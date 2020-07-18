"Зенит" готов предложить 9 миллионов фунтов за Ловрена

Деян Ловрен "Зенит" готов предложить 9 миллионов фунтов за центрального защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена, но этого мало.

Ранее в июле ходили слухи, что "Ливерпуль" может освободить Ловрена от обязательств по контракту, чтобы Деян уехал в Санкт-Петербург свободным агентом.

Новоиспеченные чемпионы Премьер-Лиги зарубили эти слухи на корню, дав понять, что даже готовы продлить контракт Ловрена на один год — до июня 2022, — если Деян не покинет "Энфилд" в ближайшее трансферное окно.

Тем не менее, "Зенит" действительно заинтересован в Ловрене и теперь, как утверждает Daily Mail, собирается предложить 9 млн. фунтов в качестве компенсации за Деяна.

По всей видимости, такого рода предложение будет отклонено, потому что "Ливерпуль" оценивает 31-летнего хорвата, сыгравшего только 15 матчей в этом сезоне, в 15 млн. фунтов.


Метки Зенит, Ливерпуль, Ловрен

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2020 21:00

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  1. gormartin 18.07.2020 21:33 # gormartin
    пока лохи путинские повелись надо впаривать это гавно

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  2. januzaj00 18.07.2020 21:21 # januzaj00
    По вей видимости, такого рода предложение будет отклонено, потому что "Ливерпуль" оценивает 31-летнего хорвата, сыгравшего только 15 матчей в этом сезоне, в 15 млн. фунтов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/79744/

    ай да бизнеса машина, еще и торгуются

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  3. abrec 18.07.2020 21:15 # abrec
    Продано!

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