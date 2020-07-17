Фил Невилл: "Я не вижу тройки нападения лучше, чем у МЮ"
Бывший тренер женской сборной Англии Фил Невилл считает, что тройка нападения "Манчестер Юнайтед" не уступает своим визави из "Ливерпуля" или "Манчестер Сити".
В последние сезоны Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане из "Ливерпуля" зарекомендовали себя самым грозным трио нападения в Премьер-Лиге. Весьма устрашающе выглядит и связка Серхио Агуэро, Габриэля Жезуса, Рахима Стерлинга из "Сити".
Однако в этом сезоне болельщики стали свидетелем рождения нового эффективного трио из Маркуса Рэшфорда, Антони Мартиаля и Мейсона Гринвуда, и после победы "Юнайтед" над "Кристал Пэлас" со счетом 0:2 Невилл не стал скупиться на похвалу в адрес своего бывшего клуба.
"В начале карантина я взглянул на "Юнайтед" и спросил себя: "На усиление каких позиций им нужно потратиться, чтобы приблизиться к "Сити" и "Ливерпулю"? В первую очередь я подумал о позиции центрального нападающего, но сейчас Мартиаль и Рэшфорд создают своего рода проблему для Оле".
"Вместе с Гринвудом, они являются лучшей тройкой нападения в лиге — наравне с тройкой нападения "Ливерпуля" и тройкой нападения "Сити". Думаю, они обладают способностью менять позиции и взаимодействовать друг с другом. Я не вижу никого лучше", — сообщил Невилл в телеэфире BBC.
17.07.2020 22:00
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Бывший тренер женской сборной Англии хуйни не скажет
или скажет
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Нашему клопу остаётся только завидовать сульшеру, что ему не потребовалось около 100 лимонов на топовое трио.
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бля а как же пулисик вернер и зиеш
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так то у Арсигноля попизже будет
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наравне с тройкой нападения "Ливерпуля" и тройкой нападения "Сити"
Источник: http://fapl.ru/posts/79726/#reply
в МС Стерлинг с Агуэро, у Пульки Салах и Мане, где он тройки увидел?
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