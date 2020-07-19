Сульшер защищает рефери
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер вступился за рефери Премьер-Лиги, которых заподозрили в излишней благосклонности к "красным дьяволам".
На текущей неделе Фрэнк Лэмпард из "Челси" и Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" отметили, что в последнее время "Юнайтед" чересчур везет с судейскими решениями, особенно с привлечением системы VAR.
Однако Сульшер уверен в беспристрастности арбитров и просто хочет, чтобы те оберегали его скоростных атакующих игроков, которым часто достается по ногам.
"Я всегда верил, что нужно позволить рефери самостоятельно принимать решения, и я не собираюсь воздействовать на них жалобами или нытьем".
"Нет смысла плакаться по поводу решения, принятого против тебя. Я буду на 100 процентов защищать своих игроков. Никто из них не пытается обмануть рефери, совершенно не пытается".
"Если у тебя такие быстрые ноги, как у Дэна Джеймса, Рэшфорда, Мартиаля или Гринвуда, и тебя бьют внутри или около штрафной, то это чревато переломами лодыжек".
"Я просто хочу, чтобы они были защищены. Я доверяю рефери делать свою работу. Я верю, что они не поддадутся воздействию, а также считаю, что жаловаться на них нет никакого смысла".
"Думаю, здесь замечательные стандарты судейства. Здесь судят на очень высоком уровне".
"Нам просто нужно продолжать играть, и пускай рефери делают свои работу", — цитирует Сульшера Daily Mirror.
19.07.2020 13:00
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Позорный VARчестер, такого даже во времена САФа не было. Тянут помойку в топ4 всем судейским корпусом.
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Два нытика из членси только ноют .Неудачники!
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а что еще мог сказать педераст из Манчестера
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А если у противника такие игроки как заха, их нужно защищать?
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подлизал
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"Думаю, здесь замечательные стандарты судейства. Здесь судят на очень высоком уровне".
Источник: http://fapl.ru/posts/79756/
Нраааится....(с) сульшер
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