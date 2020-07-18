Артета объяснил свое отношение к Озилу

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заверил, что он игнорирует полузащитника Месута Озила "чисто по футбольным причинам".

После возобновления сезона Озил еще не сыграл ни минуты. Ранее Артета объяснял это тактическими соображениями или проблемами Месута со спиной.



Однако Артета уверяет, что своим отношением он вовсе не пытается подтолкнуть 31-летнего немца, зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю, к отъезду с "Эмирейтс".



"На то были чисто футбольные причины. Моя единственная мотивация заключается в том, чтобы выпускать лучший состав и лучших игроков, которые обеспечат нам наивысшие шансы на победу в матче", — приводит слова Артеты ESPN.



В преддверии полуфинала Кубка Англии против "Манчестер Сити" Артета также поведал, что Озил решил свои проблемы со спиной и тренируется с командой.