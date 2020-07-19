"Челси" взял реванш у "Юнайтед" и вышел в финал Кубка Англии
Соперником "Арсенала" по финалу Кубка Англии 1 августа стал "Челси", в убедительной манере разобравшийся с "Манчестер Юнайтед" — 1:3.
По сравнению с предыдущим матчем место в старте "красных дьяволов" получили Эрик Байи, Брандон Уильямс, Неманья Матич, Фред и Даниэль Джеймс.
Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард доверил защищать ворота Вилли Кабальеро, а также дал шанс Рису Джеймсу и Мейсону Маунту.
В начале матча мяч лучше держался у подопечных Лэмпарда, и они же создали первый момент. Это Рис Джеймс на 10-й минуте отважился на дальний удар, однако мяч полетел прямо в Давида Де Хеа.
Позже неточными ударами головой отметились Маркос Алонсо и Курт Зума. А вот у "Юнайтед" атакующая игра совсем не ладилась — в том числе из-за того, что соперник использовал тактику мелкого фола.
Концовка тайма была омрачена травмой Байи, которого в госпиталь отправил свой же одноклубник Магуайр. Голова Харри оказалась крепче и потребовала лишь медицинского бинта, а вот Эрика унесли на носилках и в кислородной маске.
На 11-й компенсированной минуте — так много времени было добавлено из-за травмы Байи — счет был открыт. Аспиликуэта прострелил с правого фланга к ближней штанге, где Жиру нанес удар пяткой в касание — 0:1.
Второй тайм начался неожиданно. Маунт получил свободу на чужой половине поля, продвинулся вперед и, не входя в штрафную, пробил. Удар получился не самым сложным, но Де Хеа не справился, пропустив мяч в ближний угол — 0:2.
Чем-либо ответить "дьяволы" не могли. Лишь однажды им предоставился шанс, когда Кабальеро ошибся на выходе, но Магуайр не попал в створ.
"Челси" продолжал создавать моменты, и в итоге это вылилось в третий гол на 74-й минуте. Алонсо прострелил с левого фланга к ближней штанге, где Магуайр в борьбе с Антонио Рюдигером поразил собственные ворота — 0:3.
"Юнайтед" из последних сил пошел за голом престижа и своего добился. На 85-й минуте появившийся на замену Каллум Хадсон-Одои ударил по ноге Антони Мартиаля, и Бруну Фернандеш в своем неподражаемом стиле реализовал пенальти — 1:3. На этом подопечные Оле Гуннара Сульшера и успокоились.
"Челси" в убедительной манере взял реванш после трех поражений от "Юнайтед" ранее в этом сезоне. "Синие" атаковали эффективнее и трижды застали врасплох Де Хеа, заставив того почувствовать себя Кепой.
"Манчестер Юнайтед" — "Челси" — 1:3 (0:1)
Голы: Фернандеш 85 (пен) — Жиру 45, Маунт 46, Магуайр 74 (авт).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Байи (Мартиаль 45), Магуайр, Ван-Биссака (Фосу-Меса 79), Фред (Погба 55), Матич, Уильямс, Фернандеш, Даниэль Джеймс (Гринвуд 56), Рэшфорд (Игало 79).
"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Рис Джеймс, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик 86), Алонсо, Виллиан (Хадсон-Одои 80), Маунт, (Педро 90) Жиру (Абрахэм 80).
Предупреждение: Погба.
19.07.2020 22:05
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Последние комментарии:
Это был реально наш лучший матч сезона. Просто красавцы. Де хея конечно начудил опять. Всех фанов Челси с победой!!!
(ответить)
ну что ебанаты как я и предсказывал победа Арсенала в финале КА, а 3членсы будут сосать пипиську Артеты и запивать мочой безвиза и выделениями влагалища scholes22
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кстати, если мю еще и вх проебет, то лч гарантирована у нас в кармане)
маловероятно, но щас на минусморали, после такого изматывающего матча...почему и нет)
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С победой синих. Свежесть и желание взять реванш сделали матч.
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Арсеналу будет сложней, потому что будет Канте играть. Отборы, перехваты. Вся такая х..няГотовьтесь к ебле.
(ответить)
Ого, Челче от лучшей атаки лиги не пропустил с игры...
И даже новый Гиггз ака Джеймс не помог скаму.
(ответить)
Манчестер соснул Лондону, двумя фронтами
(ответить)
прекрасная ветка
еще больше смака ей добавляет то, что если б скам вышел в финал вместо пенсов то на ветке было бы столько же вскукареков, только от скама)))
не фанаты, а аксиома эскобара
неинтересно кароч, скам с победой. Ну а Роджерс... бля Брендан, опять в самый нужный момент косяк. Походу лисы мимо ЛЧ
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Фил Невилл считает, что сегодня «Челси» абсолютно заслуженно победил «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии.
«Посмотрите на эту команду – они молоды, они злые и они жаждут своей первой большой победы»
«Если говорить о лучших футболистах, то безусловно – это Мэйсон Маунт, который прямо сейчас лучше, чем Мэддисон и Грилиш. Я вдохновлен его успехами и сегодняшнем выступлением. Он хладнокровен, как и его партнеры по атаке и это невероятный успех Фрэнка Лэмпарда, как тренера, когда мы говорим о работе с воспитанниками клуба»
cогласен. Маунт временами жесткий топ.
Но пока стабильности все же не хватает.
(ответить)
Интрига финала КА заключается в том, сможет ли сутулый так же качественно вылизать очко судье, как Дину?!
(ответить)
Сульша это ручная сучка Лэмпса ))
(ответить)
Блеать сколько же высеров было а...хоть один выйди и скажи блеать пацаны да что мы погорячилась, с победой заслуженной !!!! ...
(ответить)
Теперь как хозяева подаривший титул портовым шлюшкам, засунем им готовым, открытым ртам по трешке от Жиру, те с удовольствием примут, отработают свои услуги
(ответить)
Главную новость дня забыли то с вашим КА
On this day in 2018,
@Alissonbecker
signed for the club from Roma for £66.8m.
85 Apps
44 Clean Sheets
1 Assist
Champions League
Super Cup
FIFA Club World Cup
Premier League
(ответить)
Ну что ж разъ.бали чертей! Челси является именно той командой, которая при любом составе, при плохой игре, может собраться, показать свой характер, и обыграть абсолютно любую команду. Ну а нынешние черти, не так уж сильны чтобы их бояться, матч это показал наглядно. Они сильны только со слов местных скамошлюх, которые в последнее время сильно разгорячились. Но Челси их окунул ибалом в говно, теперь п.здеть по реже будут)
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Хнытику Лемпсу судья помогли. Но Арсенал их выбьет
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поздравляю адекватных болел Челси (если таковые есть на данном ресурсе). ваша команда была сегодня просто на порядок лучше. удачи в финале!
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как же повезло Реалу с праймовым Куртуа вместо Де Хеи, лол.
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https://sun6-19.userapi.com/c858320/v858320733/21f237/s6EkJpeKCew.jpg
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по поводу жоржа беру свои слова назад, сегодня был не так уж и плох.
но по большей части это заслуга лэмпса (схема+тактика) и ковачича, который просто в соляру обоссал всю полузащиту мю
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