Сульшер защищает рефери

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер вступился за рефери Премьер-Лиги, которых заподозрили в излишней благосклонности к "красным дьяволам".

На текущей неделе Фрэнк Лэмпард из "Челси" и Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" отметили, что в последнее время "Юнайтед" чересчур везет с судейскими решениями, особенно с привлечением системы VAR.

Однако Сульшер уверен в беспристрастности арбитров и просто хочет, чтобы те оберегали его скоростных атакующих игроков, которым часто достается по ногам.

"Я всегда верил, что нужно позволить рефери самостоятельно принимать решения, и я не собираюсь воздействовать на них жалобами или нытьем".

"Нет смысла плакаться по поводу решения, принятого против тебя. Я буду на 100 процентов защищать своих игроков. Никто из них не пытается обмануть рефери, совершенно не пытается".

"Если у тебя такие быстрые ноги, как у Дэна Джеймса, Рэшфорда, Мартиаля или Гринвуда, и тебя бьют внутри или около штрафной, то это чревато переломами лодыжек".

"Я просто хочу, чтобы они были защищены. Я доверяю рефери делать свою работу. Я верю, что они не поддадутся воздействию, а также считаю, что жаловаться на них нет никакого смысла".

"Думаю, здесь замечательные стандарты судейства. Здесь судят на очень высоком уровне".

"Нам просто нужно продолжать играть, и пускай рефери делают свои работу", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, рефери, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2020 13:00

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  1. vyrentz 19.07.2020 14:20 # vyrentz
    Позорный VARчестер, такого даже во времена САФа не было. Тянут помойку в топ4 всем судейским корпусом.

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  2. sergey7205 19.07.2020 14:11 # sergey7205
    Два нытика из членси только ноют .Неудачники!

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  3. gormartin 19.07.2020 13:36 # gormartin
    а что еще мог сказать педераст из Манчестера

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  4. thegodfather 19.07.2020 13:08 # thegodfather
    А если у противника такие игроки как заха, их нужно защищать?

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  5. winnerd 19.07.2020 13:05 # winnerd
    подлизал

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  6. fanstevengerrard 19.07.2020 13:02 # fanstevengerrard
    "Думаю, здесь замечательные стандарты судейства. Здесь судят на очень высоком уровне".

    Источник: http://fapl.ru/posts/79756/

    Нраааится....(с) сульшер

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