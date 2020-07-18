"Зенит" готов предложить 9 миллионов фунтов за Ловрена

"Зенит" готов предложить 9 миллионов фунтов за центрального защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена, но этого мало.

Ранее в июле ходили слухи, что "Ливерпуль" может освободить Ловрена от обязательств по контракту, чтобы Деян уехал в Санкт-Петербург свободным агентом.



Новоиспеченные чемпионы Премьер-Лиги зарубили эти слухи на корню, дав понять, что даже готовы продлить контракт Ловрена на один год — до июня 2022, — если Деян не покинет "Энфилд" в ближайшее трансферное окно.



Тем не менее, "Зенит" действительно заинтересован в Ловрене и теперь, как утверждает Daily Mail, собирается предложить 9 млн. фунтов в качестве компенсации за Деяна.



По всей видимости, такого рода предложение будет отклонено, потому что "Ливерпуль" оценивает 31-летнего хорвата, сыгравшего только 15 матчей в этом сезоне, в 15 млн. фунтов.