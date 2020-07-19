Сульшер защищает рефери

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер вступился за рефери Премьер-Лиги, которых заподозрили в излишней благосклонности к "красным дьяволам".

На текущей неделе Фрэнк Лэмпард из "Челси" и Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" отметили, что в последнее время "Юнайтед" чересчур везет с судейскими решениями, особенно с привлечением системы VAR.



Однако Сульшер уверен в беспристрастности арбитров и просто хочет, чтобы те оберегали его скоростных атакующих игроков, которым часто достается по ногам.



"Я всегда верил, что нужно позволить рефери самостоятельно принимать решения, и я не собираюсь воздействовать на них жалобами или нытьем".



"Нет смысла плакаться по поводу решения, принятого против тебя. Я буду на 100 процентов защищать своих игроков. Никто из них не пытается обмануть рефери, совершенно не пытается".



"Если у тебя такие быстрые ноги, как у Дэна Джеймса, Рэшфорда, Мартиаля или Гринвуда, и тебя бьют внутри или около штрафной, то это чревато переломами лодыжек".



"Я просто хочу, чтобы они были защищены. Я доверяю рефери делать свою работу. Я верю, что они не поддадутся воздействию, а также считаю, что жаловаться на них нет никакого смысла".



"Думаю, здесь замечательные стандарты судейства. Здесь судят на очень высоком уровне".



"Нам просто нужно продолжать играть, и пускай рефери делают свои работу", — цитирует Сульшера Daily Mirror.