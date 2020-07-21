"Кристал Пэлас" подписал Натана Фергюсона

"Кристал Пэлас" объявил о приобретении крайнего защитника "Вест Бромвича" Натана Фергюсона.

Несмотря на то, что "Вест Бромвич" находится всего в одной победе от выхода в Премьер-Лигу, Хоторнс отказался от нового контракта с "дроздами" и покидает клуб свободным агентом.



Завершив сезон с "Вест Бромвичем", 19-летний англичанин присоединится к "Пэлас", с которым он согласовал сделку до 2022 года.



Фергюсон является воспитанником "Вест Бромвича", в системе которого он находился с восьми лет. За первую команду "дроздов" Натан дебютировал лишь на старте этого сезона и с тех пор сыграл 21 матч.



