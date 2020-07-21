"Кристал Пэлас" подписал Натана Фергюсона
"Кристал Пэлас" объявил о приобретении крайнего защитника "Вест Бромвича" Натана Фергюсона.
Несмотря на то, что "Вест Бромвич" находится всего в одной победе от выхода в Премьер-Лигу, Хоторнс отказался от нового контракта с "дроздами" и покидает клуб свободным агентом.
Завершив сезон с "Вест Бромвичем", 19-летний англичанин присоединится к "Пэлас", с которым он согласовал сделку до 2022 года.
Фергюсон является воспитанником "Вест Бромвича", в системе которого он находился с восьми лет. За первую команду "дроздов" Натан дебютировал лишь на старте этого сезона и с тех пор сыграл 21 матч.
It's Fergie time...#CPFC pic.twitter.com/0ropBQjQCX— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 21, 2020
21.07.2020 17:35
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Хуя се фотка... И после этого нигеры обижаются когда их называют обезьянами?
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Бастард Алёшки.
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