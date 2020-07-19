"Челси" взял реванш у "Юнайтед" и вышел в финал Кубка Англии

Мейсон Маунт и Давид Де Хеа Соперником "Арсенала" по финалу Кубка Англии 1 августа стал "Челси", в убедительной манере разобравшийся с "Манчестер Юнайтед" — 1:3.

По сравнению с предыдущим матчем место в старте "красных дьяволов" получили Эрик Байи, Брандон Уильямс, Неманья Матич, Фред и Даниэль Джеймс.

Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард доверил защищать ворота Вилли Кабальеро, а также дал шанс Рису Джеймсу и Мейсону Маунту.

В начале матча мяч лучше держался у подопечных Лэмпарда, и они же создали первый момент. Это Рис Джеймс на 10-й минуте отважился на дальний удар, однако мяч полетел прямо в Давида Де Хеа.

Позже неточными ударами головой отметились Маркос Алонсо и Курт Зума. А вот у "Юнайтед" атакующая игра совсем не ладилась — в том числе из-за того, что соперник использовал тактику мелкого фола.

Концовка тайма была омрачена травмой Байи, которого в госпиталь отправил свой же одноклубник Магуайр. Голова Харри оказалась крепче и потребовала лишь медицинского бинта, а вот Эрика унесли на носилках и в кислородной маске.

На 11-й компенсированной минуте — так много времени было добавлено из-за травмы Байи — счет был открыт. Аспиликуэта прострелил с правого фланга к ближней штанге, где Жиру нанес удар пяткой в касание — 0:1.

Второй тайм начался неожиданно. Маунт получил свободу на чужой половине поля, продвинулся вперед и, не входя в штрафную, пробил. Удар получился не самым сложным, но Де Хеа не справился, пропустив мяч в ближний угол — 0:2.

Чем-либо ответить "дьяволы" не могли. Лишь однажды им предоставился шанс, когда Кабальеро ошибся на выходе, но Магуайр не попал в створ.

"Челси" продолжал создавать моменты, и в итоге это вылилось в третий гол на 74-й минуте. Алонсо прострелил с левого фланга к ближней штанге, где Магуайр в борьбе с Антонио Рюдигером поразил собственные ворота — 0:3.

"Юнайтед" из последних сил пошел за голом престижа и своего добился. На 85-й минуте появившийся на замену Каллум Хадсон-Одои ударил по ноге Антони Мартиаля, и Бруну Фернандеш в своем неподражаемом стиле реализовал пенальти — 1:3. На этом подопечные Оле Гуннара Сульшера и успокоились.

"Челси" в убедительной манере взял реванш после трех поражений от "Юнайтед" ранее в этом сезоне. "Синие" атаковали эффективнее и трижды застали врасплох Де Хеа, заставив того почувствовать себя Кепой.

"Манчестер Юнайтед" — "Челси" — 1:3 (0:1)

Голы: Фернандеш 85 (пен) — Жиру 45, Маунт 46, Магуайр 74 (авт).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Байи (Мартиаль 45), Магуайр, Ван-Биссака (Фосу-Меса 79), Фред (Погба 55), Матич, Уильямс, Фернандеш, Даниэль Джеймс (Гринвуд 56), Рэшфорд (Игало 79).

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Рис Джеймс, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик 86), Алонсо, Виллиан (Хадсон-Одои 80), Маунт, (Педро 90) Жиру (Абрахэм 80).

Предупреждение: Погба.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2020 22:05

Количество просмотров Просмотров: 5678

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Последние комментарии:




  1. sexan 19.07.2020 23:27 # sexan
    Это был реально наш лучший матч сезона. Просто красавцы. Де хея конечно начудил опять. Всех фанов Челси с победой!!!

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  2. gormartin 19.07.2020 23:25 # gormartin
    ну что ебанаты как я и предсказывал победа Арсенала в финале КА, а 3членсы будут сосать пипиську Артеты и запивать мочой безвиза и выделениями влагалища scholes22

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  3. thegodfather 19.07.2020 23:15 # thegodfather
    кстати, если мю еще и вх проебет, то лч гарантирована у нас в кармане)
    маловероятно, но щас на минусморали, после такого изматывающего матча...почему и нет)

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  4. nemovista 19.07.2020 23:14 # nemovista
    С победой синих. Свежесть и желание взять реванш сделали матч.

