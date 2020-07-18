"Зенит" готов предложить 9 миллионов фунтов за Ловрена
"Зенит" готов предложить 9 миллионов фунтов за центрального защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена, но этого мало.
Ранее в июле ходили слухи, что "Ливерпуль" может освободить Ловрена от обязательств по контракту, чтобы Деян уехал в Санкт-Петербург свободным агентом.
Новоиспеченные чемпионы Премьер-Лиги зарубили эти слухи на корню, дав понять, что даже готовы продлить контракт Ловрена на один год — до июня 2022, — если Деян не покинет "Энфилд" в ближайшее трансферное окно.
Тем не менее, "Зенит" действительно заинтересован в Ловрене и теперь, как утверждает Daily Mail, собирается предложить 9 млн. фунтов в качестве компенсации за Деяна.
По всей видимости, такого рода предложение будет отклонено, потому что "Ливерпуль" оценивает 31-летнего хорвата, сыгравшего только 15 матчей в этом сезоне, в 15 млн. фунтов.
18.07.2020 21:00
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Последние комментарии:
пока лохи путинские повелись надо впаривать это гавно
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По вей видимости, такого рода предложение будет отклонено, потому что "Ливерпуль" оценивает 31-летнего хорвата, сыгравшего только 15 матчей в этом сезоне, в 15 млн. фунтов.
Источник: http://fapl.ru/posts/79744/
ай да бизнеса машина, еще и торгуются
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Продано!
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