретении крайнего защитника "Вест Бромвича" Натана Фергюсона.

Несмотря на то, что "Вест Бромвич" находится всего в одной победе от выхода в Премьер-Лигу, Хоторнс отказался от нового контракта с "дроздами" и покидает клуб свободным агентом.

Завершив сезон с "Вест Бромвичем", 19-летний англичанин присоединится к "Пэлас", с которым он согласовал сделку до 2022 года.

Фергюсон является воспитанником "Вест Бромвича", в системе которого он находился с восьми лет. За первую команду "дроздов" Натан дебютировал лишь на старте этого сезона и с тех пор сыграл 21 матч.


Метки Вест Бромвич, Кристал Пэлас, трансферы, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2020 17:35

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Последние комментарии:




  1. sexan 21.07.2020 17:50 # sexan
    Хуя се фотка... И после этого нигеры обижаются когда их называют обезьянами?

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  2. van-dijk 21.07.2020 17:42 # van-dijk
    Бастард Алёшки.

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