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  5. golokante 19.07.2020 22:51 # golokante
    Арсеналу будет сложней, потому что будет Канте играть. Отборы, перехваты. Вся такая х..няГотовьтесь к ебле.

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  6. hachidlo 19.07.2020 22:50 # hachidlo
    Ого, Челче от лучшей атаки лиги не пропустил с игры...
    И даже новый Гиггз ака Джеймс не помог скаму.

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  7. contrario 19.07.2020 22:48 # contrario
    Манчестер соснул Лондону, двумя фронтами

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  8. lfcynwa 19.07.2020 22:45 # lfcynwa
    прекрасная ветка

    еще больше смака ей добавляет то, что если б скам вышел в финал вместо пенсов то на ветке было бы столько же вскукареков, только от скама)))

    не фанаты, а аксиома эскобара

    неинтересно кароч, скам с победой. Ну а Роджерс... бля Брендан, опять в самый нужный момент косяк. Походу лисы мимо ЛЧ

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  9. thegodfather 19.07.2020 22:44 # thegodfather
    Фил Невилл считает, что сегодня «Челси» абсолютно заслуженно победил «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии.

    «Посмотрите на эту команду – они молоды, они злые и они жаждут своей первой большой победы»

    «Если говорить о лучших футболистах, то безусловно – это Мэйсон Маунт, который прямо сейчас лучше, чем Мэддисон и Грилиш. Я вдохновлен его успехами и сегодняшнем выступлением. Он хладнокровен, как и его партнеры по атаке и это невероятный успех Фрэнка Лэмпарда, как тренера, когда мы говорим о работе с воспитанниками клуба»


    cогласен. Маунт временами жесткий топ.
    Но пока стабильности все же не хватает.

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  10. redman31 19.07.2020 22:44 # redman31
    Интрига финала КА заключается в том, сможет ли сутулый так же качественно вылизать очко судье, как Дину?!

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  11. ytka78 19.07.2020 22:43 # ytka78
    Сульша это ручная сучка Лэмпса ))

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  12. chelsealondon 19.07.2020 22:42 # chelsealondon
    Блеать сколько же высеров было а...хоть один выйди и скажи блеать пацаны да что мы погорячилась, с победой заслуженной !!!! ...

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  13. wymkentski 19.07.2020 22:39 # wymkentski
    Теперь как хозяева подаривший титул портовым шлюшкам, засунем им готовым, открытым ртам по трешке от Жиру, те с удовольствием примут, отработают свои услуги

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  14. botan1k 19.07.2020 22:37 # botan1k
    Главную новость дня забыли то с вашим КА

    On this day in 2018,
    @Alissonbecker
    signed for the club from Roma for &#163;66.8m.

    85 Apps
    44 Clean Sheets
    1 Assist
    Champions League
    Super Cup
    FIFA Club World Cup
    Premier League

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  15. ketamin 19.07.2020 22:35 # ketamin
    Ну что ж разъ.бали чертей! Челси является именно той командой, которая при любом составе, при плохой игре, может собраться, показать свой характер, и обыграть абсолютно любую команду. Ну а нынешние черти, не так уж сильны чтобы их бояться, матч это показал наглядно. Они сильны только со слов местных скамошлюх, которые в последнее время сильно разгорячились. Но Челси их окунул ибалом в говно, теперь п.здеть по реже будут)

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  16. sergey7205 19.07.2020 22:34 # sergey7205
    Хнытику Лемпсу судья помогли. Но Арсенал их выбьет

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  17. stretfordend 19.07.2020 22:32 # stretfordend
    поздравляю адекватных болел Челси (если таковые есть на данном ресурсе). ваша команда была сегодня просто на порядок лучше. удачи в финале!

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  18. kkkkkk 19.07.2020 22:31 # kkkkkk
    как же повезло Реалу с праймовым Куртуа вместо Де Хеи, лол.

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  19. thegodfather 19.07.2020 22:30 # thegodfather
    https://sun6-19.userapi.com/c858320/v858320733/21f237/s6EkJpeKCew.jpg

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  20. thegodfather 19.07.2020 22:29 # thegodfather
    по поводу жоржа беру свои слова назад, сегодня был не так уж и плох.
    но по большей части это заслуга лэмпса (схема+тактика) и ковачича, который просто в соляру обоссал всю полузащиту мю

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