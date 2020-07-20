Сульшер: "Де Хеа должен отражать такие мячи в 100 случаях из 100"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил своему голкиперу Давиду Де Хеа, что тот должен был предотвратить гол Мейсона Манута в полуфинале Кубка Англии.

Пропустив от Оливье Жиру "гол в раздевалку", в начале второго тайма воскресного матча на "Уэмбли" Де Хеа капитулировал еще раз. Давид не справился с не самым сложным дальним ударом Маунта в ближний гол.



Сульшер, в последние недели неоднократно называвший Де Хеа лучшим голкипером в мире, видит в этом явную ошибку Давида, хотя и отказывается признавать, что 29-летний испанец не был готов к кубковому матчу.



"Конечно, пропустить гол перед самым перерывом после такой продолжительной остановки игры стало большим ударом по нам. Мы потеряли концентрацию, и это расстраивает".



"Челси" имел лишние 48 часов — это просто факт, а не оправдание, я не могу искать оправдания. Что есть, то есть, и я не собираюсь шуметь по этому поводу — уж лучше сыграть в полуфинале в таких условиях, чем не сыграть вовсе".



"Я не могу говорить за Давида Де Хеа насчет его уверенности в себе, но он очень силен духом. Он знает, что должен отражать такие мячи в 100 случаях из 100, однако таков футбол. Я принял решение сыграть с ним в воротах, и он был готов морально к этому".



"Ты знаешь, как двигается Оливье Жиру. Ты знаешь, что он пойдет на ближнюю штангу, поэтому мы должны были сыграть лучше в обороне. Мы слегка запаздывали в такого рода ситуациях, и второй гол был необязательным".



"Нам некогда жалеть себя. В течение недели мы сыграем два матча, а затем нас ждет Лига Европы. Наши головы и ноги должны быть готовы", — сообщил Сульшер BBC.