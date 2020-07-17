Фил Невилл: "Я не вижу тройки нападения лучше, чем у МЮ"

Тройка нападения Манчестер Юнайтед Бывший тренер женской сборной Англии Фил Невилл считает, что тройка нападения "Манчестер Юнайтед" не уступает своим визави из "Ливерпуля" или "Манчестер Сити".

В последние сезоны Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане из "Ливерпуля" зарекомендовали себя самым грозным трио нападения в Премьер-Лиге. Весьма устрашающе выглядит и связка Серхио Агуэро, Габриэля Жезуса, Рахима Стерлинга из "Сити".

Однако в этом сезоне болельщики стали свидетелем рождения нового эффективного трио из Маркуса Рэшфорда, Антони Мартиаля и Мейсона Гринвуда, и после победы "Юнайтед" над "Кристал Пэлас" со счетом 0:2 Невилл не стал скупиться на похвалу в адрес своего бывшего клуба.

"В начале карантина я взглянул на "Юнайтед" и спросил себя: "На усиление каких позиций им нужно потратиться, чтобы приблизиться к "Сити" и "Ливерпулю"? В первую очередь я подумал о позиции центрального нападающего, но сейчас Мартиаль и Рэшфорд создают своего рода проблему для Оле".

"Вместе с Гринвудом, они являются лучшей тройкой нападения в лиге — наравне с тройкой нападения "Ливерпуля" и тройкой нападения "Сити". Думаю, они обладают способностью менять позиции и взаимодействовать друг с другом. Я не вижу никого лучше", — сообщил Невилл в телеэфире BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 17.07.2020 22:46 # lfcynwa
    Бывший тренер женской сборной Англии хуйни не скажет

    или скажет

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  2. sterlyad 17.07.2020 22:45 # sterlyad
    Нашему клопу остаётся только завидовать сульшеру, что ему не потребовалось около 100 лимонов на топовое трио.

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  3. zhan-lfc 17.07.2020 22:41 # zhan-lfc
    бля а как же пулисик вернер и зиеш

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  4. reams 17.07.2020 22:09 # reams
    так то у Арсигноля попизже будет

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  5. alexomck 17.07.2020 22:05 # alexomck
    наравне с тройкой нападения "Ливерпуля" и тройкой нападения "Сити"

    Источник: http://fapl.ru/posts/79726/#reply

    в МС Стерлинг с Агуэро, у Пульки Салах и Мане, где он тройки увидел?

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