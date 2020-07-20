Сульшер: "Де Хеа должен отражать такие мячи в 100 случаях из 100"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил своему голкиперу Давиду Де Хеа, что тот должен был предотвратить гол Мейсона Манута в полуфинале Кубка Англии.
Пропустив от Оливье Жиру "гол в раздевалку", в начале второго тайма воскресного матча на "Уэмбли" Де Хеа капитулировал еще раз. Давид не справился с не самым сложным дальним ударом Маунта в ближний гол.
Сульшер, в последние недели неоднократно называвший Де Хеа лучшим голкипером в мире, видит в этом явную ошибку Давида, хотя и отказывается признавать, что 29-летний испанец не был готов к кубковому матчу.
"Конечно, пропустить гол перед самым перерывом после такой продолжительной остановки игры стало большим ударом по нам. Мы потеряли концентрацию, и это расстраивает".
"Челси" имел лишние 48 часов — это просто факт, а не оправдание, я не могу искать оправдания. Что есть, то есть, и я не собираюсь шуметь по этому поводу — уж лучше сыграть в полуфинале в таких условиях, чем не сыграть вовсе".
"Я не могу говорить за Давида Де Хеа насчет его уверенности в себе, но он очень силен духом. Он знает, что должен отражать такие мячи в 100 случаях из 100, однако таков футбол. Я принял решение сыграть с ним в воротах, и он был готов морально к этому".
"Ты знаешь, как двигается Оливье Жиру. Ты знаешь, что он пойдет на ближнюю штангу, поэтому мы должны были сыграть лучше в обороне. Мы слегка запаздывали в такого рода ситуациях, и второй гол был необязательным".
"Нам некогда жалеть себя. В течение недели мы сыграем два матча, а затем нас ждет Лига Европы. Наши головы и ноги должны быть готовы", — сообщил Сульшер BBC.
20.07.2020 00:05
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Последние комментарии:
по отношению к Ромеро поступили непорядочно...
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Настал сезон, когда Куртуа стал > Дехеи. Стоило лишь уйти из синей помойки
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Это же Де Гея. Полурезервом ебнули муму, где все эти педерасты, которые перед матчем пели, что вздернут челси? Ау, вы где твари?
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согласен. спад слишком затянулся. в след сезоне нужно вернуть хендерсона и в честной конкуренции выяснить кто лучше без учета прежних заслуг
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Не оправдания, а нытье.
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Пора избавляться
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