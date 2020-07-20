Сульшер: "Де Хеа должен отражать такие мячи в 100 случаях из 100"

Давид Де Хеа Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил своему голкиперу Давиду Де Хеа, что тот должен был предотвратить гол Мейсона Манута в полуфинале Кубка Англии.

Пропустив от Оливье Жиру "гол в раздевалку", в начале второго тайма воскресного матча на "Уэмбли" Де Хеа капитулировал еще раз. Давид не справился с не самым сложным дальним ударом Маунта в ближний гол.

Сульшер, в последние недели неоднократно называвший Де Хеа лучшим голкипером в мире, видит в этом явную ошибку Давида, хотя и отказывается признавать, что 29-летний испанец не был готов к кубковому матчу.

"Конечно, пропустить гол перед самым перерывом после такой продолжительной остановки игры стало большим ударом по нам. Мы потеряли концентрацию, и это расстраивает".

"Челси" имел лишние 48 часов — это просто факт, а не оправдание, я не могу искать оправдания. Что есть, то есть, и я не собираюсь шуметь по этому поводу — уж лучше сыграть в полуфинале в таких условиях, чем не сыграть вовсе".

"Я не могу говорить за Давида Де Хеа насчет его уверенности в себе, но он очень силен духом. Он знает, что должен отражать такие мячи в 100 случаях из 100, однако таков футбол. Я принял решение сыграть с ним в воротах, и он был готов морально к этому".

"Ты знаешь, как двигается Оливье Жиру. Ты знаешь, что он пойдет на ближнюю штангу, поэтому мы должны были сыграть лучше в обороне. Мы слегка запаздывали в такого рода ситуациях, и второй гол был необязательным".

"Нам некогда жалеть себя. В течение недели мы сыграем два матча, а затем нас ждет Лига Европы. Наши головы и ноги должны быть готовы", — сообщил Сульшер BBC.


Метки Де Хеа, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Сульшер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2020 00:05

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  1. kojan 20.07.2020 01:05 # kojan
    по отношению к Ромеро поступили непорядочно...

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  2. mihajlo-fan 20.07.2020 00:29 # mihajlo-fan
    Настал сезон, когда Куртуа стал > Дехеи. Стоило лишь уйти из синей помойки

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  3. sayanara 20.07.2020 00:23 # sayanara
    Это же Де Гея. Полурезервом ебнули муму, где все эти педерасты, которые перед матчем пели, что вздернут челси? Ау, вы где твари?

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  4. sir-alexferguson 20.07.2020 00:22 # sir-alexferguson
    согласен. спад слишком затянулся. в след сезоне нужно вернуть хендерсона и в честной конкуренции выяснить кто лучше без учета прежних заслуг

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  5. drogba11cool 20.07.2020 00:14 # drogba11cool
    Не оправдания, а нытье.

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  6. xah 20.07.2020 00:11 # xah
    Пора избавляться

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