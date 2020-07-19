"Челси" взял реванш у "Юнайтед" и вышел в финал Кубка Англии

Соперником "Арсенала" по финалу Кубка Англии 1 августа стал "Челси", в убедительной манере разобравшийся с "Манчестер Юнайтед" — 1:3.

По сравнению с предыдущим матчем место в старте "красных дьяволов" получили Эрик Байи, Брандон Уильямс, Неманья Матич, Фред и Даниэль Джеймс.



Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард доверил защищать ворота Вилли Кабальеро, а также дал шанс Рису Джеймсу и Мейсону Маунту.



В начале матча мяч лучше держался у подопечных Лэмпарда, и они же создали первый момент. Это Рис Джеймс на 10-й минуте отважился на дальний удар, однако мяч полетел прямо в Давида Де Хеа.



Позже неточными ударами головой отметились Маркос Алонсо и Курт Зума. А вот у "Юнайтед" атакующая игра совсем не ладилась — в том числе из-за того, что соперник использовал тактику мелкого фола.



Концовка тайма была омрачена травмой Байи, которого в госпиталь отправил свой же одноклубник Магуайр. Голова Харри оказалась крепче и потребовала лишь медицинского бинта, а вот Эрика унесли на носилках и в кислородной маске.



На 11-й компенсированной минуте — так много времени было добавлено из-за травмы Байи — счет был открыт. Аспиликуэта прострелил с правого фланга к ближней штанге, где Жиру нанес удар пяткой в касание — 0:1.



Второй тайм начался неожиданно. Маунт получил свободу на чужой половине поля, продвинулся вперед и, не входя в штрафную, пробил. Удар получился не самым сложным, но Де Хеа не справился, пропустив мяч в ближний угол — 0:2.



Чем-либо ответить "дьяволы" не могли. Лишь однажды им предоставился шанс, когда Кабальеро ошибся на выходе, но Магуайр не попал в створ.



"Челси" продолжал создавать моменты, и в итоге это вылилось в третий гол на 74-й минуте. Алонсо прострелил с левого фланга к ближней штанге, где Магуайр в борьбе с Антонио Рюдигером поразил собственные ворота — 0:3.



"Юнайтед" из последних сил пошел за голом престижа и своего добился. На 85-й минуте появившийся на замену Каллум Хадсон-Одои ударил по ноге Антони Мартиаля, и Бруну Фернандеш в своем неподражаемом стиле реализовал пенальти — 1:3. На этом подопечные Оле Гуннара Сульшера и успокоились.



"Челси" в убедительной манере взял реванш после трех поражений от "Юнайтед" ранее в этом сезоне. "Синие" атаковали эффективнее и трижды застали врасплох Де Хеа, заставив того почувствовать себя Кепой.



"Манчестер Юнайтед" — "Челси" — 1:3 (0:1)



Голы: Фернандеш 85 (пен) — Жиру 45, Маунт 46, Магуайр 74 (авт).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Байи (Мартиаль 45), Магуайр, Ван-Биссака (Фосу-Меса 79), Фред (Погба 55), Матич, Уильямс, Фернандеш, Даниэль Джеймс (Гринвуд 56), Рэшфорд (Игало 79).



"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Рис Джеймс, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик 86), Алонсо, Виллиан (Хадсон-Одои 80), Маунт, (Педро 90) Жиру (Абрахэм 80).



Предупреждение: Погба.